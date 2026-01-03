Gram altın ve gümüşe ralli yetmedi! İşte 2026'da en çok kazandıran yatırım
Yeni yılın ilk haftasına 2025'te başladığı ralliyle devam eden altın ve gümüş, 2026'nın ilk haftasını kayıpla kapadı. Ons altın ve gümüş Ekim 2025'ten bu yana en derin kaybı yaşarken, gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında da düşüşler görüldü. Haftanın tek kazandıranları ise borsa ve döviz kurları oldu. Peki bu hafta yatırım araçlarının performansı nasıl? En çok hangi yatırım araçları kazandırdı? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 03.01.2026 09:14
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 09:31