Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Gram altın ve gümüşte 'Venezuela' etkisi! Metallerde sert atak... İşte 5 Ocak altın ve gümüş fiyatları
Gram altın ve gümüşte 'Venezuela' etkisi! Metallerde sert atak... İşte 5 Ocak altın ve gümüş fiyatları
Yeni yılın ilk haftasına 2025'te başladığı ralliyle devam eden altın ve gümüş, 2026'nın ilk haftasını kayıpla kapasa da ABD'nin Venezuela saldırısı ile yükselişe geçti. Ons altın 4.400 doların, ons gümüş ise 75 doların üzerine fırladı. Gram altın ve gümüşte de sert ataklar görüldü. İşte 5 Ocak altın ve gümüş fiyatları...
Giriş Tarihi: 05.01.2026 09:12
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 09:25