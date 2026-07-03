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Gram altın yükselişe geçti! 5 hafta sonra ilk olacak... İşte altında rüzgarı tersine döndüren sebep

Altın fiyatları, Fed'in faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki beklentilerin zayıflamasıyla yükselişe geçti. Ons altın 4.100 doların üzerine çıkarken, gram altın ise 6.300 TL'ye doğru ilerlerken, Kapalıçarşı piyasasıyla makas sadece 50 TL'nin altına düştü. Değerli metal böylelikle son beş haftadaki ilk haftalık kazancına yöneldi. .İşte altın fiyatlarında son durum...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.07.2026 08:22 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 08:31
Gram altın yükselişe geçti! 5 hafta sonra ilk olacak... İşte altında rüzgarı tersine döndüren sebep

Fed'in faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki beklentiler ile sert düşüşe geçen altın fiyatlarında rüzgar terse döndü.

Gram altın yükselişe geçti! 5 hafta sonra ilk olacak... İşte altında rüzgarı tersine döndüren sebep

Ons altın, ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verilerinin ardından yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı beklentilerini azaltmasıyla cuma günü yüzde 1'in üzerinde yükselerek, 4.175 dolara kadar çıktı.

Gram altın yükselişe geçti! 5 hafta sonra ilk olacak... İşte altında rüzgarı tersine döndüren sebep

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

5.900 TL'li rakamlarda işlem gören gram altın ise küresel piyasalardaki rüzgar ile 6.300 TL'ye yöneldi. Spot piyasada altın gram başına yeni günde 6.280 TL'den işlem görüyor.

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Gram altın yükselişe geçti! 5 hafta sonra ilk olacak... İşte altında rüzgarı tersine döndüren sebep

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Gümüş fiyatlarında da benzer yükselişler yaşanıyor. Ons gümüş yüzde 2'den fazla yükseliş ile 62 dolara, gram gümüş ise 93 TL'ye yükseldi.

Gram altın yükselişe geçti! 5 hafta sonra ilk olacak... İşte altında rüzgarı tersine döndüren sebep

KAPALIÇARŞI İLE MAKAS SADECE 50 TL'NİN ALTINDA

Kapalıçarşı piyasasında satılan fiziki gram altında da yükseliş başladı. Kuyumcularda gram altın 6.320 TL'ye yükseldi. Böylelikle spot piyasa ile makas 50 TL'nin altına düştü.

Çeyrek altın 10 bin 349 TL, yarım altın 20 bin 652 TL, tam altın ise 41 bin 174 TL seviyesinde satılıyor.

Gram altın yükselişe geçti! 5 hafta sonra ilk olacak... İşte altında rüzgarı tersine döndüren sebep

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN TAHMİNİ

A Haber canlı yayınında altın piyasasını değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, merkez bankalarının altın talebinin sürdüğünü söyledi.

İslam Memiş, yıl sonuna kadar altın piyasasında sert fiyat hareketlerinin devam edeceğini belirterek yatırımcıların kısa vadeli fiyat değişimlerine odaklanmaması gerektiğini ifade etti.

"Ne yükselişlerde sevinin ne de düşüşlerde üzülün." diyen Memiş, yatırımcıların fiyat yerine sahip oldukları altın miktarına odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Gram altın yükselişe geçti! 5 hafta sonra ilk olacak... İşte altında rüzgarı tersine döndüren sebep

"GRAM ALTINI TAKİP ETMEYİN"

Yatırımcıların gram altını yalnızca TL bazında değerlendirmesinin doğru olmadığını vurgulayan Memiş, uluslararası piyasalarda ons altının takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Altının uzun vadede yatırımcısını koruduğunu ifade eden Memiş, kısa vadeli işlemlerde ise eski kazanç döneminin geride kaldığını söyledi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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