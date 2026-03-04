Gram altın ve gümüşte ’savaş’ trendi ne olacak? İslam Memiş 8.000 TL atağı öncesi fırsatı açıkladı

TÜRKİYE EN GÜÇÜ VE GÜVENİLİR ÜLKE

Ocak ayında 5.600 dolara kadar yükselen bir ons altın, 122 dolar seviyesine kadar yükselen bir gümüş vardı karşımızda. Ortada hiçbir şey yokken altın fiyatlarını yükselttiler, gümüş fiyatlarını yükselttiler. Bunun emtia savaşlarını başlatabilmek için bilerek ve isteyerek yükselişine izin verdiler ama bunun arkasında büyük bir oyun var.

Daha önceki aylarda bunu sizlerle çok konuştuk; hiç boşuna sevinmeyin, bu tufanın arkasından büyük bir savaş gelir. Durup dururken altın ve gümüş fiyatları neden bu kadar yükselsin?

Etrafımız ateş çemberinde, sadece Türkiye şu anda en güçlü ve en güvenilir ülke."