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Gram altın yükselişe geçti! 5 hafta sonra ilk olacak... İşte altında rüzgarı tersine döndüren sebep
Gram altın yükselişe geçti! 5 hafta sonra ilk olacak... İşte altında rüzgarı tersine döndüren sebep
Altın fiyatları, Fed'in faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki beklentilerin zayıflamasıyla yükselişe geçti. Ons altın 4.100 doların üzerine çıkarken, gram altın ise 6.300 TL'ye doğru ilerlerken, Kapalıçarşı piyasasıyla makas sadece 50 TL'nin altına düştü. Değerli metal böylelikle son beş haftadaki ilk haftalık kazancına yöneldi. .İşte altın fiyatlarında son durum...
Giriş Tarihi: 03.07.2026 08:22
Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 08:31