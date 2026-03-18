Gram altın ve gümüşte ters rüzgar! İslam Memiş Fed öncesi gram altın için fırsatı açıkladı
Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ile dalgalanan altın ve gümüş fiyatları, Fed faiz kararı öncesi düşüşünü hızlandırdı. Ons altın 5 bin doların altına sarkarken, ons gümüş ise 80 doların altında fiyatlanıyor. Fed'in jeopolitik riskin ortasında faiz kararının ne olacağı merak edilirken, Finans Analisti İslam Memiş, beklentisini açıkladı. İslam Memiş, gram altında her düşüşün bir fırsat olduğuna işaret etti. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 18.03.2026 09:16
Güncelleme Tarihi: 18.03.2026 09:17