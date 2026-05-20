Trend Galeri Trend Ekonomi Gram altında güçlü baskı! Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım altın ne kadar? 20 Mayıs altın fiyatları

Gram altında güçlü baskı! Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım altın ne kadar? 20 Mayıs altın fiyatları

Altın ve gümüş fiyatlarında rüzgar tersten esmeye devam ediyor. Geçen hafta sert düşüşe geçen değerli metaller, güçlü dolar ve petrol baskısıyla düşüşünü bugün de sürdürdü. Ons altın yüzde 0,3 düşüşle ons başına 4.467,59 dolara gerilerken, ons gümüş ise 74 dolardan fiyatlanıyor. Gram altın ve gümüşte de baskı sürüyor. Peki Kapalıçarşı'da gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın kaç liradan satılıyor? Gümüş kaç TL oldu? Bugün gram altın alınır mı? İşte canlı altın ve gümüş fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.05.2026 08:26 Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 09:03
Gram altında güçlü baskı! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 20 Mayıs altın fiyatları

Gram altın yatırımcıları, altın borcu olanlar ve takı amaçlı değerli metal almak isteyenler 19 Mayıs 2026 Salı günü 'Bugün altın fiyatları ne kadar?' sorusunun cevabını arıyor. Doların Mart ayından bu yana en uzun kazanç serisine imza atmasıyla geçtiğimiz hafta değer kaybeden altın ve gümüşte baskı sürüyor.

Gram altında güçlü baskı! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 20 Mayıs altın fiyatları

ALTINDA GÜÇLÜ DOLAR BASKISI

Yükselen ABD tahvil getirileri ve güçlü dolar, ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik iyimserliğin önüne geçmesiyle küresel piyasalarda ons altın yüzde 0,3 düşüşle ons başına 4.467,59 dolara geriledi. Önceki seansta 30 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gören ons altın yeni günde 4470 dolar seviyesinden fiyatlanmaya devam ediyor.

Aylık olarak yüzde 7,50 kayıp yaşayan altın, haftalık olarak ise yüzde 5'ten fazla kayba ilerliyor.

Gram altında güçlü baskı! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 20 Mayıs altın fiyatları

GRAM ALTIN BUGÜN KAÇ TL?

Gram altın da ons altındaki güçlü dolar baskısı nedeniyle düşüş ivmesini sürdürüyor. Önceki gün 6.700 TL'nin üzerine çıkan ancak dün 6.568 TL'den kapanış yapan altının gramı, bugün 6.527 TL'ye kadar geriledi. Yeni günde 0.14'lük kayıpla 6.561 TL seviyesinden fiyatlanmaya devam ediyor.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Gram altında güçlü baskı! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 20 Mayıs altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.551,95 TL 6.552,88 TL %-0,24 08:02
Çeyrek Altın 10.679,00 TL 10.766,00 TL %-0,26 08:01
Yarım Altın 21.359,00 TL 21.526,00 TL %-0,26 08:01
Tam Altın 42.587,00 TL 42.914,00 TL %-0,26 08:01
Cumhuriyet Altını 43.915,00 TL 44.586,00 TL %-1,24 16:59
Ata Altın 43.700,00 TL 44.033,00 TL %-0,26 08:01
Ons Altın 4.467,78 4.468,39 %-0,31 08:16
Has Altın 6.551,95 TL 6.552,88 TL %-0,24 08:02
22 Ayar Bilezik 5.959,69 TL 6.236,15 TL %-0,27 08:02
18 Ayar Altın 4.833,55 TL 4.837,95 TL %0 16:55
14 Ayar Altın 3.578,73 TL 4.780,52 TL %-0,24 08:02
Gremse Altın 105.940,75 TL 108.356,83 TL %-1,14 16:55
İkibuçuk Altın 105.940,75 TL 107.627,82 TL %-1,14 16:55
Beşli Altın 214.530,02 TL 218.701,86 TL %-1,14 16:55
0.25 Gram Altın 1.637,99 TL 1.638,22 TL %-0,24 08:02
0.50 Gram Altın 3.275,97 TL 3.276,44 TL %-0,24 08:02
Altın KG (Dolar) 142.999,00 $ 143.019,00 $ %-0,26 08:02
Altın KG (Euro) 124.594,00 € 124.665,00 € %-0,86 16:59
Gram altında güçlü baskı! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 20 Mayıs altın fiyatları

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Geçtiğimiz hafta 90 dolar eşiğine kadar yükselerek son bir ayın en yüksek seviyesine yükselen ons gümüş, dünkü işlemlerde 73 dolara kadar geriledi. Beyaz metal daha sonra 0,8'lik yükseliş ivmesiyle 74 dolara kadar yükseldi.

108 TL'ye kadar düşen gram gümüş ise 0,95'lik yükseliş ivmesiyle 109 TL'den işlem görüyor.

Gram altında güçlü baskı! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 20 Mayıs altın fiyatları

KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot piyasada yaşanan sert düşüş, fiziki tarafa da yansıdı. Dünkü işlemlerde 6.700 TL seviyesindeki gram altın bugün yüzde 1,34 düşüşle 6.612 TL'ye geriledi.

Çeyrek altın 10.790 TL, yarım altın 21.570 TL, tam altın ise 43,000 TL'den satılıyor.

Gram altında güçlü baskı! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 20 Mayıs altın fiyatları

Gram gümüş ise kuyumcularda 111 TL'den satılıyor.

Gram altında güçlü baskı! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 20 Mayıs altın fiyatları

KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.

Ürün Alış Satış Değişim
Has Altın 6.561,16 6.598,11 %-1.73
Ons 4.476,0 4.476,5 %-3.05
USD/KG 143.420 143.970 %-2.93
EUR/KG 123.640 124.350 %-2.11
22 Ayar 5.968,65 6.248,20 %-1.74
Gram Altın 6.528,44 6.617,99 %-1.73
Altın Gümüş 58,70 63,57 %1.15
Yeni Çeyrek 10.695 10.786 %-2.10
Eski Çeyrek 10.564 10.681 %-2.33
Yeni Yarım 21.390 21.566 %-2.12
Eski Yarım 20.996 21.223 %-2.19
Yeni Tam 42.648 42.994 %-1.99
Eski Tam 42.090 42.413 %-1.96
Yeni Ata 43.764 44.116 %-1.83
Eski Ata 43.435 43.766 %-1.95
Yeni Ata5 217.834 221.090 %-3.18
Eski Ata5 217.177 219.440 %-2.17
Yeni Gremse 106.292 107.601 %-2.33
Eski Gremse 104.980 106.281 %-2.04
14 Ayar 3.584,25 4.788,77 %-1.56
Gümüş TL 103,069 111,406 %-0.70
Gümüş Ons 74,44 74,49 %-1.30
Gümüş USD 2.264,60 2.443,00 %-1.91
Platin Ons 1.929,20 1.934,40 %-3.07
Paladyum Ons 1.370,90 1.374,40 %-11.21
Platin/USD 57.030 62.190 %-3.07
Paladyum/USD 34.080 44.190 -
Gram altında güçlü baskı! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 20 Mayıs altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı.

Morgan Stanley, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimleri beklentisiyle altının yıl sonunda 5.200 dolara yükselebileceği öngörüsünü korurken, UBS ise ons altının yıl sonunda 5.600 dolar, gümüşün ise 100 dolar seviyesine ulaşacağını öngördü.

Gram altında güçlü baskı! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 20 Mayıs altın fiyatları

Finans Analisti İslam Memiş ise gram altının ay sonuna kadar 7.000 TL'yi denemesini, yıl sonunda ise 10.000 TL seviyesini hedeflemesini bekliyor.

Gram altında güçlü baskı! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 20 Mayıs altın fiyatları

Goldman Sachs'a göre ise merkez bankalarının altın alımlarını artırması bekleniyor. Analistler Lina Thomas ve Daan Struyven tarafından yayımlanan 15 Mayıs tarihli bir notta, alımların 2026 yılı boyunca aylık ortalama 60 tona ulaşmasının beklendiği belirtildi. Tahmini birikim için revize edilmiş bir çerçeveye göre, alımların 12 aylık hareketli ortalaması Mart ayında 50 ton olarak gerçekleşti; bu rakam önceki 29 tonluk rakamdan daha yüksek.

Gram altında güçlü baskı! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 20 Mayıs altın fiyatları

GRAM ALTIN BUGÜN NEREDEN ALINIR?

Gram altın 19 Mayıs resmi tatili nedeniyle bugün açık kuyumculardan fiziki olarak temin edilebilir. Ya da bankalardan altın hesapları üzerinden satın alınabilir. Yatırımcıların makas farkını ve kendi finansal durumunu analiz ederek gram altın alıp almama yönünde karar vermesi gerekmektedir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör