Trend Galeri Trend Ekonomi Gram altında rüzgar tersten esiyor! Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım altın ne kadar? 19 Mayıs altın fiyatları

Gram altında rüzgar tersten esiyor! Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım altın ne kadar? 19 Mayıs altın fiyatları

Altın ve gümüş fiyatlarında rüzgar tersten esmeye devam ediyor. Geçen hafta sert düşüşe geçen değerli metaller, ABD'nin İran'a planladığı saldırıyı iptal etmesiyle düşüşe geçen petrol fiyatlarına rağmen aşağı yönlü ivmesini sürdürdü. Ons altın 4540 doların altına, ons gümüş ise 76 dolara geriledi. Gram altın ve gümüş de düşüşten payını aldı. Peki Kapalıçarşı'da gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın kaç liradan satılıyor? Gümüş kaç TL oldu? Bugün gram altın alınır mı? İşte canlı altın ve gümüş fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.05.2026 08:43 Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 09:10
Gram altında rüzgar tersten esiyor! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 19 Mayıs altın fiyatları

Gram altın yatırımcıları, altın borcu olanlar ve takı amaçlı değerli metal almak isteyenler 19 Mayıs 2026 Salı günü 'Bugün altın fiyatları ne kadar?' sorusunun cevabını arıyor. Doların Mart ayından bu yana en uzun kazanç serisine imza atmasıyla geçtiğimiz hafta değer kaybede altın ve gümüşte düşüş ivmesi devam ediyor.

Gram altında rüzgar tersten esiyor! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 19 Mayıs altın fiyatları

ALTIN HAFİF YÜKSELDİ AMA TUTUNAMADI

ABD-İran anlaşması umutlarının yeniden canlanmasıyla tahvil getirilerinin düşmesi sonucu altın pazartesi günü kısmi de olsa değer kazandı. 4589 dolara kadar yükselen ons altın, daha sonra düşüşe geçti. Yeni güne yüzde 0,58 kayıpla kapatan ons altın 4540 doların altından işlem görüyor.

Gram altında rüzgar tersten esiyor! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 19 Mayıs altın fiyatları

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın da ons altındaki hareketle düşüş yönlü ivmesinde devam ediyor. Kapanışta 6.700 TL'nin üzerine çıkan altının gramı yeni günde 0.72'lik değer kaybıyla 6.645 TL seviyesine geriledi.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Gram altında rüzgar tersten esiyor! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 19 Mayıs altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.649,12 6.650,01 %-0,62 08:22
Çeyrek Altın 10.818,00 10.910,00 %-0,54 08:22
Yarım Altın 21.635,00 21.813,00 %-0,54 08:22
Tam Altın 43.138,00 43.486,00 %-0,54 08:22
Cumhuriyet Altını 44.475,00 45.146,00 %0,65 17:02
Ata Altın 44.266,00 44.621,00 %-0,54 08:22
Ons Altın 4.540,49 4.541,04 %-0,55 08:37
Has Altın 6.649,09 6.649,85 %-0,63 08:22
22 Ayar Bilezik 6.037,32 6.320,10 %-0,54 08:22
18 Ayar Altın 4.888,19 4.893,67 %0 17:01
14 Ayar Altın 3.626,51 4.837,97 %-0,48 08:22
Gremse Altın 107.138,32 109.604,89 %0,43 17:01
İkibuçuk Altın 107.138,32 108.867,49 %0,43 17:01
Beşli Altın 216.955,10 221.220,88 %0,43 17:01
0.25 Gram Altın 1.662,28 1.662,50 %-0,62 08:22
0.50 Gram Altın 3.324,56 3.325,00 %-0,62 08:22
Altın KG (Dolar) 145.152,00 145.171,00 %-0,63 08:22
Altın KG (Euro) 125.677,00 125.749,00 %0,19
Gram altında rüzgar tersten esiyor! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 19 Mayıs altın fiyatları

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Geçtiğimiz hafta 90 dolar eşiğine kadar yükselerek son bir ayın en yüksek seviyesine yükselen ons gümüş, bugün 76 dolara kadar geriledi. Beyaz metal yeni günde yüzde 2'ye yakın kayıpla 76,19 dolardan işlem görüyor.

Gram gümüş ise 111 TL'den işlem görüyor.

Gram altında rüzgar tersten esiyor! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 19 Mayıs altın fiyatları

KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot piyasada yaşanan sert düşüş, fiziki tarafa da yansıdı. Kapalıçarşı piyasasında gram altın yüzde 0,52'lik düşüşle 6.700 TL'den satılmaya devam ediyor.

Çeyrek altın 10.917 TL, yarım altın 21.825 TL, tam altın ise 43,515 TL'den satılıyor.

Gram altında rüzgar tersten esiyor! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 19 Mayıs altın fiyatları

Gram gümüş ise kuyumcularda yüze 1'e yakın yükseliş ile 113 TL'den satılıyor.

Gram altında rüzgar tersten esiyor! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 19 Mayıs altın fiyatları

KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.

Ürün Alış Satış Değişim
Has Altın 6.645,01 6.678,10 %-0.54
ONS 4.541,7 4.542,2 %-1.63
USD/KG 145.320 145.820 %-1.69
EUR/KG 124.810 125.520 %-1.19
22 Ayar 6.044,95 6.324,19 %-0.54
Gram Altın 6.611,78 6.698,13 %-0.54
Altın Gümüş 58,39 62,67 %-0.29
Yeni Çeyrek 10.831 10.917 %-0.91
Eski Çeyrek 10.698 10.810 %-1.15
Yeni Yarım 21.663 21.827 %-0.94
Eski Yarım 21.264 21.480 %-1.00
Yeni Tam 43.193 43.514 %-0.80
Eski Tam 42.595 42.893 %-0.85
Yeni Ata 44.322 44.650 %-0.65
Eski Ata 43.957 44.296 %-0.77
Yeni ATA5 220.614 223.766 %-2.00
Eski ATA5 219.950 222.097 %-0.99
Yeni Gremse 107.649 108.903 %-1.15
Eski Gremse 106.320 107.567 %-0.85
14 Ayar 3.631,20 4.840,76 %-0.49
Gümüş TL 105,841 113,401 %1.08
Gümüş ONS 76,37 76,41 %1.25
Gümüş USD 2.326,70 2.488,70 %-0.08
Platin ONS 1.970,80 1.977,30 %-0.92
Paladyum ONS 1.399,30 1.403,80 %-9.32
Platin/USD 58.360 63.570 %-0.92
Paladyum/USD 34.990 45.130 %-9.32
Gram altında rüzgar tersten esiyor! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 19 Mayıs altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı.

Morgan Stanley, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimleri beklentisiyle altının yıl sonunda 5.200 dolara yükselebileceği öngörüsünü korurken, UBS ise ons altının yıl sonunda 5.600 dolar, gümüşün ise 100 dolar seviyesine ulaşacağını öngördü.

Gram altında rüzgar tersten esiyor! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 19 Mayıs altın fiyatları

Finans Analisti İslam Memiş ise gram altının ay sonuna kadar 7.000 TL'yi denemesini, yıl sonunda ise 10.000 TL seviyesini hedeflemesini bekliyor.

Gram altında rüzgar tersten esiyor! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 19 Mayıs altın fiyatları

Goldman Sachs'a göre ise merkez bankalarının altın alımlarını artırması bekleniyor. Analistler Lina Thomas ve Daan Struyven tarafından yayımlanan 15 Mayıs tarihli bir notta, alımların 2026 yılı boyunca aylık ortalama 60 tona ulaşmasının beklendiği belirtildi. Tahmini birikim için revize edilmiş bir çerçeveye göre, alımların 12 aylık hareketli ortalaması Mart ayında 50 ton olarak gerçekleşti; bu rakam önceki 29 tonluk rakamdan daha yüksek.

Gram altında rüzgar tersten esiyor! Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım altın ne kadar? 19 Mayıs altın fiyatları

GRAM ALTIN BUGÜN NEREDEN ALINIR?

Gram altın 19 Mayıs resmi tatili nedeniyle bugün açık kuyumculardan fiziki olarak temin edilebilir. Ya da bankalardan altın hesapları üzerinden satın alınabilir. Yatırımcıların makas farkını ve kendi finansal durumunu analiz ederek gram altın alıp almama yönünde karar vermesi gerekmektedir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GRAM ALTIN