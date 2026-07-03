Gram altın yükselişe geçti! 5 hafta sonra ilk olacak... İşte altında rüzgarı tersine döndüren sebep

KAPALIÇARŞI İLE MAKAS SADECE 50 TL'NİN ALTINDA

Kapalıçarşı piyasasında satılan fiziki gram altında da yükseliş başladı. Kuyumcularda gram altın 6.320 TL'ye yükseldi. Böylelikle spot piyasa ile makas 50 TL'nin altına düştü.

Çeyrek altın 10 bin 349 TL, yarım altın 20 bin 652 TL, tam altın ise 41 bin 174 TL seviyesinde satılıyor.