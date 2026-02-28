Gram altın ve gümüşte Şubat finali! Son 5 haftanın zirvesinde... İşte en çok kazandıran yatırım

İSLAM MEMİŞ GRAM ALTINDA 11.000 HEDEFİNİ AÇIKLADI

Piyasalardaki belirsizliğin ve jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde finans analisti İslam Memiş, altın ve gümüş yatırımcıları için kritik seviyeleri ve gelecek öngörülerini paylaştı. Memiş, ons altın tarafında 4.850 dolar seviyesinin güçlü bir destek olarak çalıştığını belirterek, yukarı yönlü hareketlerde "5.400-5.600 dolar seviyeleri burada kritik öneme sahip" değerlendirmesinde bulundu.