Gram altında FED öncesi karar aşaması! İslam Memiş kısa vadede göreceği rakamı açıkladı

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.
|Ürün
|Alış
|Satış
|Değişim
|Saat
|Gram Altın
|6.433,94
|6.434,87
|0,33%
|07:48
|Çeyrek Altın
|10.632,00
|10.766,00
|0,34%
|07:48
|Yarım Altın
|21.278,00
|21.513,00
|0,34%
|07:48
|Tam Altın
|42.418,00
|42.920,00
|0,33%
|07:48
|Cumhuriyet Altını
|43.666,00
|44.321,00
|3,59%
|17:03
|Ata Altın
|43.540,00
|44.004,00
|0,34%
|07:48
|Ons Altın
|4.325,51
|4.326,10
|0,39%
|08:03
|Has Altın
|6.433,94
|6.434,87
|0,33%
|07:48
|22 Ayar Bilezik
|5.933,40
|6.220,82
|0,33%
|07:48
|18 Ayar Altın
|4.807,91
|4.812,35
|0%
|17:03
|14 Ayar Altın
|3.562,56
|4.770,03
|0,29%
|07:48
|Gremse Altın
|105.378,86
|107.783,35
|3,51%
|17:03
|İkibuçuk Altın
|105.378,86
|107.058,20
|3,51%
|17:03
|Beşli Altın
|213.392,20
|217.544,38
|3,51%
|17:03
|0.25 Gram Altın
|1.608,49
|1.608,72
|0,33%
|07:48
|0.50 Gram Altın
|3.216,97
|3.217,43
|0,33%
|07:48
|Altın KG (Dolar)
|138.273,00
|138.293,00
|0,31%
|07:48
|Altın KG (Euro)
|121.909,00
|121.980,00
|3,15%
|17:03
KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.
|Ürün
|Alış
|Satış
|Değişim
|Has Altın
|6.528,93
|6.575,08
|%6,92
|Ons
|4.326,5
|4.327,0
|%-3,76
|USD/KG
|140.380
|141.180
|%6,66
|EUR/KG
|121.350
|122.310
|%-5,92
|22 Ayar
|5.939,33
|6.226,32
|%6,95
|Gram Altın
|6.495,71
|6.594,22
|%-1,97
|Altın Gümüş
|59,09
|63,78
|%-6,22
|Yeni Çeyrek
|10.641
|10.774
|%-10,61
|Eski Çeyrek
|10.641
|10.754
|%-8,23
|Yeni Yarım
|21.295
|21.528
|%6,91
|Eski Yarım
|21.087
|21.311
|%7,34
|Yeni Tam
|42.454
|42.951
|%-4,26
|Eski Tam
|42.271
|42.656
|%7,33
|Yeni Ata
|43.577
|44.036
|%6,83
|Eski Ata
|43.577
|43.971
|%6,99
|Yeni Ata5
|217.068
|219.901
|%-3,95
|Eski Ata5
|216.545
|218.652
|%-4,50
|Yeni Gremse
|105.759
|107.214
|%6,91
|Eski Gremse
|105.563
|106.754
|%7,11
|14 Ayar
|3.566,20
|4.773,80
|%-1,58
|Gümüş TL
|102,421
|110,089
|%3,88
|Gümüş Ons
|69,85
|69,90
|%10,22
|Gümüş USD
|2.213,60
|2.375,80
|%0,16
|Platin Ons
|1.766,50
|1.769,50
|%-5,32
|Paladyum Ons
|1.337,10
|1.341,40
|%-3,22
|Platin/USD
|51.790
|56.890
|%6,10
|Paladyum/USD
|32.990
|43.130
|%9,72