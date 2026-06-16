Gram altında FED öncesi karar aşaması! İslam Memiş kısa vadede göreceği rakamı açıkladı

GÜMÜŞ FİYATLARINDA TAKİP SEVİYELERİ

İslam Memiş, önümüzdeki üç aylık süreçte gümüşün altından daha iyi performans gösterebileceği öngörüsünü yineledi. Gümüş yatırımcıları için rakam veren Memiş, "Ben gümüş tarafında ilk hedefin 75 dolar seviyesi olduğunu söyleyebilirim; yani 75 doları direnç seviyesi olarak takip ediyor olacağım. Gram tarafta 104 lira seviyesi var şu anda. Burada da 114 lira seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğim bir nokta olacak" ifadelerini kullandı