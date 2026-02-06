Gram altında 7.000 TL sınırı! İslam Memiş ’sessizce bekliyorum’ diyerek en kârlı 3 yatırımı açıkladı

PİYASADA EN UCUZ 3 YATIRIM

İslam Memiş, piyasada şuan en ucuz olan ve yıl içinde en çok kazandıracak yatırımları da açıkladı. Sert düşen altın, gümüş ve kripto tarafında tepki yükselişlerinin yaşanacağını söyleyen İslam Memiş, "Benim nazarımda buradan tekrar tepki yükselişi gelir. Neye gelir? 1. Altın, 2. Gümüş, 3. Bitcoin. Buralara tepki alımı gelir ve sessizce yükseliş trendini takip ederim.

Bana bugün sorsanız en ucuz enstrüman hangisi; 1. sıraya Bitcoin'i, 2. sıraya gümüşü, 3. sıraya altını koyarım. Ama bunu birkaç ay bekleyeceksiniz, yani maliyet taşıyacaksınız.