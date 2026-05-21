Gram altında beklenen oldu! İslam Memiş radarındaki rakamı açıkladı, yastık altı uyarısı yaptı

Gümüş tarafında ise 74 dolar seviyesinden alım yapanların doğru bir karar verdiğini vurgulayan İslam Memiş, gümüş için ons bazında 96 dolar, gram bazında ise 145-150 lira hedeflerini yineledi. Uzman isim şunları kaydetti:

"Gümüş almayanlar için bir fırsat olduğunu açıklamıştım. Şu anda 75,5 dolar seviyesinde, %2,5 yükselişte gümüşün ons fiyatı. O 74 dolar seviyesinden alım yapan arkadaşlar iyi bir karar verdi. Gümüşün gram fiyatına bakıyoruz; gümüşün gram fiyatı 111 lira seviyesinde. 110 lira seviyesinin altına sarkmıştı; hatta sabah saatlerinde 108 lira seviyesine kadar sarkmıştı. Burada yine destek seviyeleri çalıştı. Yine bu haftayı, bu düşüşleri gümüş tarafında gören arkadaşlarımız alım yapmışlarsa bence iyi yapmışlar. Yine alım yapılabilir mi? Yine yapılabilir. Çünkü hedefimizde 96 dolar seviyesi, gram bazında ise 145-150 lira seviyesi var."