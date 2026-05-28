Gram altında sert düşüş! Kapalıçarşı’da çeyrek altın, yarım altın ne kadar? 26 Mayıs altın fiyatları

Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatları, ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırılarıyla sert düşüşe geçti. Ons altın ve gümüş son iki ayın en düşük rakamına gerilerken, yurt içinde gram altında da sert düşüşler görüldü. İşte piyasalarda son durum...
CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|Değişim
|Saat
|Gram Altın
|6.452,43
|6.453,33
|%-1,89
|07:56
|Çeyrek Altın
|10.521,00
|10.733,00
|%-1,81
|07:55
|Yarım Altın
|21.042,00
|21.446,00
|%-1,82
|07:55
|Tam Altın
|41.975,00
|42.786,00
|%-1,82
|07:55
|Cumhuriyet Altını
|44.504,00
|45.176,00
|%-0,56
|12:18
|Ata Altın
|43.053,00
|43.869,00
|%-1,82
|07:55
|Ons Altın
|4.372,46
|4.373,10
|%-1,86
|08:10
|Has Altın
|6.452,15
|6.453,05
|%-1,90
|07:55
|22 Ayar Bilezik
|5.871,82
|6.213,17
|%-1,83
|07:55
|18 Ayar Altın
|4.893,67
|4.899,17
|%0,00
|12:28
|14 Ayar Altın
|3.524,92
|4.765,10
|%-1,63
|07:56
|Gremse Altın
|107.258,62
|109.728,05
|%-0,65
|12:28
|İkibuçuk Altın
|107.258,62
|108.989,82
|%-0,65
|12:28
|Beşli Altın
|217.198,71
|221.469,47
|%-0,65
|12:28
|0.25 Gram Altın
|1.613,11
|1.613,33
|%-1,89
|07:56
|0.50 Gram Altın
|3.226,21
|3.226,67
|%-1,89
|07:56
|Altın KG (Dolar)
|139.867,00
|139.887,00
|%-1,88
|07:55
|Altın KG (Euro)
|125.204,00
|125.273,00
|%-0,67
|12:25
KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.
|Ürün
|Alış
|Satış
|Değişim
|Has Altın
|6.490,41
|6.593,59
|%-1,80
|Ons
|4.394,7
|4.395,2
|%-4,81
|USD/KG
|141.140
|142.140
|%-4,17
|EUR/KG
|121.760
|123.000
|%-3,17
|22 Ayar
|5.904,27
|6.243,91
|%-1,81
|Gram Altın
|6.458,70
|6.614,12
|%-1,79
|Altın/Gümüş
|58,28
|62,94
|%0,14
|Yeni Çeyrek
|10.581
|10.787
|%-2,09
|Eski Çeyrek
|10.470
|10.688
|%-2,27
|Yeni Yarım
|21.161
|21.554
|%-2,18
|Eski Yarım
|20.772
|21.211
|%-2,24
|Yeni Tam
|42.212
|43.002
|%-1,97
|Eski Tam
|41.673
|42.422
|%-1,94
|Yeni Ata
|43.296
|44.090
|%-1,89
|Eski Ata
|42.971
|43.740
|%-2,01
|Yeni ATA5
|215.507
|220.960
|%-3,23
|Eski ATA5
|214.857
|219.312
|%-2,23
|Yeni Gremse
|105.157
|107.538
|%-2,39
|Eski Gremse
|103.859
|106.219
|%-2,09
|14 Ayar
|3.544,63
|4.785,83
|%-1,62
|Gümüş TL
|103,312
|111,518
|%-0,60
|Gümüş Ons
|73,24
|73,32
|%-2,85
|Gümüş USD
|2.258,30
|2.421,70
|%-2,77
|Platin Ons
|1.896,90
|1.902,40
|%-4,67
|Paladyum Ons
|1.365,40
|1.371,60
|%-11,40
|Platin/USD
|55.99