Trend Galeri Trend Ekonomi Gram altın ve gümüşe ralli yetmedi! İşte 2026'da en çok kazandıran yatırım

Gram altın ve gümüşe ralli yetmedi! İşte 2026'da en çok kazandıran yatırım

Yeni yılın ilk haftasına 2025'te başladığı ralliyle devam eden altın ve gümüş, 2026'nın ilk haftasını kayıpla kapadı. Ons altın ve gümüş Ekim 2025'ten bu yana en derin kaybı yaşarken, gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında da düşüşler görüldü. Haftanın tek kazandıranları ise borsa ve döviz kurları oldu. Peki bu hafta yatırım araçlarının performansı nasıl? En çok hangi yatırım araçları kazandırdı? İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.01.2026 09:14 Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 09:31
Gram altın ve gümüşe ralli yetmedi! İşte 2026’da en çok kazandıran yatırım

Zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri ile 2025 yılını rekor seviyelere ulaşan altın ve gümüş fiyatları yeni yılın ilk haftasında yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı. 2026 yılının ilk işlem gününde yükselişini sürdürerek 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansa ulaşan altın ve gümüşe ralli de yetmedi. Değerli metaller yıla kayıpla başladı.

Gram altın ve gümüşe ralli yetmedi! İşte 2026’da en çok kazandıran yatırım

Altın ve gümüş Ekim 2025'ten bu yana en derin kaybı yaşarken, haftanın tek kazandıranları ise borsa ve döviz kurları oldu.

Gram altın ve gümüşe ralli yetmedi! İşte 2026’da en çok kazandıran yatırım

Peki bu hafta yatırım araçları nasıl bir performans sergiledi? En çok hangi yatırım araçları kazandırdı? Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını kaç TL'den satılıyor? Dolar ve Euro'da son durum ne? İşte cevabı...

Gram altın ve gümüşe ralli yetmedi! İşte 2026’da en çok kazandıran yatırım

ALTIN VE GÜMÜŞTE SON 3 AYIN EN BÜYÜK KAYBI

Yılın son günlerinde 4549.45 dolara kadar yükselerek tarihin en yüksek seviyesini gören ons altın, 2026'nın ilk haftasında yatırımcısına kaybettirdi.

Gram altın ve gümüşe ralli yetmedi! İşte 2026’da en çok kazandıran yatırım

Yılın son haftasında 4531.17 dolar ile yüzde 4.52 kazanç sağlayan altın, bu haftayı yüzde 4.63 kayıpla 4331.46 dolardan tamamladı. Ons altın en son 25 Ekim 2025 haftasında yüzde 3'lük bir kayıp yaşamıştı. Altın 2025 yılında yatırımcısına yüzde 73 kazandırdı.

Gram altın ve gümüşe ralli yetmedi! İşte 2026’da en çok kazandıran yatırım

83.97 dolara kadar yükselerek yüzde 150'ye yakın kazandıran yatırımcıların yeni gözdesi gümüş ise yeni yılın ilk haftasını yüzde 8'den fazla kayıpla 72,66 dolardan kapattı.

Gram altın ve gümüşe ralli yetmedi! İşte 2026’da en çok kazandıran yatırım

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞ ÜZDÜ

Yıl sonu rallisi ile yatırımcısının yüzünü güldüren gram altın yeni yıla kayıpla başladı. Haftaya 6.250 TL'den başlayan gram altın yüzde 3,20 azalışla 6 bin 45 liraya geriledi.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,19 düşüşle 40 bin 751 liraya indi. Geçen hafta sonu 10 bin 460 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,20 azalarak 10 bin 125 liraya düştü.

Gram altın ve gümüşe ralli yetmedi! İşte 2026’da en çok kazandıran yatırım

Üç haneli rakamları görerek tarihi seviyelere çıkan gram gümüş ise 116 TL'lik rekorun ardından 98 TL'ye kadar geri çekildi. Son 7 güne göre yüzde 8'e yakın kayıp yaşayan gram gümüş 100 TL'den kapanış yaptı.

Gram altın ve gümüşe ralli yetmedi! İşte 2026’da en çok kazandıran yatırım

DOLAR KAZANDIRDI AVRO GERİLEDİ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,37 artarak 43,0380 liraya çıkarken, avro yüzde 0,36 düşerek 50,4900 liraya geriledi.

Gram altın ve gümüşe ralli yetmedi! İşte 2026’da en çok kazandıran yatırım

FONLARDA YÜKSELİŞ SÜRDÜ

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,11, emeklilik fonları yüzde 0,62 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,92 ile "borçlanma araçları" fonları oldu.

Gram altın ve gümüşe ralli yetmedi! İşte 2026’da en çok kazandıran yatırım

EN ÇOK KAZANDIRAN BORSA OLDU

BIST 100 endeksi, en düşük 11.102,18 puanı ve en yüksek 11.498,38 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,81 üzerinde 11.498,38 puandan tamamladı.