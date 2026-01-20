Trend
Gram altın ve gümüşte rekor üstüne rekor! İslam Memiş tarih ve rakam verdi! İşte 20 Ocak altın fiyatları
Rekor üstüne rekor kırarak 2025 yılına damgasını vuran altın ve gümüş fiyatları, yeni yılda ralliye tüm hızıyla devam ediyor. Haftaya yükselile başlayan altın ve gümüş ABD'nin Avrupa'ya yönelik gümrük vergisi hamlesi ve Fed belirsizliğiyle yeni güne rekor açılışla başladı. Ons altın 4.700 doları aşarken, ons gümüş ise 95 dolar eşiğinde. Gram altın 6.500 TL'yi aştı, gram gümüş ise 131 TL'nin üzerine fırladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise yeni rekorlar için tarih ve rakam verdi. İşte 20 Ocak altın ve gümüş fiyatları
Giriş Tarihi: 20.01.2026 08:20
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:12