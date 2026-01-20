Gram altın ve gümüşte rekor üstüne rekor! İslam Memiş tarih ve rakam verdi! İşte 20 Ocak altın fiyatları

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞTE YENİ REKOR

Ons tarafındaki dalgalanma ile gram altın ve gümüş rekora hız verdi. Gram altın 6536.108 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı, gram gümüş ise 131.7362 TL ile tarihi rekora imza attı.