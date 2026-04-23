Trend Galeri Trend Ekonomi Gram altında son 1 ayın en kötüsü! Kapalıçarşı'da altın bugün kaç TL? İşte 23 Nisan canlı altın fiyatları

Gram altında son 1 ayın en kötüsü! Kapalıçarşı'da altın bugün kaç TL? İşte 23 Nisan canlı altın fiyatları

23 Nisan 2026 günü gram altın ve fiyatları son 1 ayın en kötü performansına yönelmiş durumda. Ons altın dünkü yükselişin ardından bugün 4.700 dolara gerilerken, ons gümüş ise 76 dolara geri çekildi. Altında haftalık kayıp şimdiden yüzde 2,50'yi aşmış durumda. Gümüşte ise kayıp yüzde 6'ya yakın. Gram altın 6.800 TL'nin altına sarkarken, gram gümüş ise 110 TL'nin altına geriledi. Peki Kapalıçarşı'da 1 gram altın ne kadar? Gümüş kaç TL oldu? Bugün gram altın alınır mı? İşte canlı altın ve gümüş fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.04.2026 08:23
Gram altın ve gümüş yatırımcıları, altın borcu olanlar ve takı amaçlı değerli metal almak isteyenler 23 Nisan 2026 Perşembe günü 'Bugün altın fiyatları ne kadar?' sorusunun cevabını arıyor. Değerli metaller dünkü yükselişin ardından ABD-İran arasındaki Hürmüz krizinin derinleşmesiyle yeniden düşüşe geçti.

ALTIN VE GÜMÜŞTE HÜRMÜZ KRİZİ

Altın ve gümüş fiyatları Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik risklerle yön bulmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'in süresiz ateşkes ilan etmesine rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmamasına karşılık İran'ın da dün 2 tankere el koyması piyasalarda tedirginliğe yol açtı. Tankerlerin ateş altına alınması boğazda trafiği yeniden durma noktasına getirirken, altın ve gümüş dünkü yükselişi yeniden terse çevirdi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın dünkü işlemlerde 4.727 dolardan kapanış yaptıktan sonra sonra yüzde 0.49 kayıpla 4.704 dolara düştü. Altında haftalık kayıp şimdiden yüzde 2,61 civarında.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Ons altındaki hareketle gram altın da düşüşe yöneldi. Gram altın 23 Nisan 2026 sabahına 6.828 TL'den açılış yaptıktan sonra yüzde 0,47 kayıpla 6.796 TL'ye geriledi. Son 3 günü kayıpla kapatan gram altın 4 haftalık yükseliş serisinin ardından bu hafta kayba yöneliyor. Gram altında kayıp şimdiden yüzde 2,52 seviyesinde.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Ons gümüş yüzde 1,.80 düşüş ile 76 dolara geriledi. Gram gümüş ise yeni günde yüzde 1,80 kayıpla 109,96 TL'den işlem görmeye başladı. Gümüşte kayıp yüzde 5,80 civarında.

CANLI ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI TABLOSU

Anlık olarak gram altın 6.790,87 liradan alınırken 6.791,78 liradan satılıyor. Çeyrek altın 11.224,00 lira satılırken, yarım altın 22.407,00 liradan satılıyor.

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.

Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 6.790,87 6.791,78 -0,78%
Çeyrek Altın 11.095,00 11.224,00 -0,68%
Yarım Altın 22.170,00 22.407,00 -0,68%
Tam Altın 44.230,00 44.678,00 -0,68%
Cumhuriyet Altını 45.600,00 46.289,00 -0,20%
Ata Altın 45.406,00 45.770,00 -0,68%
Ons Altın 4.705,13 4.705,65 -0,71%
Has Altın 6.790,87 6.791,78 -0,78%
22 Ayar Bilezik 6.180,73 6.467,00 -0,68%
18 Ayar Altın 5.017,61 5.022,02 0%
14 Ayar Altın 3.714,76 4.938,47 -0,61%
Gremse Altın 109.974,99 112.479,55 -0,23%
KAPALIÇARŞI'DA 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Kapalıçarşı'da geçen hafta 7.000 TL'nin üzerine çıkan gram altın dünkü işlemlerde 6943 TL'ye kadar yükseldikten sonra 6,834 TL'ye kadar geri çekildi. Gram altın kuyumcularda 6853 TL'den satılmaya devam ediyor. Haftalık düşüş ise yüzde 1,70 civarındayken, spot piyasa ile makas 60 TL civarında.

Çeyrek altın 11.232TL, yarım altın 22,423TL, tam altın ise 44.708 TL'den satılıyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları şu şekilde:

Altın türü Alış Satış Değişim
Gram altın 6.765,24 6.853 -0,61%
Yeni Çeyrek 11.103 11.231 -0,62%
Eski Çeyrek 11.082 11.177 -0,61%
Yeni Yarım 22.185 22.422 -0,61%
Eski Yarım 22.029 22.251 -0,61%
Yeni Tam 44.261 44.707 -0,61%
Eski Tam 43.785 44.160 -0,61%
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılar 'gram altında yükseliş sürecek mi?" sorusunun cevabını aramaya başladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ateşkesin sürmesi halinde 7.000 - 7.500 TL aralığına yerleşen bir fiyat görüleceğini, Temmuz ayı gibi düğün sezonunda ise 8.000 TL ve üzerindeki rakamların tekrar fiyatlanacağını belirtiyor.

GRAM ALTIN BUGÜN ALINIR MI?

Gram altın kuyumculardan fiziki olarak temin edilebilir. Ya da bankalardan altın hesapları üzerinden satın alınabilir. Spot piyasa ile kuyumcular arasındaki makas mevcut tabloda 60 TL civarında. Yatırımcıların kendi finansal durumunu analiz ederek gram altın alıp almama yönünde karar vermesi gerekmektedir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
