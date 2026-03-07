Gram altın ve gümüşte ters köşe! Piyasalar 5 hafta sonra 2. şoku yaşadı... İşte haftanın tek kazandıranı

KUYUMCULARDA MAKAS 250 TL

Altın ve gümüşte asıl ters köşe fiziki piyasada oldu. Savaşın ilk günü 7.600 TL'den bir anda 8.145 TL'ye kadar yükselen fiziki gram altın da kuyumcularda yönünü aşağı çevirdi. 7.400 TL'nin altına inen gram altın 7.550 TL'den fiyatlanmaya devam ediyor. Spot piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki makas ise 150 TL seviyesinde.

152 TL'ye yükselen gram gümüş ise 125 TL'den satılıyor.