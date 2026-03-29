Gram altında hızlı değişime hazırlanın! İslam Memiş 'vakit geldi' diyerek 10.000 TL'ye işaret etti

Gram altında hızlı değişime hazırlanın! İslam Memiş 'vakit geldi' diyerek 10.000 TL'ye işaret etti

Savaşın başından bu yana yaşadığı düşüşe hız veren altın ve gümüş fiyatları için Finans Analisti İslam Memiş'ten çarpıcı bir analiz geldi. Gram altın ve gümüş için hızlı değişime işaret eden uzman isim 'vakit geldi' diyerek 10.000 TL'ye işaret etti.

Giriş Tarihi: 29.03.2026 17:45 Güncelleme Tarihi: 29.03.2026 18:07
Gram altında hızlı değişime hazırlanın! İslam Memiş ’vakit geldi’ diyerek 10.000 TL’ye işaret etti

Orta Doğu eksenli yaşanan jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının hamleleriyle savrulan altın fiyatlarında ezber bozan bir tablo yaşanıyor. Yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın şok düşüşe geçerek şaşırtıyor. Savaşın ilk günlerinde 5.000 dolar seviyesindeki ons altın hızla 4.128 dolar seviyesine, 8.157 lira seviyelerini test eden gram altın ise 6.000 TL'li seviyeye düştü.

Gram altında hızlı değişime hazırlanın! İslam Memiş ’vakit geldi’ diyerek 10.000 TL’ye işaret etti

Müzakerelerin ve açıklamaların etkisiyle yeniden yükselişe toparlanmaya başlayan değerli metallerde yükselişin devam edip etmeyeceği ise merak konusu.

Gram altında hızlı değişime hazırlanın! İslam Memiş ’vakit geldi’ diyerek 10.000 TL’ye işaret etti

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları başta olmak üzere piyasalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Gram altında hızlı değişime hazırlanın! İslam Memiş ’vakit geldi’ diyerek 10.000 TL’ye işaret etti

Kişisel Youtube kanalı üzerinden açıklamalar yapan uzman isim, piyasalardaki bu "sürpriz" tabloyu değerlendirirken yatırımcılar için yeni bir yol haritası çizdi.

Gram altında hızlı değişime hazırlanın! İslam Memiş ’vakit geldi’ diyerek 10.000 TL’ye işaret etti

Piyasalardaki sert hareketleri "manipülasyon" olarak nitelendiren İslam Memiş, gram altın yatırımcısına çok net mesajlar verdi. Memiş, "2026 yılı manipülasyon yılı; finansal piyasalarda 2026 yılı para kazanma yılı değil, parayı koruma yılı" diyerek yatırımcıları risklere karşı uyardı.

Gram altında hızlı değişime hazırlanın! İslam Memiş ’vakit geldi’ diyerek 10.000 TL’ye işaret etti

Altın fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olmadığını savunan analist, "Gram altın tarafında 10.000 lira seviyesi hedef konumunda, burada bir revize yapmadık" ifadesini kullanarak orta ve uzun vadeli beklentisini koruduğunu belirtti.

Gram altında hızlı değişime hazırlanın! İslam Memiş ’vakit geldi’ diyerek 10.000 TL’ye işaret etti

Memiş, ons altın tarafında ise "Benim trendim yine 5.880 - 6.000 dolar seviyesi. Yeni yükseliş yönlü beklentim devam ettiği için her düşüşün orta ve uzun vadeli yatırımcılara bir fırsat verdiğini söylemeye devam edeceğim" dedi.

Gram altında hızlı değişime hazırlanın! İslam Memiş ’vakit geldi’ diyerek 10.000 TL’ye işaret etti

İslam Memiş, Pazartesi gününden itibaren fiziki altın piyasasında normalleşme sürecinin başlayabileceğini ifade etti.

Gram altında hızlı değişime hazırlanın! İslam Memiş ’vakit geldi’ diyerek 10.000 TL’ye işaret etti

ALTINI KUYUMCUDAN MI BANKADAN MI ALMALI?

İslam Memiş, altın fiyatları düşmesine rağmen fiziki taraftaki "işçilik maliyetlerine" dikkat çekti. Piyasada fiziki altın bulmanın güçleştiğini belirten Memiş, "Kesinlikle fiziki altın almam; işçilikler, fırsatçılık ve makas aralığı nedeniyle bu uygun bir zaman değil" dedi.

Gram altında hızlı değişime hazırlanın! İslam Memiş ’vakit geldi’ diyerek 10.000 TL’ye işaret etti

1 gram altının 70 lira, çeyrek altının ise 1.000 lira işçilik maliyeti olduğunu vurgulayan deneyimli isim, "Fiziki altın bugünlerde alınmalı mı? Hayır. Ya Darphane Sertifikası (S1) tarafını değerlendirmeli ya da bankalardan almalı" tavsiyesinde bulundu.

Gram altında hızlı değişime hazırlanın! İslam Memiş ’vakit geldi’ diyerek 10.000 TL’ye işaret etti

SAHNE SIRASI GÜMÜŞ YATIRIMCILARINDA

Gümüş tarafında Ocak ayındaki yüksek fiyatlardan kaçınan sabırlı yatırımcılar için fırsat kapısının açıldığını belirten Memiş, gümüş yatırımcısını sahneye davet etti.

Gram altında hızlı değişime hazırlanın! İslam Memiş ’vakit geldi’ diyerek 10.000 TL’ye işaret etti

Gram gümüşün 180 liradan 100 lira sınırına, ons gümüşün ise 122 dolardan 60 dolar seviyelerine kadar gerilediğini hatırlatan Memiş, "Gümüş almayan arkadaşlar; onlara bugün diyorum ki, evet şimdi sizin sıranız geldi. 60 dolar seviyesinden gümüş almanın makul olduğunu, 90-100 lira aralığında bu işin bitmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Gram altında hızlı değişime hazırlanın! İslam Memiş ’vakit geldi’ diyerek 10.000 TL’ye işaret etti

Analist, gümüşte üç haneli (100-106 dolar) rakamların tekrar görülebileceği öngörüsünü paylaştı.

Gram altında hızlı değişime hazırlanın! İslam Memiş ’vakit geldi’ diyerek 10.000 TL’ye işaret etti

ALTIN VE GÜMÜŞTEN DAHA FAZLA KAZANDIRACAK

Borsa İstanbul tarafındaki düşüşleri de alım fırsatı olarak gören İslam Memiş, endeks için kademeli stratejisini açıkladı. "12.900 - 12.400 puan aralığının alım için uygun bir fiyatlama olduğunu tahmin ediyorum" diyen Memiş, kısa vadede 12.400 seviyesine kadar bir geri çekilme ihtimali olsa da orta vadeli hedefin çok daha yukarıda olduğunu söyledi.

Gram altında hızlı değişime hazırlanın! İslam Memiş ’vakit geldi’ diyerek 10.000 TL’ye işaret etti

Memiş, borsa ile ilgili olarak, "Orta vadede bu yıl 16.000 puan seviyesi üzerindeki rakamla alakalı öngörüm geçerli. Bu borsa ve Bitcoin tarafında yıllık getiriyi ben altından ve gümüşten daha fazla bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Gram altında hızlı değişime hazırlanın! İslam Memiş ’vakit geldi’ diyerek 10.000 TL’ye işaret etti

SAVAŞ OLSA DA OLMASA DA HEDEF 100 BİN DOLAR

Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin enflasyonist riskleri tetiklediğini belirten Memiş, Nisan ayı başında bir ateşkes beklentisiyle fiyatların 75-95 dolar aralığına gerileyebileceğini öngörüyor.

Bitcoin tarafında ise 70.000 dolar seviyesindeki seyrin "ucuz" kalmaya devam ettiğini savunan analist, "Savaş olsa da olmasa da 100.000 dolar seviyesinin üzerinde Bitcoin yine ana trendimiz. Savaştan bağımsız bir şekilde ana trende odaklanmış fiyatlar benim nazarımda ucuz kalmaya devam ediyor" diyerek kripto para piyasasındaki yükseliş beklentisini yineledi.