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Gram altında 5 hafta sonra ilk! Yatırım devinden dikkat çeken tahmin... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları
Gram altında 5 hafta sonra ilk! Yatırım devinden dikkat çeken tahmin... İşte Kapalıçarşı altın fiyatları
Jeopoltiik risklerin ardından Fed baskısıyla düşüşe geçen altın ve gümüş fiyatları 5 hafta sonra bir ilki yaşıyor. Değerli metaller, Fed'in faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki beklentilerin zayıflamasıyla bu haftayı yükseliş ile tamamladı. Ons altın 4.200 doları zorlarken küresel yatırım devinden dikkat çeken tahmin geldi. İşte altın fiyatlarında son durum...
Giriş Tarihi: 04.07.2026 11:21
Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 11:42