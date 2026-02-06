Trend
Gram altında 7.000 TL sınırı! İslam Memiş 'sessizce bekliyorum' diyerek en kârlı 3 yatırımı açıkladı
Altın ve gümüş fiyatları kar satışlarıyla yönünü aşağı çevirdi. Rekor üstüne rekor kıran değerli metaller, sert düşüş sonrası tepki alımlarıyla dalgalanmayı sürdürürken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten, dikkat çeken analiz geldi. Altın ve gümüşte sırada ne olduğunu açıklayan İslam Memiş, 'sessizce bekleyeceğim' diyerek beklediği rakamı açıkladı. İslam Memiş aynı zamanda 2026'da en çok kazandıracak, şuanda en ucuz olan 3 yatırımı sıraladı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 06.02.2026 16:27
Güncelleme Tarihi: 06.02.2026 17:07