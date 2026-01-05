Trend Galeri Trend Ekonomi Gram altın ve gümüşte 'Venezuela' etkisi! Metallerde sert atak... İşte 5 Ocak altın ve gümüş fiyatları

Gram altın ve gümüşte 'Venezuela' etkisi! Metallerde sert atak... İşte 5 Ocak altın ve gümüş fiyatları

Yeni yılın ilk haftasına 2025'te başladığı ralliyle devam eden altın ve gümüş, 2026'nın ilk haftasını kayıpla kapasa da ABD'nin Venezuela saldırısı ile yükselişe geçti. Ons altın 4.400 doların, ons gümüş ise 75 doların üzerine fırladı. Gram altın ve gümüşte de sert ataklar görüldü. İşte 5 Ocak altın ve gümüş fiyatları...

Giriş Tarihi: 05.01.2026 09:12 Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 09:25
Zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri ile 2025 yılını rekor seviyelere ulaşan altın ve gümüş fiyatları yeni yılın ilk haftasını kayıpla kapamıştı. Yeni yılın ilk günlerinde ABD'nin küresel petrol devi Venezuela'ya yaptığı saldırıyla Maduro ve eşini yakalamasının ardından altın ve gümüş sert yükselişe geçti.

Peki gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın, cumhuriyet altını kaç TL'den satılıyor? Gram gümüş kaç TL? İşte cevabı...

ALTIN SERT YÜKSELİŞE GEÇTİ

Yılın son günlerinde 4549.45 dolara kadar yükselerek tarihin en yüksek seviyesini gören ons altın, 2026'nın ilk haftasında yatırımcısına kaybettirmiş, Ekim 2025'ten bu yana en büyük haftalık düşüş yaşanmıştı.

Haftayı yüzde 4.63 kayıpla 4331.46 dolardan tamamlayan ons altın, Venezuela saldırısının ardından açılışta sert yükselişe geçti. Ons altın 4332 dolardan başladığı günde ani atakla 4.420 dolara kadar yükseldi. Ons anlık olarak ise yüzde 1.82 yükselişle 4.410 dolardan fiyatlanıyor.

GÜMÜŞ KAYIPLARINI SİLİYOR

83.97 dolara kadar yükselerek yüzde 150'ye yakın kazandıran yatırımcıların yeni gözdesi gümüş ise yeni yılın ilk haftasını yüzde 8'den fazla kayıpla 72,66 dolardan kapatmıştı. Beyaz metal yeni haftada kayıplarını silmeye başladı. Günlük yüzde 3.85 yükseliş kaydeden ons gümüş 72,68 dolardan ani hareketle 76,36 dolara kadar yükseldi.

Ons gümüş anlık olarak ise 75.27 dolardan fiyatlanıyor.

GRAM ALTIN KRİTİK EŞİĞİN ÜSTÜNDE

Yıl sonu rallisi ile yatırımcısının yüzünü güldüren gram altın yeni yıla kayıpla başlamış, 6.250 TL'den yüzde 3,20 azalışla 6 bin 45 liraya kadar gerilemişti.

Yeni haftaya 5.993 TL'den açılış yapan gram altın ani atakla 6.118 TL'ye kadar yükseldi. Gram altın tarihi 6280 TL'lik rekorunun saade 180 TL gerisinde fiyatlanmaya devam ediyor.

Cumhuriyet altını 42.500 TL, çeyrek altın 9.985 TL, yarım altın ise 19.965 TL'den satılıyor.

GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Üç haneli rakamları görerek tarihi seviyelere çıkan gram gümüş ise 116 TL'lik rekorun ardından 98 TL'ye kadar geri çekilmişti. Son 7 güne göre yüzde 8'e yakın kayıp yaşayan gram gümüş yeni haftada 100 TL'nin üzerinden fiyatlanıyor. 105 TL'ye kadar yükselen gram gümüş anlık olarak 104 TL seviyesinde.

ALTIN VE GÜMÜŞTE MAKAS AÇILIYOR

Spot piyasanın aksine fiziki altın ve gümüşte makas açılıyor. Kapalıçarşı piyasasında gram altın 6.431 TL, gram gümüş ise 121 TL'den satılıyor.

Çeyrek altın 10.500 TL, yarım altın ise 21.000 TL'den satılıyor.

05 OCAK ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN
Alış: 6.103,77 TL
Satış: 6.104,57 TL

ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.341,00 TL
Satış: 10.503,00 TL

YARIM ALTIN
Alış: 20.681,00 TL
Satış: 21.013,00 TL

TAM ALTIN
Alış: 41.235,00 TL
Satış: 41.834,00 TL

CUMHURİYET ALTINI
Alış: 41.883,00 TL
Satış: 42.516,00 TL

22 AYAR BİLEZİK
Alış: 5.770,94 TL
Satış: 6.072,55 TL

GRAM GÜMÜŞ
Alış: 104,05 TL

Satış: 104,16 TL