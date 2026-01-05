Gram altın ve gümüşte ’Venezuela’ etkisi! Metallerde sert atak... İşte 5 Ocak altın ve gümüş fiyatları

ALTIN SERT YÜKSELİŞE GEÇTİ

Yılın son günlerinde 4549.45 dolara kadar yükselerek tarihin en yüksek seviyesini gören ons altın, 2026'nın ilk haftasında yatırımcısına kaybettirmiş, Ekim 2025'ten bu yana en büyük haftalık düşüş yaşanmıştı.

Haftayı yüzde 4.63 kayıpla 4331.46 dolardan tamamlayan ons altın, Venezuela saldırısının ardından açılışta sert yükselişe geçti. Ons altın 4332 dolardan başladığı günde ani atakla 4.420 dolara kadar yükseldi. Ons anlık olarak ise yüzde 1.82 yükselişle 4.410 dolardan fiyatlanıyor.