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Gram altında ralli başlıyor mu? İslam Memiş FED sonrası için rakam verdi

ABD ve İran'ın 28 Şubat'ta başlayan savaşın barış mutabakatı ile sona ermesinin ardından altın başta olmak üzere değerli metallerde gözler Fed faiz kararına çevrildi. Ons altın kritik karar öncesinde 4. günü de yükselişle tamamladıktan sonra 4.360 dolar seviyesinde beklemeye geçti. Ons gümüş ise 70 dolar sınırında fiyatlanmaya başladı. Gram altın ve gümüşte de gözler FED'den gelecek açıklamalara çevirlirken Finans Analisti İslam Memiş, faiz kararı sonrasında yaşanacaklara işaret etti. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.06.2026 08:52
Gram altında ralli başlıyor mu? İslam Memiş FED sonrası için rakam verdi

Orta Doğu'daki gerilimin barış anlaşmasıyla sona ermesiyle rahat bir nefes alan altın fiyatlarında gözler bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararına çevrildi. Ons altın ve gümüş yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın mesajlarına odaklanırken, Finans Analisti İslam Memiş, kritik karar öncesinde beklentisini açıkladı.

Gram altında ralli başlıyor mu? İslam Memiş FED sonrası için rakam verdi

ALTIN 4. GÜNDE DE YÜKSELDİ

Barış ile yükseliş eğilimi gösteren altın ve gümüş 4. günü de yükselişle tamamladı. Dünkü işlemlerde yüzde 0,3 artışla ons başına 4.341,12 dolara yükselen ons altın yeni günde 4.326 dolar seviyesinde dengeledi.

Ons gümüş ise 70 dolar eşiğinde beklemeye başladı.

Gram altında ralli başlıyor mu? İslam Memiş FED sonrası için rakam verdi

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Orta Doğu'da barışın sağlanması yurt içinde altın fiyatlarını yukarı yönlü tetikledi. Geçtiğimiz hafta 5.970 TL'ye kadar düşen gram altın barış anlaşmasının ardından 6.038 TL'den hızla 6.500 TL'ye çıktı. Fed faiz kararı öncesinde ise 6.445 TL'den fiyatlanıyor.

Çeyrek altın 10.536 TL'den, yarım altın 21.079 TL'den, Cumhuriyet altını ise 44.171 TL'den satılıyor.

Gram gümüş ise yeni günde 105 TL'den işlem görüyor.

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Gram altında ralli başlıyor mu? İslam Memiş FED sonrası için rakam verdi

KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot piyasada yaşanan yükselişin ardından Kapalıçarşı piyasasında gram altın 6.633 TL'ye kadar yükseldi. Ardından ise 6.500 TL'li rakamlarda denge arayışına başlayan gram altın yeni günde 6.598 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altın 10.794 TL'den, yarım altın 21.555 TL'den tam altın ise 43.000 TL'den satılıyor.

Gram altında ralli başlıyor mu? İslam Memiş FED sonrası için rakam verdi

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.

Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 6.439,79 TL 6.440,71 TL -0,10%
Çeyrek Altın 10.659,00 TL 10.783,00 TL -0,23%
Yarım Altın 21.312,00 TL 21.533,00 TL -0,24%
Tam Altın 42.487,00 TL 42.968,00 TL -0,23%
Cumhuriyet Altını 43.516,00 TL 44.171,00 TL -0,34%
Ata Altın 43.617,00 TL 44.053,00 TL -0,23%
Ons Altın 4.328,51 $ 4.329,07 $ -0,05%
Has Altın 6.439,79 TL 6.440,71 TL -0,10%
22 Ayar Bilezik 5.941,24 TL 6.222,99 TL -0,24%
18 Ayar Altın 4.792,04 TL 4.796,48 TL %0,00
14 Ayar Altın 3.567,38 TL 4.771,52 TL -0,22%
Gremse Altın 105.031,12 TL 107.428,00 TL -0,33%
İkibuçuk Altın 105.031,12 TL 106.705,24 TL -0,33%
Beşli Altın 212.688,02 TL 216.827,16 TL -0,33%
0.25 Gram Altın 1.609,95 TL 1.610,18 TL -0,10%
0.50 Gram Altın 3.219,89 TL 3.220,35 TL -0,10%
Altın KG (Dolar) 138.346,00 $ 138.366,00 $ -0,15%
Altın KG (Euro) 121.583,00 € 121.656,00 € -0,27%
Gram altında ralli başlıyor mu? İslam Memiş FED sonrası için rakam verdi

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Finans Analisti İslam Memiş, FED faiz kararına dikkat çekerek kısa vadeli beklentisini açıkladı.

Gram altında ralli başlıyor mu? İslam Memiş FED sonrası için rakam verdi

A Haber'e konuşan Memiş, "Altın tarafında tekrar bugün yükselişin devam ettiğini gözlemliyoruz. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.340 dolar seviyesinde. Gram altın TL fiyatı Kapalıçarşı piyasasında 6.581 lira seviyesinde" dedi.

Gram altında ralli başlıyor mu? İslam Memiş FED sonrası için rakam verdi

Fed faiz kararına dikkat çeken Memiş, "Amerika Merkez Bankası Fed faiz kararını açıklayacak ama yeni Fed başkanı ilk defa kameralar karşısına geçecek ve verdiği mesajlar çok önemli olacak. Çünkü 3 yılın zirvesinde Amerika'da enflasyon rakamları var. Bu da altın tarafında dalgalanmaya neden olabilir kısa vadede" şeklinde konuştu.

Gram altında ralli başlıyor mu? İslam Memiş FED sonrası için rakam verdi

Kısa vadeli beklentilerinin pozitif olduğunu belirten Memiş, "Petrol tarafındaki bu düşüş eğilimi devam ettiği için altın tarafında kısa vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Özellikle ons altın tarafında 4.450 dolar seviyesine kadar tekrar yukarıda bir alan var. Teknik olarak orayı takip edeceğiz. Gram altın TL fiyatında da 6.700, devamında 6.850 lira seviyesini bu haftanın özelinde takip edeceğiz" dedi.

Gram altında ralli başlıyor mu? İslam Memiş FED sonrası için rakam verdi

GÜMÜŞ ALTININ ÖNÜNE GEÇEBİLİR

Gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, "Gümüş tarafında 70 dolar seviyesi var. Şu an biraz toparlandı. Yukarıda 75 dolar direncini teknik olarak takip edeceğiz. Yani 75 dolar seviyesine kadar bir toparlanma mümkün" ifadelerini kullandı.

Gram gümüşte 104 lira seviyesinin görüldüğünü belirten Memiş, "Burada 115 lira seviyesini teknik olarak yine takip etmeye devam edeceğiz. Ama önümüzdeki birkaç ay boyunca altın-gümüş rasyosu nedeniyle gümüş biraz daha altının önüne geçebilir diye tahmin ediyorum" diye konuştu.

Gram altında ralli başlıyor mu? İslam Memiş FED sonrası için rakam verdi

YIL SONUNA KADAR SERT DALGALANMA UYARISI

Değerli metallerde savaş kaynaklı baskının azaldığını belirten Memiş, yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.

Memiş, "Yatırımcıların yine yıl sonuna kadar dikkat etmesi lazım. Çünkü manipülasyon piyasası yıl sonuna kadar devam edecek. O yüzden birikimlerini çeşitlendirmek, uzun vadeli bir strateji belirlemek burada önemli olacaktır. Sert dalgalanmalar yine yıl sonuna kadar bizi bekliyor" dedi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GRAM ALTIN #İSLAM MEMİŞ