Gram altın ve gümüşte Şubat finali! Son 5 haftanın zirvesinde... İşte en çok kazandıran yatırım
Yatırımcısını şoke eden bir düşüşle rallisini sona erdiren altın ve gümüş, bu hafta jeopolitik gerilimlerle yukarı yönlü ivmesini sürdürdü. Şubat ayının son işlem gününde altın ve gümüş, Pakistan-Afganistan savaşının etkisiyle yükselişine hız verdi. Gram altın 7.400 TL'yi, gümüş ise 130 TL'yi aştı. Beyaz metalde hafta içi prim yüzde 10'u aşarken, gram altında ise kazanç yüzde 3,50'yi buldu. Bist100 önceki haftayı kapanışının yüzde 1,55 altında tamamlarken döviz kurları ise yatay seyrini sürdürdü. İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırımları...
Giriş Tarihi: 28.02.2026 10:05
Güncelleme Tarihi: 28.02.2026 10:14