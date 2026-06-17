Gram altında ralli başlıyor mu? İslam Memiş FED sonrası için rakam verdi

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|Değişim
|Gram Altın
|6.439,79 TL
|6.440,71 TL
|-0,10%
|Çeyrek Altın
|10.659,00 TL
|10.783,00 TL
|-0,23%
|Yarım Altın
|21.312,00 TL
|21.533,00 TL
|-0,24%
|Tam Altın
|42.487,00 TL
|42.968,00 TL
|-0,23%
|Cumhuriyet Altını
|43.516,00 TL
|44.171,00 TL
|-0,34%
|Ata Altın
|43.617,00 TL
|44.053,00 TL
|-0,23%
|Ons Altın
|4.328,51 $
|4.329,07 $
|-0,05%
|Has Altın
|6.439,79 TL
|6.440,71 TL
|-0,10%
|22 Ayar Bilezik
|5.941,24 TL
|6.222,99 TL
|-0,24%
|18 Ayar Altın
|4.792,04 TL
|4.796,48 TL
|%0,00
|14 Ayar Altın
|3.567,38 TL
|4.771,52 TL
|-0,22%
|Gremse Altın
|105.031,12 TL
|107.428,00 TL
|-0,33%
|İkibuçuk Altın
|105.031,12 TL
|106.705,24 TL
|-0,33%
|Beşli Altın
|212.688,02 TL
|216.827,16 TL
|-0,33%
|0.25 Gram Altın
|1.609,95 TL
|1.610,18 TL
|-0,10%
|0.50 Gram Altın
|3.219,89 TL
|3.220,35 TL
|-0,10%
|Altın KG (Dolar)
|138.346,00 $
|138.366,00 $
|-0,15%
|Altın KG (Euro)
|121.583,00 €
|121.656,00 €
|-0,27%