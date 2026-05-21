Gram altında beklenen oldu! İslam Memiş radarındaki rakamı açıkladı, yastık altı uyarısı yaptı

Trend Galeri Trend Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Kurban Bayramı öncesinde yatırımcılara dikkat çeken değerlendirmede bulundu. Güçlü doların baskısı altındaki gram altın için beklediği düşüşlerin yaşandığını belirten İslam Memiş, değerli metalin göreceği rakamı açıkladı. Uzman isim bayram tatiline çıkacaklara ise yastık altı altın uyarısı yaptı.

Giriş Tarihi: 21.05.2026 16:10 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 16:37
Altın ve gümüş güçlü dolar karşısında sert düşüşüne devam ediyor. Ons altın 4500 doların altına, ons gümüş ise 74 dolara geriledi. Gram altın ise 6.600 TL'ye, gram gümüş ise 109 TL'ye düştü.

Jeopolitik gerilimi ve ekonomik belirsizliklerin gölgesinde dalgalı bir seyir izleyen altın ve gümüş için Finans analisti İslam Memiş, dikkat çeken uyarılar yaptı.

KAR SATIŞI DEĞİL İLAVE ALIM FIRSATI

Kişisel Youtube kanalı üzerinden analizde değerli metallerde beklediği düşüşün nihayet gerçekleştiğini belirten İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarındaki geri çekilmeleri "kar satışı değil, ilave alım fırsatı" olarak nitelendirdi.

DÜŞÜŞLER NİHAYET GERÇEKLEŞTİ

Pazartesi günkü öngörülerine işaret ederek piyasalarda satıcılı bir başlangıç beklediklerini ve son düşüşlerin bu beklentiyle uyumlu gerçekleştiğini söyleyen Memiş, "Pazartesi günü fiyatların gerileyebileceğini ifade etmiştik. Nihayetinde o beklediğimiz düşüşler gerçekleşti; altın ve gümüşte de o beklentiler böylelikle karşılanmış oldu. Ons altın 4.480 dolar destek seviyesini tekrar çalıştırdı. Doların güçlenmesi, tahvil faizlerinin yükselmesi ve Fed'in faiz artırma ihtimali altın tarafını baskı altında bıraktı." dedi.

"SESSİZCE ALTIN ALMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Donald Trump'ın açıklamaları ve jeopolitik gerilimler bu baskıda etkili olduğunu söyleyen İslam Memiş, "Altın tarafında yükseliş yönlü beklentimizi koruduğumuz için sessizce miktarı artırmaya devam ediyoruz. Yine 5.886-6.000 dolar seviyesi radarımızda; yıl sonu beklentimiz bu yönde. Düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendireceğiz. Zaten 2026 yılına ilişkin öngörümüz netti. Ocak ayında belirlediğimiz yol haritamız vardı. Aşağıda 3880 dolar seviyesi var. Yukarıda 5880 dolar seviyesi var Bu bant aralığında oyalayacaklar, o yüzden düşüşleri çok da umursamıyoruz." ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Gram altın yatırımcısının miktar odaklı hareket etmesi gerektiğini ifade eden Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gram altın TL fiyatı 6.698 lira seviyesinde. 6.650 - 6.850 lira aralığını takip edeceğiz. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz; 'al-topla' sürecindeyiz."

Gümüş tarafında ise 74 dolar seviyesinden alım yapanların doğru bir karar verdiğini vurgulayan İslam Memiş, gümüş için ons bazında 96 dolar, gram bazında ise 145-150 lira hedeflerini yineledi. Uzman isim şunları kaydetti:

"Gümüş almayanlar için bir fırsat olduğunu açıklamıştım. Şu anda 75,5 dolar seviyesinde, %2,5 yükselişte gümüşün ons fiyatı. O 74 dolar seviyesinden alım yapan arkadaşlar iyi bir karar verdi. Gümüşün gram fiyatına bakıyoruz; gümüşün gram fiyatı 111 lira seviyesinde. 110 lira seviyesinin altına sarkmıştı; hatta sabah saatlerinde 108 lira seviyesine kadar sarkmıştı. Burada yine destek seviyeleri çalıştı. Yine bu haftayı, bu düşüşleri gümüş tarafında gören arkadaşlarımız alım yapmışlarsa bence iyi yapmışlar. Yine alım yapılabilir mi? Yine yapılabilir. Çünkü hedefimizde 96 dolar seviyesi, gram bazında ise 145-150 lira seviyesi var."

İslam Memiş analizini, "Maldayız, açıkta değiliz ve açıkta tatile çıkmayacağız. Malda tatile çıkacağız; kafamız ancak o şekilde rahat olur" sözleriyle noktaladı.

BORSA'DA DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL

Borsa İstanbul'daki düşüşlerin kalıcı olmayacağını savunan Memiş, "Borsa İstanbul 100 endeksinde alım yönlü kararımız devam ediyor. Yükseliş yönlü beklentimiz devam ettiği için düşüşleri bir ilave olarak, bir kâr satışı değil, bir alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz" dedi

BAYRAM TATİLİ İÇİN HAYATİ UYARI: "VARLIKLARINIZI EVDE BIRAKMAYIN"

Yaklaşan bayram tatili öncesinde finansal ve sosyal uyarılarda bulunan İslam Memiş, şu noktalara dikkat çekti:

Ehliyet Kontrolü: "Bayram tatiline hazırlanmadan önce mutlaka ehliyetinizin son kullanma tarihini lütfen kontrol edin. Eğer ehliyetinizin son kullanma tarihi geçerse arabanızı bağlayabilir, ehliyetinize el koyarlar"

Hırsızlık Riski: "Lütfen tatile gitmeden önce evde döviz ve altınlarınızı bırakmayın. Ya yanınıza götüreceksiniz ya da bankalardan kasa kiralayacaksınız"

Gayrimenkul Tuzağı: "Tatil beldelerinde bir şeye karar vermek kolay değildir, yanlış kararlar verebilirsiniz. Tatil dönemlerinde gayrimenkul almak bana göre yanlış; bunun zamanlaması tatilden sonraki dönemlerdir

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
