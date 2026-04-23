Gram altın yatırımcısı için bu 3 tarih çok kritik! İslam Memiş yükseliş takvimini açıkladı

2026'DA PARASINI KORUYAN KAZANACAK

Piyasaların mevcut durumunu "fiyatlarda dengesiz bir fiyatlama" olarak tanımlayan Memiş, yatırımcıları kısa vadeli risklere karşı uyardı. Memiş, "2026 yılının adını zaten manipülasyon yılı koyduğumuz için yıl sonuna kadar her ay farklı yatırım araçlarındaki manipülasyon fiyatlaması devam edecek o yüzden kısa vadeli düşünmeden uzun vadeli stratejimizi korumaya devam ediyoruz" diyerek sürecin zorluğuna dikkat çekti. İslam Memiş, "2026 yılında parasını koruyan şanslı kazanmış gibi olacaktır" ifadesini kullandı