Trend Galeri Trend Ekonomi Gram altın ve gümüşte tarihi seviyede kapanış! Hangisi en çok kazandırdı? İşte haftanın kârlı yatırımı

Gram altın ve gümüşte tarihi seviyede kapanış! Hangisi en çok kazandırdı? İşte haftanın kârlı yatırımı

Piyasalar bu hafta ABD'nin İran'a yönelik tehditleriyle dalgalandı. Haftaya rekorlar başlayan altın ve gümüş fiyatları ralliye mola verse de tarihi seviyede kapanış yaptı. Borsa İstanbul'da yükseliş hızlanırken, döviz kurları yatay seyrini sürdürdü. Peki bu hafta yatırım araçlarının performansı nasıl? En çok hangi yatırım araçları kazandırdı? İşte altın, gümüş, borsa ve döviz kurlarında son durum...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.01.2026 12:13 Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 12:43
Altın ve gümüş fiyatları, zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri ile yıl sonu başladığı ralliye bu hafta da devam etti. Yükselişe haftanın son günü mola veren değerli metaller bu haftayı tarihi seviyelerde kapattı.

Borsa İstanbul'da yükseliş giderek hızlandı. Döviz kurları ise stabil seyrini sürdürdü.

Peki bu hafta yatırım araçları nasıl bir performans sergiledi? En çok hangi yatırım araçları kazandırdı? Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını kaç TL'den satılıyor? Dolar ve Euro'da son durum ne? İşte cevabı...

ALTIN VE GÜMÜŞ ZİRVEYE YAKIN KAPATTI

Yeni yılın ilk haftasını yüzde 4.63 kayıpla 4331.46 dolardan kapatan ons altın geçtiğimiz haftayı yüzde 4.07 kazançla 4507.92 dolardan kapatmıştı. Ralliye devam eden ons altın, haftanın ilk günü 4.508 dolardan hızla 4630 dolara yükseldi. Tarihi zirvesini çarşamba günü 4643 dolara çıkaran ons altın haftayı yüzde 1.64'lük yükselişle 4581 dolardan tamamladı.

Ons gümüş ise yükselişine hız verdi. Yılın ilk haftasında yaşadığı kaybı, geçtiğimiz hafta yüzde 10 yükselişle kapatan ons gümüş, bu hafta 11.93 karla 89.34 dolardan kapanış yaptı. Ons gümüş bu hafta 93.65 dolar ile tarihin en yüksek seviyesini gördü.

Ons tarafındaki dalgalanma ile gram altın ve gümüş rallide hız kesse de tarihi seviyelere yakın kapanış yaptı.

6446.361 TL ile tarihin en yüksek seviyesine yükselen altının gramı bu hafta yüzde yüzde 2,80 artışla 6 bin 397 TL'den sonlandırdı.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,79 yükselişle 43 bin 113 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 10 bin 423 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,81 artarak 10 bin 716 liraya yükseldi.

130 TL ile rekor kıran gram gümüş ise yüzde 12.32 yükseliş ile 124.3275 TL'den kapanış yaptı.

DOLAR YÜKSELDİ AVRO YATAY SEYİRDE

Bu hafta ABD doları yüzde 0,25 artarak 43,2490 liraya çıkarken, avro yatay seyirle 50,2740 lira oldu.

BORSADA YÜZLER GÜLÜYOR

BIST 100 endeksi, en düşük 12.228,02 puanı ve en yüksek 12.668,52 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,83 üzerinde 12.668,52 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 0,71 oranında, holding endeksi de yüzde 1,52 oranında değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 7,37 oranında değer kazandı.

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 52,52 oranında değer kazancıyla Batısöke Çimento (BSOKE) oldu. Onu yüzde 20,11 ile Astor Enerji (ASTOR) ve yüzde 18,93 ile Batı Çimento (BTCIM) takip etti.

FONLAR VE BES'TE SON DURUM

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,56, emeklilik fonları yüzde 2,06 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 4 ile "borsa yatırım" fonları oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 131,66 yükselişle Bulls Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 18,37'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonları olarak belirlendi.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 99,07'lik düşüşle Hedef Portföy Uğur Serbest Fon oldu.

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 0,41 azalışla en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.