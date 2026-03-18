Gram altın ve gümüşte ters rüzgar! İslam Memiş Fed öncesi gram altın için fırsatı açıkladı

FED SONRASI ALTINDA YÖN NE OLUR?

Finans analisti İslam Memiş, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Fed sonrası altın ve gümüş beklentisini açıkladı. İslam Memiş, "Ons altın tarafında dün 5.000 dolar seviyesinin altına sarkmalar gördük, 4.970 dolar seviyesine kadar sarktı ve bize bir sinyal verdi. Eğer Fed tarafından bir faiz indirimi gelirse yükselirim ama pas geçerse veya bir faiz artırımı gelirse 4.850 dolar seviyesine kadar gerilerim mesajını piyasalara vermiş oldu. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum; 5.000 dolar seviyesinin altı kısa vadeli yatırımcılara kesinlikle alım fırsatı sunuyor. Ana trendde 5.880-6.000 dolar seviyesi beklentimiz devam ediyor." dedi.