Gram altın ve gümüşte 'savaş' trendi ne olacak? İslam Memiş 8.000 TL atağı öncesi fırsatı açıkladı
Altın ve gümüş fiyatlarında savaş dalgalanması sürerken, yeni trendin ne olacağı merak konusu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın ve gümüş için beklentisini açıkladı. Gümüşün yüz güldürmeyeceğini vurgulayan İslam Memiş, gram altında 8.000 TL üzeri atağa işaret etti. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 04.03.2026 11:12
Güncelleme Tarihi: 04.03.2026 11:20