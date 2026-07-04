Gram altında 5 hafta sonra ilk! Yatırım devinden dikkat çeken tahmin... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

ALTIN 5 HAFTA SONRA KAZANDIRDI

Haftanın son işlem gününde atağa geçerek yüzde 1'in üzerinde yükselen ons altın 4.175 dolara kadar çıkarak 4 haftalık kayıp serisini sona erdirdi. Değerli metal bu haftayı yüzde 2.11'lik bir artışla kapattı.

Bu 7 hafta sonra ilk ciddi yükseliş olarak kayıtlara geçti. Altın son olarak 24 Mayıs haftasını yüzde 0,66'lik bir kazanç ile tamamlamıştı. Altın son olarak 3 Mayıs haftasında yüzde 2'nin üzerinde kar elde etmişti.