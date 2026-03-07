Trend
Gram altın ve gümüşte ters köşe! Piyasalar 5 hafta sonra 2. şoku yaşadı... İşte haftanın tek kazandıranı
Jeopolitik gerilimlerle yukarı yönlü ivmesini sürdüren altın ve gümüş fiyatları, bu kez ters köşe yaptı. Değerli metaller ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla beklenmedik şekilde düşüşe geçti. 5 hafta önce yaşanan şok düşüşün ardından ons altın yüzde 2, gümüş ise yüzde 10'dan fazla kayıp yaşadı. BİST 100 endeksi bu hafta %-6,74 gerilerken, döviz kurları yatay seyretti. İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırımları...
Giriş Tarihi: 07.03.2026 11:36
Güncelleme Tarihi: 07.03.2026 11:48