Gram altın ve gümüşte kan kaybı! Kuyumcuda 7265 TL'ye kadar düştü... İşte haftanın tek kaybettirenleri

Altın ve gümüş fiyatları savaşın başından bu yana 2 haftada düşüş yaşadı. Ons altın 5.000 dolar, ons gümüş ise 80 dolar eşiğine yaklaştı. Gram altın yüzde 2,50, gram gümüş ise yüzde 4'ten fazla düştü. Sarı metal Kapalı Çarşı'da ise savaşın başında test ettiği 8.145 TL'lik rekor seviyeden 880 TL düşüş yaşadı. Borsa İstanbul geçen haftaki kaybın ardından yüzde 2,35 yükselişle tamamlarken, döviz kurları ve yatırım fonları da yükseliş kaydetti. İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırımları...

Giriş Tarihi: 14.03.2026 11:16 Güncelleme Tarihi: 14.03.2026 11:17
Altın ve gümüş fiyatları başta olmak üzere piyasalarda jeopolitik ters köşe yaşanmaya devam ediyor. 2025'te yakaladığı yükseliş trendine devam eden değerli metaller jeopolitik risklerle yükselmesi gerekirken, Orta Doğu'da iki haftadır süren savaşta beklenmedik şekilde düşüşe geçti. Değerli metallerde kayıp ikinci haftada da devam etti.

ALTIN VE GÜMÜŞ KRİTİK EŞİKTEN DÜŞMEK ÜZERE

Savaştan önce yüzde 3.40 prim yaparak son 5 haftanın en yüksek kapanışını kaydeden ons altın geçtiğimiz hafta yaşadığı yüzde 2'lik düşüşün ardından bu hafta kayıplarını artırdı. Haftayı yüzde 2.94'lük kayıpla kapatan sarı metal 5.000 dolar eşiğine çok yaklaştı.

Geçtiğimiz hafta yüzde 10'dan fazla kayıp yaşayan ons gümüş, haftanın son işlem gününde düşüşünü hızladırdı. 84,42 dolardan fiyatlanan gümüş, 80 dolara kadar geriledi. Beyaz metalde kayıp yüzde 4.50 seviyesinde.

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM

Küresel piyasalarda yaşanan hareket ile gram altında savaş baskısı arttı. Haftaya 7.356 TL'den başlayan sarı metal haftayı yüzde 2.63 düşüşle 7.134 TL'den tamamladı. Sarı metal geçtiğimiz hafta da yüzde 1.63 kayıp yaşamıştı.

Gram gümüş ise kritik 120 TL seviyesinin altına indi. Geçtiğimiz hafta yüzde 9.60 kayıp yaşayan gram gümüş bu hafta yüzde 4.27 kayıpla 114,5416 TL'ye düştü.

KAPALI ÇARŞI'DA KAYIP BÜYÜYOR

Değerli metallerde asıl kayıp fiziki tarafta yaşanıyor. Savaşın başladığı 28 Şubat Cumartesi günü Kapalı Çarşı'da 8.145 TL'ye kadar yükselen ve daha sonra 7.400 TL 7.500 TL aralığında fiyatlanan gram altın haftanın son işlem günü 7265.84 TL'ye kadar düştü. Böylelikle rekor seviyeden yaklaşık 880 TL kayıp yaşamış oldu.

152 TL'ye yükselen gram gümüş ise 118 TL'ye kadar geriledi.

Çeyrek altın 11 bin 847 TL'ye, yarım altın 23 bin 687 TL'ye, tam altın ise 47 bin 187 TL'ye düştü.

BORSA SAVAŞ KAYBINI TOPARLADI

Geçtiğimiz haftayı yüzde 6,74 düşüşle 12.792,81 puandan tamamlayan BİST100 savaş kayıplarını toplamaya başladı. BIST 100 endeksi, en düşük 12.433,04 puanı ve en yüksek 13.441,36 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,35 üstünde 13.092,93 puandan haftayı tamamladı.

DOLAR ENDEKSİNDE 4 AY SONRA BİR İLK!

Dolar endeksi, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ve yükselen enerji fiyatlarına tepki olarak 25 Kasım 2025'ten bu yana ilk defa 100 seviyesinin üzerine çıktı. Yurt içinde ise Dolar/TL yüzde 0,29 artarak 44,1890 liraya, avro yüzde 0,42 düşerek 50,7570 liraya yükseldi.

FONLAR TOPARLANIYOR

Geçtiğimiz hafta düşüş yaşayan yatırım fonları bu hafta yüzde 0,59, emeklilik fonları yüzde 0,36 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,19 ile "hisse senedi" fonları oldu.