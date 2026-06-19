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Gram altın yatırımcısını bekleyen iki büyük tehlike! Altın uzmanı "sabredin" diyerek rakam verdi
Gram altın yatırımcısını bekleyen iki büyük tehlike! Altın uzmanı "sabredin" diyerek rakam verdi
Orta Doğu'da sağlanan barışa rağmen FED'den gelen faiz artışı mesajlarıyla sert düşüşe geçen altın fiyatları için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı'dan uyarı geldi. Altını bekleyen iki büyük tehlikeyi açıklayan Şirin Sarı, yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini vurgulayarak, gram altın için beklendiği rakamı açıkladı.
Giriş Tarihi: 19.06.2026 11:54
Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 12:11