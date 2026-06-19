Gram altın yatırımcısını bekleyen iki büyük tehlike! Altın uzmanı "sabredin" diyerek rakam verdi

"Yeni Fed başkanının açıklamış olduğu verilere göre şahin tonda bir sesleniş vardı. Özellikle faizin Amerika'da ilerleyen aylarda yükselebileceği beklentisi yine aslında altın yatırımcısının yüzünü güldürmedi diyebiliriz bu noktada," diyen Sarı, yatırımcılara sabırlı olmaları tavsiyesinde bulundu:

"Önümüzdeki süreçte hem merkez bankalarının faiz artırım politikaları hem de savaş biraz daha altın yatırımcısını zorlayacakmış gibi görünüyor. Şu an itibarıyla orta ve uzun vadede yükseliş beklentisi korunuyor ama yıl sonuna kadar belki de sürebilecek olan bir düşüş hareketi altın yatırımcısının biraz sabrını zorlayacak açıkçası."