Trend Galeri Trend Ekonomi Gram altın ve gümüşte rekor üstüne rekor! İslam Memiş tarih ve rakam verdi! İşte 20 Ocak altın fiyatları

Rekor üstüne rekor kırarak 2025 yılına damgasını vuran altın ve gümüş fiyatları, yeni yılda ralliye tüm hızıyla devam ediyor. Haftaya yükselile başlayan altın ve gümüş ABD'nin Avrupa'ya yönelik gümrük vergisi hamlesi ve Fed belirsizliğiyle yeni güne rekor açılışla başladı. Ons altın 4.700 doları aşarken, ons gümüş ise 95 dolar eşiğinde. Gram altın 6.500 TL'yi aştı, gram gümüş ise 131 TL'nin üzerine fırladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise yeni rekorlar için tarih ve rakam verdi. İşte 20 Ocak altın ve gümüş fiyatları

Giriş Tarihi: 20.01.2026 08:20 Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:12
Altın ve gümüş, dünya genelinde yaşanan jeopolitik gerilimlerle rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı tarihi seviyelere yakın kapatan altın ve gümüş, yeni haftaya rekorla başladı. Dünkü işlemlere yüzde 1'den fazla değer kazanarak başlayan altın ve gümüş, yeni günde yeni rekor kırdı.

Peki, gram altın, çeyrek ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram gümüş bugün kaç lira? İşte 20 Ocak 2026 altın ve gümüş satış fiyatları...

ONS ALTIN VE GÜMÜŞ TARİHİ SEVİYELERDE

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Grönland'ı alma girişimine karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından artan ticari ve jeopolitik gerilimlerin etkisi ve Fed belirsizliğiyle ons altın 4.700 doları aştı, ons gümüş ise 95 dolara dayandı.

Yeni güne 4698 dolardan başlayan ons altın 4700.75 doları gördü.

Ons gümüş ise 94.68 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞTE YENİ REKOR

Ons tarafındaki dalgalanma ile gram altın ve gümüş rekora hız verdi. Gram altın 6536.108 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı, gram gümüş ise 131.7362 TL ile tarihi rekora imza attı.

Çeyrek altın, 10.685 TL, yarım altın 21.371 TL, cumhuriyet altını ise 44.274 TL ile rekor kırdı.

KUYUMCULARDA ALTIN VE GÜMÜŞ REKOR SEVİYEDE

Kapalıçarşı piyasasında geçtiğimiz hafta en yüksek 6.549 TL'yi gören gram altın bu hafta 6.661 TL'ye, 136,98 TL'yi gören gram gümüş ise 139 TL'ye çıkarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

Kuyumcularda çeyrek altın, 10.864 TL, yarım altın 21.557 TL, ata altın ise 44.392 TL'ye çıktı.

20 OCAK ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

  • Alış: 6.524,36 TL

  • Satış: 6.525,19 TL

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 10.754,00 TL

  • Satış: 10.840,00 TL

YARIM ALTIN

  • Alış: 21.508,00 TL

  • Satış: 21.680,00 TL

TAM ALTIN

  • Alış: 42.883,00 TL

  • Satış: 43.195,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

  • Alış: 43.621,00 TL

  • Satış: 44.274,00 TL

ONS ALTIN

  • Alış: 4.692,49 TL

  • Satış: 4.693,06 TL

ATA ALTIN

  • Alış: 44.038,00 TL

  • Satış: 44.322,00 TL

HAS ALTIN

  • Alış: 6.524,36 TL

  • Satış: 6.525,19 TL

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 6.001,62 TL

  • Satış: 6.275,66 TL

18 AYAR ALTIN

  • Alış: 4.800,12 TL

  • Satış: 4.805,52 TL

14 AYAR ALTIN

  • Alış: 3.634,54 TL

  • Satış: 4.807,56 TL

Gümüş Gram

  • Alış: 131,11 TL
  • Satış: 131,18 TL
Gümüş Ons (Dolar)

  • Alış: 94,28
  • Satış: 94,33
İSLAM MEMİŞ YENİ REKOR İÇİN TARİH VE RAKAM VERDİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan sert yükselişin ardından yeni rekorlara işaret etti. İslam Memiş şunları kaydetti:

"Uluslararası piyasalarda ons altın artık, 5.000 dolara gözünü dikti.

Gram altın için artık 7 binli rakamlar şubat ayında sürpriz olmayacak, piyasalardaki gerginlik sürdükçe değerli metaller güvenli liman özelliğini koruyor."