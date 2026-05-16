Gram altında derin kayıp! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 16 Mayıs altın fiyatları

Altın ve gümüş fiyatlarında rüzgar terse döndü. Yükselen petrol ve güçlenen dolar baskısıyla ons altın haftayı son gün yaşadığı sert düşüş ile yüzde 4'e yakın kayıpla kapattı. Ons gümüş ise son iki günde yüzde 16'lık bir kayıpla haftayı 76 dolar eşiğinde sonlandırdı. Gram altın ve gram gümüş de küresel dalgalanmadan nasibin alarak bu hafta kaybettirdi. Peki Kapalıçarşı'da gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın kaç liradan satılıyor? Gümüş kaç TL oldu? Bugün gram altın alınır mı? İşte canlı altın ve gümüş fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.05.2026 09:23 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 09:53
Gram altın yatırımcıları, altın borcu olanlar ve takı amaçlı değerli metal almak isteyenler 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü 'Bugün altın fiyatları ne kadar?' sorusunun cevabını arıyor. ABD ve Japonya'dan gelen enflasyon verileri, tahvil faizlerindeki yükseliş ve doların Mart ayından bu yana en uzun kazanç serisine imza atması, altın ve gümüş üzerinde baskı oluşturdu.

Güvenli liman arayışına rağmen, yükselen faiz oranlarının yarattığı "fırsat maliyeti" altın ve gümüşe olan talebi törpüledi.

ALTIN SAVAŞ BOYUNCA EN BÜYÜK İKİNCİ KAYBA YÖNELDİ

ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyaretinden önce yatay seyreden ons altın, haftanın son işlem gününde yüzde 2,50'ye yakın kayıp yaşadı.

Haftalık olarak yüzde 3,71 değer kaybeden ons altın 4.520 doların altına geriledi. Haftalık bazda yüzde 4'lük bir kayıp yaşayan ons altın 15 Mart haftasında yaşanan yüzde 10'u aşkın kaybın ardından ikinci kez büyük kayıp yaşadı.

GRAM ALTINDA SERT SATIŞ

Küresel piyasalardaki hareketlilik ile gram altın da bu haftayı kayıpla tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,16 azalışla 6 bin 630 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,14 düşüşle 44 bin 671 liraya geriledi.

GÜMÜŞ KAZANÇLARINI SİLDİ

Hafta içinde 90 dolar eşiğine kadar yükselerek son bir ayın en yüksek seviyesine yükselen ons gümüş perşembe günü yüzde 5, cuma günü ise yüzde 9'dan fazla kayıp yaşadı. Haftayı yüzde 5.50 kayıpla kapatan ons gümüş 76 doların altına sarktı.

130 TL'yi aşan gram gümüş de benzer düşüş ile haftayı yüzde 5'in üzerinde kayıpla 111 TL seviyesinden kapattı.

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.

Ürün Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.644,06 6.644,89 -2,19% 23:59
Çeyrek Altın 10.817,00 10.938,00 -1,47% 09:04
Yarım Altın 21.635,00 21.869,00 -1,47% 09:04
Tam Altın 43.137,00 43.597,00 -1,47% 09:04
Cumhuriyet Altını 44.221,00 44.886,00 -1,89% 17:06
Ata Altın 44.265,00 44.734,00 -1,47% 09:04
Ons Altın 4.540,07 4.540,64 -2,37% 23:59
Has Altın 6.662,66 6.668,70 -1,89% 17:03
22 Ayar Bilezik 6.037,12 6.336,17 -1,47% 09:04
18 Ayar Altın 4.863,74 4.868,15 -1,89% 17:03
14 Ayar Altın 3.626,38 4.848,96 -1,32% 09:04
Gremse Altın 106.602,61 109.033,28 -1,89% 17:03
İkibuçuk Altın 106.602,61 108.299,72 -1,89% 17:03
Beşli Altın 215.870,28 220.067,17 -1,89% 17:03
0,25 Gram Altın 1.661,01 1.661,22 -2,19% 23:59
0,50 Gram Altın 3.322,03 3.322,45 -2,19% 23:59
Altın Kg (Dolar) 145.237,00 145.255,00 -2,38% 23:59
Altın Kg (Euro) 125.334,00 125.404,00 -1,82% 17:05
KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot piyasada yaşanan sert düşüş, fiziki tarafa da yansıdı. Kapalıçarşı piyasasında gram altın bu hafta 6980 TL'ye kadar yükseldikten sonra 6673 TL'ye kadar geriledi. Haftayı yüzde 3'ten fazla düşüşle 6710 TL'den kapatan gram altın kuyumcularda hafta sonunda 6707 TL'den satılmaya devam ediyor.

Gram gümüş ise 132 TL seviyesinden yüzde 9 kayıpla 112 TL'ye düştü. Gram gümüş kuyumcularda 112 TL'den satılmaya devam ediyor.

Çeyrek altın 10.933 TL, yarım altın 21.858 TL, tam altın ise 43,576 TL'den satılıyor.

KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.

Ürün Alış Satış Değişim
Has Altın 6.646,58 6.687,60 %-0.40
Ons Altın 4.537,9 4.538,6 %-1.71
USD/KG 145.530 146.080 %-1.51
EUR/KG 125.120 125.900 %-0.89
22 Ayar 6.046,39 6.333,22 %-0.40
Gram Altın 6.613,35 6.707,66 %-0.40
Altın Gümüş 58,84 64,12 %2.02
Yeni Çeyrek 10.834 10.933 %-0.76
Eski Çeyrek 10.635 10.839 %-0.89
Yeni Yarım 21.668 21.858 %-0.80
Eski Yarım 21.269 21.544 %-0.71
Yeni Tam 43.203 43.576 %-0.66
Eski Tam 42.538 42.954 %-0.71
Yeni Ata 44.333 44.713 %-0.51
Eski Ata 43.867 44.292 %-0.78
Yeni Ata5 220.999 227.428 %-0.40
Eski Ata5 220.334 223.081 %-0.55
Yeni Gremse 107.675 109.058 %-1.01
Eski Gremse 106.079 107.921 %-0.52
14 Ayar 3.632,09 4.846,94 %-0.36
Gümüş TL 103,510 112,673 %0.43
Gümüş Ons 75,86 75,94 %0.62
Gümüş USD 2.278,20 2.473,60 %-0.68
Platin Ons 1.974,50 1.986,80 %-0.44
Paladyum Ons 1.406,30 1.421,50 %-8.17
Platin/USD 58.480 63.870 %-0.45
Paladyum/USD 35.210 45.700 %-8.18
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı.

Morgan Stanley, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimleri beklentisiyle altının yıl sonunda 5.200 dolara yükselebileceği öngörüsünü korurken, UBS ise ons altının yıl sonunda 5.600 dolar, gümüşün ise 100 dolar seviyesine ulaşacağını öngördü.

Finans Analisti İslam Memiş ise gram altının ay sonuna kadar 7.000 TL'yi denemesini, yıl sonunda ise 10.000 TL seviyesini hedeflemesini bekliyor.

GRAM ALTIN BUGÜN NEREDEN ALINIR?

Gram altın hafta sonunda açık kuyumculardan fiziki olarak temin edilebilir. Ya da bankalardan altın hesapları üzerinden satın alınabilir. Yatırımcıların makas farkını ve kendi finansal durumunu analiz ederek gram altın alıp almama yönünde karar vermesi gerekmektedir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
