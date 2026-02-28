Trend Galeri Trend Ekonomi Gram altın ve gümüşte Şubat finali! Son 5 haftanın zirvesinde... İşte en çok kazandıran yatırım

Yatırımcısını şoke eden bir düşüşle rallisini sona erdiren altın ve gümüş, bu hafta jeopolitik gerilimlerle yukarı yönlü ivmesini sürdürdü. Şubat ayının son işlem gününde altın ve gümüş, Pakistan-Afganistan savaşının etkisiyle yükselişine hız verdi. Gram altın 7.400 TL'yi, gümüş ise 130 TL'yi aştı. Beyaz metalde hafta içi prim yüzde 10'u aşarken, gram altında ise kazanç yüzde 3,50'yi buldu. Bist100 önceki haftayı kapanışının yüzde 1,55 altında tamamlarken döviz kurları ise yatay seyrini sürdürdü. İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırımları...

Giriş Tarihi: 28.02.2026 10:05 Güncelleme Tarihi: 28.02.2026 10:14
Yeni yılda 2025'teki yükseliş trendini devam ettirerek başlayan altın ve gümüş fiyatları, şok düşüşün ardından bu haftayı jeopolitik gerilimlerin etkisiyle tamamladı. Şubat ayı finalini Pakistan-Afganistan savaşı ile kapatan değerli metallerde yükseliş hız kazandı.

ALTINDA SON 5 HAFTANIN EN YÜKSEK KAPANIŞI

Geçtiğimiz haftayı 5.000 doların üzerinde kapatan ons altın 5.100 dolardan açılış yaptığı bu haftayı 5.263 dolardan kapattı. Geçtiğimiz hafta sonu kapanışına göre yüzde 3.40 prim yapan ons altın, son 5 haftanın en yüksek kapanışını kaydetmiş oldu.

Ons altında hafta içi yükseliş ise 5.24 civarında.

GÜMÜŞ 5 HAFTA SONRA YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE PRİM YAPTI

Kayıp serisini geçtiğimiz hafta sona erdiren ons gümüş bu hafta yükselişine hız verdi. Haftaya 84 dolardan start veren beyaz metal 93,82 dolara kadar yükseldi. Haftalık kazanç ise 5 hafta sonra yüzde 10'u aştı.

GRAM ALTINDA ŞUBAT FİNALİ!

7.000 TL sınırını aşarak yükselişe geçen gram altın bu hafta 7.500 TL'ye dayandı. Haftaya 7.202 TL'den başlayan gram altın, 7.300 seviyesini aşarak 7.450 TL'ye kadar yükseldi.

Gram altında haftalık prim yüzde 3.50 civarında.

GRAM GÜMÜŞ KAYIPLARINI TELAFİ EDİYOR

3 haftalık kayıp serisini sona erdiren gram gümüş, yükselişini ikinci haftada da devam ettirdi. Beyaz metal bu hafta 132 TL'yi aştı. Haftalık prim ise yüzde 11'i aştı. Son iki haftada ise yüzde 22 kazanç sağladı. Böylelikle gümüş 170 TL'lik rekordan sonra yaşadığı şok düşüşün ardından kayıplarının çoğunu telafi etmiş oldu.

MAKAS 150 TL'YE KADAR GERİLEDİ

Kapalıçarşı piyasasında ise uzun zamandır 7.400 TL seviyesinden seyreden gra m altın 7.600 TL'ye dayandı. Ekran ile kuyumcular arasındaki makas ise 150 TL'ye kadar geriledi.

Gram gümüş ise kuyumcularda 137 TL'den satılıyor. Beyaz metalde makas 5 TL seviyesinde.

Kapalıçarşı'da işlem gören cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,82 yükselişle 49 bin 723 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 11 bin 911 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,84 artarak 12 bin 368 liraya yükseldi.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Bu hafta ABD doları yüzde 0,43 artarak 43,9590 lira, avro yüzde 0,53 yükselerek 51,8800 lira oldu.

BORSA'DA DENGE ARAYIŞI SÜRÜYOR

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,55 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 13.552,80 puanı ve en yüksek 14.190,09 puanını gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,55 altında 13.717,81 puandan tamamladı.

YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI YÜKSELİŞTE

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,65, emeklilik fonları yüzde 0,75 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,21 ile "Fon Sepeti" fonları oldu.

İSLAM MEMİŞ GRAM ALTINDA 11.000 HEDEFİNİ AÇIKLADI

Piyasalardaki belirsizliğin ve jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde finans analisti İslam Memiş, altın ve gümüş yatırımcıları için kritik seviyeleri ve gelecek öngörülerini paylaştı. Memiş, ons altın tarafında 4.850 dolar seviyesinin güçlü bir destek olarak çalıştığını belirterek, yukarı yönlü hareketlerde "5.400-5.600 dolar seviyeleri burada kritik öneme sahip" değerlendirmesinde bulundu.

Gram altın yatırımcılarına fiyattan ziyade miktara odaklanmaları tavsiyesinde bulunan uzman, "7.000 lira seviyesinin altında bir sarkma beklemiyorum ama yukarıda 8.000 lira var, 9.000 lira var, 10.000-11.000 lira var" diyerek uzun vadedeki rekor beklentilerini dile getirdi

Piyasalarda "altın vuruş" olarak adlandırdığı sert bir düzeltme beklediğini ifade eden Memiş, "Ons altın ya 6.000 dolardan 4.000 dolara ya 5.880 dolardan 3.880 dolara bir gerileme bekliyorum" sözleriyle yatırımcıları olası dalgalanmalara karşı uyardı.

GRAM GÜMÜŞ 250 TL'Yİ GÖRÜR MÜ?

Gümüş piyasasına dair analizlerinde mevcut fiyatların yüksekliğine dikkat çeken Memiş, "Gümüş benim alabileceğim seviyelerde değil, o yüzden gümüş tarafını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Yıl sonuna kadar gram gümüşün 250 lira seviyesine ulaşıp ulaşmayacağı konusundaki bir soruya "Beklemiyorum, benim şu anda öyle bir beklentim yok" yanıtını verdi.