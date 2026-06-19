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Gram altın yatırımcısını bekleyen iki büyük tehlike! Altın uzmanı "sabredin" diyerek rakam verdi

Orta Doğu'da sağlanan barışa rağmen FED'den gelen faiz artışı mesajlarıyla sert düşüşe geçen altın fiyatları için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı'dan uyarı geldi. Altını bekleyen iki büyük tehlikeyi açıklayan Şirin Sarı, yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini vurgulayarak, gram altın için beklendiği rakamı açıkladı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.06.2026 11:54 Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 12:11
Gram altın yatırımcısını bekleyen iki büyük tehlike! Altın uzmanı sabredin diyerek rakam verdi

Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın verdiği faiz artışı sinyali ve dolar endeksindeki yükseliş, ABD-İran arasındaki 60 günlük barışa rağmen altın fiyatlarında beklenen ralliyi getirmedi. Sert düşüşe geçen altın fiyatları için uzman isim Şirin Sarı'dan dikkat çeken değerlendirme geldi.

Gram altın yatırımcısını bekleyen iki büyük tehlike! Altın uzmanı sabredin diyerek rakam verdi

A Haber'e konuşan Altın ve Para Uzmanı Şirin Sarı, piyasalardaki son durumu ve altın yatırımcısını bekleyen olası senaryoları değerlendirdi. Özellikle 60 günlük geçici anlaşmanın piyasalar üzerindeki "pozitif" etkisine dikkat çeken Sarı, yatırımcılar için kritik seviyeleri paylaştı. Sarı aynı zamanda altını bekleyen iki büyük tehlikeye dikkat çekti.

Gram altın yatırımcısını bekleyen iki büyük tehlike! Altın uzmanı sabredin diyerek rakam verdi

PİYASALAR BARIŞ ANLAŞMASI İLE NEFES ALDI

ABD ve İran arasında sağlanan 60 günlük barışın bölgedeki tansiyonu düşürdüğünü söyleyen Şirin Sarı süreci "Aslında iptal oldu görüşme fakat 60 günlük geçici anlaşma başladı bile. Dijital ortamda imzalanan anlaşma ile beraber Hürmüz Boğazı da sağlıklı bir şekilde artık açıldı diyebiliriz. İran'a yönelik ve Hürmüz Boğazı'na yönelik blokaj da kaldırıldı ve İran'a yönelik verilen 60 günlük nükleer program süreci de başlamış oldu. Geçici anlaşma fakat dünya bunu pozitif karşıladı" diye konuştu.

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Gram altın yatırımcısını bekleyen iki büyük tehlike! Altın uzmanı sabredin diyerek rakam verdi

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Gram altında dalgalı bir seyir izlendiğini belirten Şirin Sarı, şu teknik seviyelere işaret etti:

"Kapalıçarşı'da şu an itibarıyla 6.300 TL'ye yakın bir fiyatlamanın olduğunu görüyoruz. Gram altında hafta başında 6.600 TL'lere kadar yükselişler gerçekleşmişti. Ons altında ise 4.100 dolar seviyesi destek olarak takip ettiğimiz seviye. Yukarıda ise 4.400 dolar seviyesi yeniden yükselişler için takip ettiğimiz direnç seviyeleri diyebiliriz."

Gram altın yatırımcısını bekleyen iki büyük tehlike! Altın uzmanı sabredin diyerek rakam verdi

ALTIN FİYATLARINDA DÜZELTME FIRSAT MI?

Haftaya yükselişle başlayan ancak FED kararı sonrası sert düşen altın fiyatlarına ilişkin konuşan Sarı, piyasadaki sığ işlem hacmine dikkat çekerek alım fırsatını açıkladı:

"Sabah saatlerinden bu yana altın fiyatlarında bir miktar gerilemeler oldu. Amerika piyasasının da tabii bugün itibarıyla kapalı olması, işlem hacminin ve piyasanın sığ olması dolayısıyla da satışların biraz daha hızlı geldiğini gördük. %1,5'lara yakın bir satış vardı sabah saatleri itibarıyla. Petrol fiyatlarında da ciddi düşüşler gördük, 80 doların altını test etti. Bu da çok önemli bir gelişme. O yüzden altını konuşuyorsak; düğün sezonunda olanlar açısından, borcu olanlar açısından aslında güzel bir fırsat yaratıyor altın."

Gram altın yatırımcısını bekleyen iki büyük tehlike! Altın uzmanı sabredin diyerek rakam verdi

GRAM ALTINDA HEDEF KAÇ TL?

Gram altındaki geniş banda da değinen uzman, "Gram altında şu an 6.100 ile 6.600'lere varan bir yükseliş içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Hatta bu zaman zaman fiziki farklılıkla beraber 7.000 TL'ye kadar da ulaştı" dedi

Gram altın yatırımcısını bekleyen iki büyük tehlike! Altın uzmanı sabredin diyerek rakam verdi

ALTINI BEKLEYEN İKİ BÜYÜK TEHLİKE

Altın yatırımcısının sadece jeopolitik gelişmeleri değil, aynı zamanda merkez bankalarının adımlarını da izlemesi gerektiğini vurgulayan Şirin Sarı, Fed'in tutumunun piyasalar üzerindeki baskısını hatırlattı.

Gram altın yatırımcısını bekleyen iki büyük tehlike! Altın uzmanı sabredin diyerek rakam verdi

"Yeni Fed başkanının açıklamış olduğu verilere göre şahin tonda bir sesleniş vardı. Özellikle faizin Amerika'da ilerleyen aylarda yükselebileceği beklentisi yine aslında altın yatırımcısının yüzünü güldürmedi diyebiliriz bu noktada," diyen Sarı, yatırımcılara sabırlı olmaları tavsiyesinde bulundu:

"Önümüzdeki süreçte hem merkez bankalarının faiz artırım politikaları hem de savaş biraz daha altın yatırımcısını zorlayacakmış gibi görünüyor. Şu an itibarıyla orta ve uzun vadede yükseliş beklentisi korunuyor ama yıl sonuna kadar belki de sürebilecek olan bir düşüş hareketi altın yatırımcısının biraz sabrını zorlayacak açıkçası."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör