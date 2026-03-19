Gram altın ve gümüşte görülmemiş kayıp! Kuyumcuda 6.000'li rakamlara geriledi! İşte haftanın kaybedenleri

Altın ve gümüş fiyatları savaşın başından bu yana yaşadığı düşüşe hız verdi. Ons altın 4.700 dolara, ons gümüş ise 70 dolara geriledi. Gram altın ve gümüşte ise piyasalar bayram tatiline girerken görülmemiş kayıp yaşandı. Borsa İstanbul geriledi, döviz kurları ise yatay seyrini sürdürdü. Kripto paralar ise haftayı sınırlı düşüşle tamamladı. İşte haftanın kaybettiren yatırımları

Giriş Tarihi: 19.03.2026 14:15
Gram altın ve gümüşte görülmemiş kayıp! Kuyumcuda 6.000’li rakamlara geriledi! İşte haftanın kaybedenleri

ABD/İsrail - İran savaşıyla şok yaşayan altın ve gümüş fiyatları, Fed'in faiz kararıyla bir kez daha sert düşüşe geçti. Ons altın 25 Ocak'ta aştığı 5.000 dolar seviyesinin altına geriledi. Ons gümüş ise 70 dolar eşiğine dayandı. Asıl tarihi düşüş ise gram altında yaşandı. İşte piyasaların özeti...

Gram altın ve gümüşte görülmemiş kayıp! Kuyumcuda 6.000’li rakamlara geriledi! İşte haftanın kaybedenleri

PİYASALAR BAYRAM HAFTASINA GİRDİ

Yurt içi piyasalar Ramazan Bayramı tatiline girdi. Arife günü faaliyet gösterilen yarım günün ardından Borsa İstanbul, döviz ve değerli metaller piyasaları işleme kapandı.

Gram altın ve gümüşte görülmemiş kayıp! Kuyumcuda 6.000’li rakamlara geriledi! İşte haftanın kaybedenleri

ALTIN FİYATLARINDA ŞOK DÜŞÜŞ

Savaştan önce yüzde 3.40 prim yaparak son 5 haftanın en yüksek kapanışını kaydeden ons altın, aralıksız 3 haftadır düşüyor. Geçtiğimiz haftayı yüzde 2.94'lük kayıpla kapatan ons altın bu hafta Fed faiz kararı ve petrol fiyatlarındaki yükseliş ile düşüşünü hızlandırdı. Ons altın yüzde 6'dan fazla kayıpla 4.674 dolara kadar geriledi.

Gram altın ve gümüşte görülmemiş kayıp! Kuyumcuda 6.000’li rakamlara geriledi! İşte haftanın kaybedenleri

Sarı metal, 08 Mar 2020'de yaşadığı yüzde 8.64'lük haftalık düşüşün ardından en büyük kaybını yaşamış oldu.

Gram altın ve gümüşte görülmemiş kayıp! Kuyumcuda 6.000’li rakamlara geriledi! İşte haftanın kaybedenleri

Ons gümüş ise haftayı yüzde 12'den fazla kayıpla 70 dolar eşiğinde tamamladı.

Gram altın ve gümüşte görülmemiş kayıp! Kuyumcuda 6.000’li rakamlara geriledi! İşte haftanın kaybedenleri

GRAM ALTIN 7.000 TL'NİN ALTINDA

Küresel piyasalarda yaşanan hareket ile gram altında savaş baskısı arttı. Son 3 haftadır gerileyen gram altın bayram öncesi son işlem gününde 7.000 TL'nin altına geriledi. Haftaya 7.118,583 TL'den başlayan gram altın, yüzde 6'dan fazla kayıpla 6.674 TL'ye kadar indi.

Gram altın ve gümüşte görülmemiş kayıp! Kuyumcuda 6.000’li rakamlara geriledi! İşte haftanın kaybedenleri

Ekranın yanı sıra düşüşler Kapalıçarşı'da da hızlandı. Fiziki gram altın kuyumcularda da 7.000 TL'nin altına geriledi.

Gram altın ve gümüşte görülmemiş kayıp! Kuyumcuda 6.000’li rakamlara geriledi! İşte haftanın kaybedenleri

Gram gümüş ise haftalık yüzde 11 kayıpla 100 TL'ye geriledi. Kuyumcularda ise 108 TL'den işlem görüyor.

Gram altın ve gümüşte görülmemiş kayıp! Kuyumcuda 6.000’li rakamlara geriledi! İşte haftanın kaybedenleri

DÖVİZ KURLARI YATAY SEYRETTİ

Dolar/TL yüzde 0.54 artarak 44.3194 liraya yükseldi, avro ise yüzde 0.31 düşerek 50.8737 liraya geriledi.

Gram altın ve gümüşte görülmemiş kayıp! Kuyumcuda 6.000’li rakamlara geriledi! İşte haftanın kaybedenleri

BORSA BAYRAM ÖNCESİ KRİTİK EŞİKTE

BIST 100 endeksi, güne 79,78 puan ve yüzde 0,61 azalışla 13.035,36 puandan başladı. Gün içinde en düşük 12.980,98 puanı, en yüksek 13.109,70 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kaybederek 13.047,72 puandan tamamladı.

Gram altın ve gümüşte görülmemiş kayıp! Kuyumcuda 6.000’li rakamlara geriledi! İşte haftanın kaybedenleri

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 116,14 puan ve yüzde 0,78 düşüşle 14.847,03 puandan kapandı.

Gram altın ve gümüşte görülmemiş kayıp! Kuyumcuda 6.000’li rakamlara geriledi! İşte haftanın kaybedenleri

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,72, sanayi endeksi yüzde 0,07 ve mali endeks yüzde 0,35 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,45 değer kazandı.

Gram altın ve gümüşte görülmemiş kayıp! Kuyumcuda 6.000’li rakamlara geriledi! İşte haftanın kaybedenleri

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 50'si geriledi. 4 hisse yatay seyretti. Tüpraş, ASELSAN, Katılımevim Tasarruf Finansman, Şişecam ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Gram altın ve gümüşte görülmemiş kayıp! Kuyumcuda 6.000’li rakamlara geriledi! İşte haftanın kaybedenleri

BİTCOİN SERT DÜŞTÜ

Fed faiz kararı öncesi 75 bin dolara kadar yükselen Bitcoin daha sonra 70 bin dolara kadar geriledi. Bitcoin, günlük yüzde 5, haftalık ise 0.52 düşüş yaşadı.