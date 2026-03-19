Gram altın ve gümüşte görülmemiş kayıp! Kuyumcuda 6.000'li rakamlara geriledi! İşte haftanın kaybedenleri
Gram altın ve gümüşte görülmemiş kayıp! Kuyumcuda 6.000'li rakamlara geriledi! İşte haftanın kaybedenleri
Altın ve gümüş fiyatları savaşın başından bu yana yaşadığı düşüşe hız verdi. Ons altın 4.700 dolara, ons gümüş ise 70 dolara geriledi. Gram altın ve gümüşte ise piyasalar bayram tatiline girerken görülmemiş kayıp yaşandı. Borsa İstanbul geriledi, döviz kurları ise yatay seyrini sürdürdü. Kripto paralar ise haftayı sınırlı düşüşle tamamladı. İşte haftanın kaybettiren yatırımları
Giriş Tarihi: 19.03.2026 14:15