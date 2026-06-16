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Gram altında FED öncesi karar aşaması! İslam Memiş kısa vadede göreceği rakamı açıkladı

ABD ve İran'ın 28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından el sıkışmasıyla altın ve gümüş yükselişe geçti. Barış anlaşmasının ilk günü yüzde 2,26 yükselen değerli metaller FED faiz kararı öncesi karar aşamasında. Kritik karar öncesi Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş için kısa vadede beklediği rakamları açıkladı. Peki gram altın bugün kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın kaç liradan satılıyor? Gümüş kaç TL oldu? İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.06.2026 08:22
Gram altında FED öncesi karar aşaması! İslam Memiş kısa vadede göreceği rakamı açıkladı

ABD ile İran arasında 28 Şubat tarihinde başlayan ve sert çatışmalarla devam eden süreç yapılan geçici anlaşmayla sona erdi. Çatışmaların başından son güne kadar piyasalarda artan petrol çakılırken, sert düşüş yaşayan altın ve gümüş ise yükselişe geçti. Ons altın ve gümüş barışın ilk günü yaşadığı yüzde 2,5'lik artışın ardından FED faiz kararına odaklandı. Finans Analisti İslam Memiş, kritik karar öncesinde kısa vadeli beklentisini açıkladı.

Gram altında FED öncesi karar aşaması! İslam Memiş kısa vadede göreceği rakamı açıkladı

ALTIN VE GÜMÜŞTE KARAR AŞAMASI

Barış ile yükseliş eğilimi gösteren altın ve gümüş, haftanın ikinci işlem gününe daha sakin bir görünümle başladı. Dünkü işlemlerde 4.020 dolar seviyesinden toparlanarak (%2,26 artış ile 4.314 dolar seviyesine yükselen ons altın yeni günde 4.324 dolardan fiyatlanıyor.

63 dolar seviyesinden 71 dolara kadar yükselen ons gümüş ise FED faiz kararı öncesinde kritik 70 doların altında fiyatlanıyor.

Gram altında FED öncesi karar aşaması! İslam Memiş kısa vadede göreceği rakamı açıkladı

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Orta Doğu'da barışın sağlanması yurt içinde altın fiyatlarını yukarı yönlü tetikledi. Geçtiğimiz hafta 5.970 TL'ye kadar düşen gram altın barış anlaşmasının ardından 6.038 TL'den hızla 6.500 TL'ye çıktı. Yeni günde ise 6.440 TL''de yön arayışı sürüyor.

Çeyrek altın 10.302, yarım altın 21.067, Cumhuriyet altını ise 44.321 TL'den satılıyor.

Gram gümüş ise yeni günde 104 TL'den işlem görüyor.

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Gram altında FED öncesi karar aşaması! İslam Memiş kısa vadede göreceği rakamı açıkladı

KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot piyasada yaşanan yükselişin ardından Kapalıçarşı piyasasında gram altın 6.637 TL'ye kadar yükseldi. Ardından ise 6.500 TL'li rakamlarda denge arayışına başlayan gram altın yeni günde 6.597 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altın 10.758 TL'den, yarım altın 21.535 TL'den tam altın ise 42.962 TL'den satılıyor.

Gram altında FED öncesi karar aşaması! İslam Memiş kısa vadede göreceği rakamı açıkladı

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.

Ürün Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.433,94 6.434,87 0,33% 07:48
Çeyrek Altın 10.632,00 10.766,00 0,34% 07:48
Yarım Altın 21.278,00 21.513,00 0,34% 07:48
Tam Altın 42.418,00 42.920,00 0,33% 07:48
Cumhuriyet Altını 43.666,00 44.321,00 3,59% 17:03
Ata Altın 43.540,00 44.004,00 0,34% 07:48
Ons Altın 4.325,51 4.326,10 0,39% 08:03
Has Altın 6.433,94 6.434,87 0,33% 07:48
22 Ayar Bilezik 5.933,40 6.220,82 0,33% 07:48
18 Ayar Altın 4.807,91 4.812,35 0% 17:03
14 Ayar Altın 3.562,56 4.770,03 0,29% 07:48
Gremse Altın 105.378,86 107.783,35 3,51% 17:03
İkibuçuk Altın 105.378,86 107.058,20 3,51% 17:03
Beşli Altın 213.392,20 217.544,38 3,51% 17:03
0.25 Gram Altın 1.608,49 1.608,72 0,33% 07:48
0.50 Gram Altın 3.216,97 3.217,43 0,33% 07:48
Altın KG (Dolar) 138.273,00 138.293,00 0,31% 07:48
Altın KG (Euro) 121.909,00 121.980,00 3,15% 17:03
Gram altında FED öncesi karar aşaması! İslam Memiş kısa vadede göreceği rakamı açıkladı

KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.

Ürün Alış Satış Değişim
Has Altın 6.528,93 6.575,08 %6,92
Ons 4.326,5 4.327,0 %-3,76
USD/KG 140.380 141.180 %6,66
EUR/KG 121.350 122.310 %-5,92
22 Ayar 5.939,33 6.226,32 %6,95
Gram Altın 6.495,71 6.594,22 %-1,97
Altın Gümüş 59,09 63,78 %-6,22
Yeni Çeyrek 10.641 10.774 %-10,61
Eski Çeyrek 10.641 10.754 %-8,23
Yeni Yarım 21.295 21.528 %6,91
Eski Yarım 21.087 21.311 %7,34
Yeni Tam 42.454 42.951 %-4,26
Eski Tam 42.271 42.656 %7,33
Yeni Ata 43.577 44.036 %6,83
Eski Ata 43.577 43.971 %6,99
Yeni Ata5 217.068 219.901 %-3,95
Eski Ata5 216.545 218.652 %-4,50
Yeni Gremse 105.759 107.214 %6,91
Eski Gremse 105.563 106.754 %7,11
14 Ayar 3.566,20 4.773,80 %-1,58
Gümüş TL 102,421 110,089 %3,88
Gümüş Ons 69,85 69,90 %10,22
Gümüş USD 2.213,60 2.375,80 %0,16
Platin Ons 1.766,50 1.769,50 %-5,32
Paladyum Ons 1.337,10 1.341,40 %-3,22
Platin/USD 51.790 56.890 %6,10
Paladyum/USD 32.990 43.130 %9,72
Gram altında FED öncesi karar aşaması! İslam Memiş kısa vadede göreceği rakamı açıkladı

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Finans Analisti İslam Memiş, FED faiz kararına dikkat çekerek kısa vadeli beklentisini açıkladı.

Gram altında FED öncesi karar aşaması! İslam Memiş kısa vadede göreceği rakamı açıkladı

Geçen hafta yaşanan sert gerilemenin ardından bu hafta başında 300 dolarlık bir artış yaşandığını belirten İslam Memiş, Teknik seviyeler hakkında bilgi verdi:

"Burada kısa vadede 4.340 dolar seviyesi ilk önce hedef tanımında, devamında 4.400 ve 4.600 dolar seviyeleri yukarıda yine direnç konumunda çalışmaya devam edecek."

Gram altında FED öncesi karar aşaması! İslam Memiş kısa vadede göreceği rakamı açıkladı

Cuma gününe kadar temkinli duruşun korunması gerektiğini hatırlatan analist, barış anlaşmasının sabote edilme riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Gram altında FED öncesi karar aşaması! İslam Memiş kısa vadede göreceği rakamı açıkladı

GÜMÜŞ FİYATLARINDA TAKİP SEVİYELERİ

İslam Memiş, önümüzdeki üç aylık süreçte gümüşün altından daha iyi performans gösterebileceği öngörüsünü yineledi. Gümüş yatırımcıları için rakam veren Memiş, "Ben gümüş tarafında ilk hedefin 75 dolar seviyesi olduğunu söyleyebilirim; yani 75 doları direnç seviyesi olarak takip ediyor olacağım. Gram tarafta 104 lira seviyesi var şu anda. Burada da 114 lira seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğim bir nokta olacak" ifadelerini kullandı

Gram altında FED öncesi karar aşaması! İslam Memiş kısa vadede göreceği rakamı açıkladı

FED SONRASI SERT DALGALANMALAR YAŞANABİLİR

Çarşamba akşamı açıklanacak FED faiz kararının piyasalar üzerinde sert dalgalanmalara yol açabileceğini belirten Memiş, özellikle yeni FED başkanının vereceği mesajların kritik olduğunu söyledi. 31 Aralık tarihine kadar piyasalarda dalgalanmaların devam edeceğini belirten uzman isim, "Yine kuralımız; bu yıl sonuna kadar, 31 Aralık tarihine kadar altın kurallarımız geçerliliğini korumakta kıymetli arkadaşlar. Kısa vadeli işlemlerden yine uzak duracağız. Çünkü 31 Aralık tarihine kadar bu manipülasyon piyasası maalesef devam edecek. Bütün yatırım araçlarında sert dalgalanmalar bizi bekliyor olacak" diyerek yatırımcıları uzun vadeli strateji belirlemeye davet etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#İSLAM MEMİŞ #GRAM ALTIN