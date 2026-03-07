Trend Galeri Trend Ekonomi Gram altın ve gümüşte ters köşe! Piyasalar 5 hafta sonra 2. şoku yaşadı... İşte haftanın tek kazandıranı

Gram altın ve gümüşte ters köşe! Piyasalar 5 hafta sonra 2. şoku yaşadı... İşte haftanın tek kazandıranı

Jeopolitik gerilimlerle yukarı yönlü ivmesini sürdüren altın ve gümüş fiyatları, bu kez ters köşe yaptı. Değerli metaller ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla beklenmedik şekilde düşüşe geçti. 5 hafta önce yaşanan şok düşüşün ardından ons altın yüzde 2, gümüş ise yüzde 10'dan fazla kayıp yaşadı. BİST 100 endeksi bu hafta %-6,74 gerilerken, döviz kurları yatay seyretti. İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırımları...

Altın ve gümüş fiyatları başta olmak üzere piyasalarda jeopolitik ters köşe yaşanıyor. 2025'te yakaladığı yükseliş trendine devam eden değerli metaller, jeopolitik risklerle yükselmesi gerekirken, Orta Doğu'da 8 gündür süren savaşta beklenmedik şekilde düşüşe geçti.

ALTIN VE GÜMÜŞTE 5 HAFTA SONRA İKİNCİ ŞOK

Savaş başlamadan önce yüzde 3.40 prim yaparak son 5 haftanın en yüksek kapanışını kaydeden ons altın savaşın ardından 5.400 dolar seviyesinden hızlı bir düşüşle 5.150 dolara kadar geriledi. Haftanın son işlem gününde 4.996 dolara kadar düşen ons altın daha sonra yüzde 2'den fazla kayıpla 5.171 dolardan kapanış yaptı.

Altında böylelikle 25 Ocak haftasında yaşanan şok düşüşün ardından yılın ikinci kaybı yaşandı.

Gümüşte ise kayıp daha büyük oldu. Geçtiğimiz hafta yüzde 10.87 kazanç sağlayan ons gümüş bu hafta yüzde 10'dan fazla kayıp yaşadı. Haftaya 95 dolardan başlayan Beyaz metal 84,3717 dolardan kapanış yaptı.

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM NE?

Küresel piyasalarda yaşanan hareket ile gram altın da haftalık kayba ilerledi. Hafta içinde 7.513,301-7.660,607 TL bandında fiyatlanan gram altın, yüzde 1.63'lük düşüşle 7.327,782 TL'den sonlandırdı.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 2,45 azalışla 48 bin 503 liraya indi. Geçen hafta sonu 12 bin 368 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,46 azalarak 12 bin 63 liraya düştü.

Haftaya 130 TL'nin üzerinde başlayan gram gümüş ise bu hafta yüzde 9.60 kayıpla kritik 120 TL eşiğinin altında 119 TL'den kapattı.

KUYUMCULARDA MAKAS 250 TL

Altın ve gümüşte asıl ters köşe fiziki piyasada oldu. Savaşın ilk günü 7.600 TL'den bir anda 8.145 TL'ye kadar yükselen fiziki gram altın da kuyumcularda yönünü aşağı çevirdi. 7.400 TL'nin altına inen gram altın 7.550 TL'den fiyatlanmaya devam ediyor. Spot piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki makas ise 150 TL seviyesinde.

152 TL'ye yükselen gram gümüş ise 125 TL'den satılıyor.

DOLAR YÜKSELDİ, AVRO DÜŞTÜ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,23 artarak 44,0620 lira, avro yüzde 1,75 düşerek 50,9710 lira oldu.

BORSA KRİTİK EŞİĞİN ALTINA İNDİ

BIST 100 endeksi, en düşük 12.746,23 puanı ve en yüksek 13.456,56 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 6,74 altında 12.792,81 puandan tamamladı.

Endeks, hafta boyunca en düşük 12 bin 746,23, en yüksek ise 13 bin 456,56 puanı gördü.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 16,4 oranında, sanayi endeksi yüzde 2,7 ve holding endeksi de yüzde 9,04 oranında değer kaybetti.

YATIRIM VE BES FONLARI DA DÜŞTÜ

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,22, emeklilik fonları yüzde 1,52 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,65 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

