Gram altın ve gümüşte 'savaş' trendi ne olacak? İslam Memiş 8.000 TL atağı öncesi fırsatı açıkladı

Gram altın ve gümüşte 'savaş' trendi ne olacak? İslam Memiş 8.000 TL atağı öncesi fırsatı açıkladı

Altın ve gümüş fiyatlarında savaş dalgalanması sürerken, yeni trendin ne olacağı merak konusu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın ve gümüş için beklentisini açıkladı. Gümüşün yüz güldürmeyeceğini vurgulayan İslam Memiş, gram altında 8.000 TL üzeri atağa işaret etti. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 04.03.2026 11:12 Güncelleme Tarihi: 04.03.2026 11:20
ABD ve İsrail'in İran'daki rejimi değiştirme hayali uğruna başlattığı savaş 5. gününde devam ederken, küresel piyasalar alt üst oldu. Savaş zamanı kripto paralar yükselirken, altın ve gümüşte ise sert düşüşler yaşandı. Ons altın 5.400 dolardan hızla 5.150 dolara indi, ons gümüş ise yüzde 12'yi aşkın kayıpla 80 doların altına sarktı. Yurt içinde ise gram altın 7.100 TL'ye kadar çekildi.

Kapalıçarşı'da savaşın ilk günü 7.600 TL'den 8.070 TL'ye kadar yükselen gram altın, 7.315 TL'ye kadar düştü. Emtia fiyatları jeopolitik risklerle yeniden toparlanırken, Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılara savaş ortamında nasıl bir yol izlenebileceğine yönelik önemli mesajlar verdi.

SAVAŞ ZAMANI NASIL YOL İZLEMELİ?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kişisel Youtube hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bölgesel savaş riskinin de arttığı bir süreçten geçildiğini söyledi. İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail bölgesel bir savaş istiyor. Dolayısıyla da 2030 yılında beklenen o Dünya Savaşı çok öne çekilmiş olabilir. Savaş ekonomisi nasıl olur, savaş hazırlığı nasıl yapılır, savaş ekonomisinde neler ön planda tutulmalı, nasıl hazırlık yapılmalı gibi uyarılarım olacak. Yani bu riskler artmaya devam ettikçe ben de şahsen endişelenmeye başladım çünkü çok büyük bir riskten bahsediyoruz.

TÜRKİYE EN GÜÇÜ VE GÜVENİLİR ÜLKE

Ocak ayında 5.600 dolara kadar yükselen bir ons altın, 122 dolar seviyesine kadar yükselen bir gümüş vardı karşımızda. Ortada hiçbir şey yokken altın fiyatlarını yükselttiler, gümüş fiyatlarını yükselttiler. Bunun emtia savaşlarını başlatabilmek için bilerek ve isteyerek yükselişine izin verdiler ama bunun arkasında büyük bir oyun var.

Daha önceki aylarda bunu sizlerle çok konuştuk; hiç boşuna sevinmeyin, bu tufanın arkasından büyük bir savaş gelir. Durup dururken altın ve gümüş fiyatları neden bu kadar yükselsin?

Etrafımız ateş çemberinde, sadece Türkiye şu anda en güçlü ve en güvenilir ülke."

BORSA'DA ALIM ZAMANI MI?

Borsa'da yaşanan sert dalgalanmaya ilişkin değerlendirme yapan İslam Memiş, "Borsa İstanbul 13.092 puan seviyesinde, %2 satıcılı. Borsadaki satışlar devam ediyor, 12.900 puan seviyesi ile alakalı öngörüm halen geçerli. Borsa tarafında çok acele etmiyorum, daha aşağıda alanlarımız var. Kademeli bir şekilde belirlemiş olduğumuz hisselere giriş yapacağız ama şu anda daha erken." ifadelerini kullandı.

ALTIN İÇİN 6.000 DOLAR HEDEFİ

Altın fiyatları için beklentisini açıklayan uzman isim "Ons altın bugün 5.205 dolar seviyesinde. Dün 5.419 dolar seviyesindeydi; gün içinde 300 dolarlık bir dalgalanma gördük. Bu çok ciddi bir manipülasyondur. Ben şahsen bu düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum; yılın ilk yarısındaki hedefim 6.000 dolar seviyesidir. Bu düşüşleri tekrar alım fırsatı olarak görmeye devam ediyorum." dedi.

GRAM ALTIN ATAĞA GEÇECEK Mİ?

Gram altında alım fırsatını açıklayan İslam Memiş, "Gram altın TL fiyatı dün 8.120 lira seviyesindeydi, şu anda fiziki tarafta 7.480 lira. Panik yapmayıp sakince kenarda duranlar iyi bir hamle yaptı. Elinde TL bulunduranlar için bu düşüşler bir fırsattır çünkü tekrar en kısa zamanda 8.000 lira seviyesinin üzerine atak gerçekleştirecek bir gram altın var karşımızda." ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞ YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Gümüş tarafında işlerin kötü olduğunu söyleyen İslam Memiş, şunları söyledi:

"Gümüşün ons ve gram fiyatı bugün yüzde 10 değer kaybetti. Gümüş tarafında yükseliş yönlü beklentimin çok devam etmediğini özellikle belirtmek istiyorum. Gümüş bu yıl artık güldürmez. Altın/gümüş rasyosu 63 seviyesinde, burada tekrar 80 seviyesini bekliyorum.

Gümüş tarafındaki negatif beklentim de dolayısıyla tekrar devam ediyor. Ama küçük yatırımcılar yine yavaş yavaş alıp kenara koyabilir birikimlerini bu şekilde değerlendirebilir. Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüşler benim nazarımda kalıcı değil. Burayı tekrar değerlendirmek isteyen yatırımcılar bu kararını tekrar gözden geçirebilir.