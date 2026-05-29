Gram altında kritik dönemeç! Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? 29 Mayıs altın fiyatları

ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırılarıyla sert düşüşe geçen altın ve gümüş fiyatları ateşkes beklentisi ve enflasyon baskısıyla karar aşamasına geçti. Ons altın 4.500 doların üzerinde toparlarken, ons gümüş ise 76 dolara dayandı. Gram altın ve gümüşte de toparlanmalar görüldü. Değerli metaller böylelikle haftalık kazanca yönelse de aylık bazda kayıptan kurutulamadı. Peki Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi? Bugün altın nereden alınır? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 29.05.2026 09:00 Güncelleme Tarihi: 29.05.2026 09:09
Altın yatırımcıları, altın borcu olanlar ve takı amaçlı değerli metal almak isteyenler 29 Mayıs 2026 Cuma günü 'Bugün altın fiyatları ne kadar?' sorusunun cevabını arıyor. ABD ve İran arasında yaşanan karşılıklı saldırıların ateşkesin sürmesine yönelik beklentileri zayıflatmasıyla sert düşüşe geçen değerli metaller, iki ülke arasında ateşkesin uzatılacağına yönelik beklentilerle yükselişe geçti.

ALTIN VE GÜMÜŞTE KARAR ZAMANI

Çatışmaların etkisiyle 4.380,62 dolar ile son bir ayın en düşük seviyesine inen ons altın, ateşkesin uzamasına yönelik umutlar ve yüksek petrol fiyatları ile enflasyon endişeleri arasında kaldı. Baskı altındaki altın yine de 4.500 doların üzerinde toparlanmaya geçti. Ons altın haftanın son işlem gününde yüzde 0.35 yükseliş ile 4.510 dolara yükseldi.

Yüzde 3.5 düşüşle 72 dolara gerileyerek yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gören ons gümüş ise yüzde 0.18 yükseliş ile 75.50 dolar seviyesine çıktı.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Küresel piyasaların etkisiyle düşüşe geçen gram altın yüzde 0,35 yükseliş ile 6.645 TL'ye çıktı. Sarı metal dünkü işlemlerde yüzde 1.86 düşüş ile 6.454 TL'ye düşmüştü.

Gram gümüş ise yüzde 0.17 yükseliş ile 111 TL'ye yükseldi.

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.

Ürün Alış Satış Değişim Saat
GRAM ALTIN 6.657,51 6.658,39 %0,41 08:20
ÇEYREK ALTIN 10.829,00 11.039,00 %0,99 22:30
YARIM ALTIN 21.658,00 22.057,00 %0,98 22:30
TAM ALTIN 43.204,00 44.006,00 %0,98 22:30
CUMHURİYET ALTINI 44.504,00 45.176,00 %-0,56 12:18
ATA ALTIN 44.313,00 45.119,00 %0,98 22:30
ONS ALTIN 4.508,27 4.508,77 %0,28 08:34
HAS ALTIN 6.657,51 6.658,39 %0,41 08:20
22 AYAR BİLEZİK 6.043,73 6.390,91 %0,98 22:29
18 AYAR ALTIN 4.893,67 4.899,17 %0,00 12:28
14 AYAR ALTIN 3.630,45 4.886,41 %0,88 22:29
GREMSE ALTIN 107.258,62 109.728,05 %-0,65 12:28
İKİBUÇUK ALTIN 107.258,62 108.989,82 %-0,65 12:28
BEŞLİ ALTIN 217.198,71 221.469,47 %-0,65 12:28
0.25 GRAM ALTIN 1.664,38 1.664,60 %0,41 08:20
0.50 GRAM ALTIN 3.328,75 3.329,20 %0,41 08:20
ALTIN KG (DOLAR) 144.327,00 144.346,00 %0,35 08:19
ALTIN KG (EURO) 125.204,00 125.273,00 %-0,67 12:25
KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot piyasada yaşanan toparlanma fiziki tarafa da yansıyor. Kapalıçarşı piyasasında 6.700 TL seviyesinden hızla 6.574 TL'ye kadar düşen gram altın bugün 6.787 TL'ye kadar yükseldi.

Çeyrek altın 11.070 TL, yarım altın 22.120 TL, tam altın ise 44.153 TL'den satılıyor.

KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.

Ürün Alış Satış Değişim
HAS ALTIN 6.666,34 6.771,11 %0,84
ONS 4.514,9 4.515,4 %-2,21
USD/KG 144.990 145.990 %-1,57
EUR/KG 124.660 125.900 %-0,89
22 AYAR 6.064,37 6.412,55 %0,85
GRAM ALTIN 6.633,01 6.791,42 %0,84
ALTIN GÜMÜŞ 58,04 62,50 %-0,56
YENİ ÇEYREK 10.866 11.076 %0,54
ESKİ ÇEYREK 10.753 10.974 %0,35
YENİ YARIM 21.732 22.131 %0,44
ESKİ YARIM 21.332 21.779 %0,37
YENİ TAM 43.351 44.154 %0,66
ESKİ TAM 42.798 43.558 %0,69
YENİ ATA 44.464 45.271 %0,74
ESKİ ATA 44.131 44.912 %0,61
YENİ ATA5 221.322 226.882 %-0,64
ESKİ ATA5 220.656 225.189 %0,39
YENİ GREMSE 107.995 110.419 %0,23
ESKİ GREMSE 106.661 109.065 %0,53
14 AYAR 3.643,15 4.901,22 %0,76
GÜMÜŞ TL 106,837 115,023 %2,53
GÜMÜŞ ONS 75,65 75,70 %0,30
GÜMÜŞ USD 2.335,80 2.498,10 %0,30
PLATİN ONS 1.916,30 1.923,20 %-3,63
PALADYUM ONS 1.375,50 1.380,70 %-10,81
PLATİN/USD 56.610 61.830 %-3,63
PALADYUM/USD 34.220 44.390 %-10,81
ALTIN HAFTALIK KAYIPTAN KURTULDU AMA...

Değerli metaller haftanın son işlem günü yaşadığı yükseliş ile haftalık kayıptan kurtulmak üzere, ancak aylık bazda ise kayıplar devam ediyor.

Ons altın, haftalık olarak 0.06'lık bir yükselişe yönelse de Mayıs ayını yüzde 2.40 kayıpla, gram altın ise yüzde 0.38'lik haftalık yükselişe yönelse de aylık bazda 0.90'lık bir kayba ilerliyor.

GÜMÜŞ BU AYI DA ARTIDA KAPATIYOR

Mayıs ayında 89 dolar ile son zamanların en yüksek değerine ulaşan beyaz metal, Mayıs ayını da artıda kapatmaya hazırlanıyor. Ons gümüş aylık bazda yüzde 2,8'lik bir yükseliş kaydetti.

Gram gümüş ise aylık bazda yüzde 4'e yakın bir kazanca ilerliyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı.

Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren ING analistleri bir notta şunları söyledi:

"Piyasalar diplomatik ilerlemenin devam edip etmeyeceği konusunda temkinli kalmaya devam ediyor. Bu arada yüksek enerji fiyatlarına ilişkin endişeler enflasyon risklerini körüklemeye devam ediyor. Bu durum faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentilerini güçlendirebilir. Bu da altın gibi getiri sağlamayan varlıklar için olumsuz."

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında kritik seviyeleri açıkladı.

İslam Memiş, "Ons altın tarafında 4.518 dolar seviyesi var; 4.400-4.800 dolar aralığında piyasayı oyalamaya devam ediyorlar. Gram altın da ons altını takip ediyor; aşağıda 6.600 TL, yukarıda 7.000 TL bandında bir trend var. 'Altın daha da gerileyecek mi, satalım mı?' sorularına cevabım nettir: 1 gramımı bile satmam, aksine elime nakit geçtikçe ilave yaparım." ifadelerini kullanıyor.

GRAM ALTIN BAYRAMDA NEREDEN ALINIR?

Kurban Bayramı'nda kuyumcuların tatilde olması nedeniyle fiziki olarak gram altın alınması mümkün görünmüyor. Ancak açık kuyumcular varsa yine fiziki olarak temin edilebilir. Ya da bankalardan altın hesapları üzerinden satın alınabilir. Yatırımcıların makas farkını ve kendi finansal durumunu analiz ederek gram altın alıp almama yönünde karar vermesi gerekmektedir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
