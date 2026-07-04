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Gram altında 5 hafta sonra ilk! Yatırım devinden dikkat çeken tahmin... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

Jeopoltiik risklerin ardından Fed baskısıyla düşüşe geçen altın ve gümüş fiyatları 5 hafta sonra bir ilki yaşıyor. Değerli metaller, Fed'in faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki beklentilerin zayıflamasıyla bu haftayı yükseliş ile tamamladı. Ons altın 4.200 doları zorlarken küresel yatırım devinden dikkat çeken tahmin geldi. İşte altın fiyatlarında son durum...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.07.2026 11:21 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 11:42
Gram altında 5 hafta sonra ilk! Yatırım devinden dikkat çeken tahmin... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

Fed'in faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki beklentiler ile sert düşüşe geçen altın fiyatlarında rüzgar terse döndü. ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verilerinin ardından yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı beklentilerini azaltmasıyla değerli metal 5 hafta sonra kazanca geçti.

Gram altında 5 hafta sonra ilk! Yatırım devinden dikkat çeken tahmin... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

ALTIN 5 HAFTA SONRA KAZANDIRDI

Haftanın son işlem gününde atağa geçerek yüzde 1'in üzerinde yükselen ons altın 4.175 dolara kadar çıkarak 4 haftalık kayıp serisini sona erdirdi. Değerli metal bu haftayı yüzde 2.11'lik bir artışla kapattı.

Bu 7 hafta sonra ilk ciddi yükseliş olarak kayıtlara geçti. Altın son olarak 24 Mayıs haftasını yüzde 0,66'lik bir kazanç ile tamamlamıştı. Altın son olarak 3 Mayıs haftasında yüzde 2'nin üzerinde kar elde etmişti.

Gram altında 5 hafta sonra ilk! Yatırım devinden dikkat çeken tahmin... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

5.900 TL'li seviyelere düşerek yatırımcısını paniğe sevkeden gram altın ise küresel piyasalardaki rüzgar ile 6.300 TL'ye yöneldi. Gram altın haftayı yüzde 2,79 artışla 6 bin 267 liradan kapattı.

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Gram altında 5 hafta sonra ilk! Yatırım devinden dikkat çeken tahmin... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,77 yükselişle 42 bin 238 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 10 bin 212 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,79 artışla 10 bin 497 liraya yükseldi.

Gram altında 5 hafta sonra ilk! Yatırım devinden dikkat çeken tahmin... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

GÜMÜŞTE 7 HAFTA SONRA CİDDİ YÜKSELİŞ

Gümüş fiyatları da Fed'den aldığı rüzgar ile haftayı kar ile kapattı. Beyaz metal, haftayı yüzde 5,5'lik artış ile 62 dolardan tamamlayarak 7 hafta sonra ciddi yükselişini kaydetti.

Gram gümüş ise yüzde 6'ya yakın yükseliş ile 94 dolar sınırından haftayı sonlandırdı. Beyaz metal son olarak 3 Mayıs haftasında yüzde 6'nın üzerinde kar elde etmişti.

Gram altında 5 hafta sonra ilk! Yatırım devinden dikkat çeken tahmin... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

KAPALIÇARŞI İLE MAKAS SADECE 50 TL'NİN ALTINDA

Kapalıçarşı piyasasında satılan fiziki gram altın da haftayı kazanç ile kapattı. Kuyumcularda gram altın fiyatı bu hafta yüzde 2,36 yükseliş ile 6.334 TL'ye yükseldi.

Çeyrek altın 10 bin 366 TL, yarım altın 20 bin 658 TL, tam altın ise 41 bin 244 TL seviyesinden satılmaya devam ediyor.

Gram altında 5 hafta sonra ilk! Yatırım devinden dikkat çeken tahmin... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

YATIRIM DEVİNDEN 2027 TAHMİNİ

Küresel yatırım devi State Street Global Advisors, altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminini açıkladı. Kuruma göre kısa vadeli dalgalanmalara rağmen güçlü yapısal dinamikler korunuyor ve baz senaryoda ons altın fiyatı 2027'nin ilk çeyreğinde 5.500 dolara kadar yükselebilir.

Gram altında 5 hafta sonra ilk! Yatırım devinden dikkat çeken tahmin... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Ons altının 5.500 dolara yükselmesi durumunda güncel kur (Dolar/TL 46,80) üzerinden yapılan hesaplamalara göre gram altın yaklaşık 8 bin 276 liraya ulaşacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GRAM ALTIN #KAPALIÇARŞI #FED