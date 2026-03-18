Gram altın ve gümüşte ters rüzgar! İslam Memiş Fed öncesi gram altın için fırsatı açıkladı

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ile dalgalanan altın ve gümüş fiyatları, Fed faiz kararı öncesi düşüşünü hızlandırdı. Ons altın 5 bin doların altına sarkarken, ons gümüş ise 80 doların altında fiyatlanıyor. Fed'in jeopolitik riskin ortasında faiz kararının ne olacağı merak edilirken, Finans Analisti İslam Memiş, beklentisini açıkladı. İslam Memiş, gram altında her düşüşün bir fırsat olduğuna işaret etti. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 18.03.2026 09:16 Güncelleme Tarihi: 18.03.2026 09:17
Altın ve gümüş fiyatları, Orta Doğu'da yakılan ateş ile yükselişe geçen petrol fiyatlarıyla dalgalanmaya devam ediyor. Petrol fiyatları 100 doların üzerinde fiyatlanırken, ons altın ve gümüş kritik eşiğin altına düştü. Piyasalarda gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak faiz kararına çevrilirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş karar sonrası beklentisini açıkladı.

GÖZLER FED'DE

Altın ve gümüş başta olmak üzere piyasalarda tüm gözler bu akşam açıklanacak FED faiz kararına çevrildi. Jeopolitik risklerin gölgesinde alınacak faiz kararının yüzde 3,50-yüzde 3,75 bandında sabit tutması bekleniyor.

OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, altının seyrinin "büyük ölçüde Fed'in ileriye dönük yönlendirmesine bağlı olacağını" belirterek, "Fed bu yıl bir faiz indirimi öngörmeye devam mı edecek yoksa Orta Doğu'daki bu oldukça değişken durum nedeniyle hiç indirim yapmamayı mı değerlendirecek?" dedi.

ONS ALTIN 5.000 DOLARIN ALTINDA

Fed faiz kararı öncesi değerli metallerde dalgalanma sürüyor. Ons altın yeni güne 5.000 doların altında başladı. Zaman zaman kritik eşiği aşan altın, anlık olarak 4981 dolara kadar düştü.

Ons gümüş ise kritik 80 dolar eşiğinin altında 79 dolar seviyesinden fiyatlanıyor.

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞ NE KADAR?

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma ile gram altında da düşüşler sürüyor. Sarı metal yeni güne 7.100 TL'den başladı.

Gram gümüş ise 112 TL'den fiyatlanıyor.

KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM

Spot piyasanın yanı sıra gram altın Kapalıçarşı'da da aşağı yönlü ivmesini sürdürüyor. Hafta başında 7.200 TL'ye kadar düşen gram altın, Fed faiz kararı öncesi yeni günde 7.291 TL'den fiyatlanıyor.

Gram gümüş ise 117 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altın, 11.902 TL, yarım atlın 23.800 TL, tam altın ise 47.398 TL'den satılıyor.

FED SONRASI ALTINDA YÖN NE OLUR?

Finans analisti İslam Memiş, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Fed sonrası altın ve gümüş beklentisini açıkladı. İslam Memiş, "Ons altın tarafında dün 5.000 dolar seviyesinin altına sarkmalar gördük, 4.970 dolar seviyesine kadar sarktı ve bize bir sinyal verdi. Eğer Fed tarafından bir faiz indirimi gelirse yükselirim ama pas geçerse veya bir faiz artırımı gelirse 4.850 dolar seviyesine kadar gerilerim mesajını piyasalara vermiş oldu. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum; 5.000 dolar seviyesinin altı kısa vadeli yatırımcılara kesinlikle alım fırsatı sunuyor. Ana trendde 5.880-6.000 dolar seviyesi beklentimiz devam ediyor." dedi.

GRAM ALTINDA HER DÜŞÜŞ ALIM FIRSATI

Gram altın için her düşüşün alım fırsatı olduğuna işaret eden İslam Memiş, "Ocak ayında 1 kilogram külçe altına 14.500 dolar işçilik gelmişti; şu anda bu işçilikler 800 dolara, yani %14 civarından %1'e geriledi. Ramazan rehavetinden dolayı altının ucuz olduğunu es geçmeyin. Mayıs ve haziran aylarında bu işçilikler tekrar yükselecektir" ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞ FİYATLARI NE OLUR?

İslam Memiş, gümüş için de beklentisini şu sözlerle açıkladı:

"Gümüşün kısa vadede yönü yukarıdır; tekrar 96 dolar seviyesine kadar yükselir öngörüm halen geçerli. 80 dolar seviyesi ve altına sarkmaları fırsat olarak değerlendiren arkadaşlar bence iyi bir karar verdi."

18 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN
Alış: 7.105,64 TL
Satış: 7.106,51 TL

ÇEYREK ALTIN
Alış: 11.735,00 TL
Satış: 11.911,00 TL

YARIM ALTIN
Alış: 23.470,00 TL
Satış: 23.822,00 TL

TAM ALTIN
Alış: 46.796,00 TL
Satış: 47.427,00 TL

CUMHURİYET ALTINI
Alış: 48.062,00 TL
Satış: 48.778,00 TL

ATA ALTIN
Alış: 48.092,00 TL
Satış: 48.734,00 TL

22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.549,44 TL
Satış: 6.876,87 TL

HAS ALTIN
Alış: 7.105,80 TL
Satış: 7.106,64 TL

18 AYAR ALTIN
Alış: 5.285,39 TL
Satış: 5.294,29 TL