Gram altında ters korelasyon! İslam Memiş bu akşam için beklentisini açıkladı

Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının yeni haftaya düşüşle başladığını belirterek, küresel gelişmelerin değerli metaller üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini söyledi. Uluslararası piyasalarda ons altının 4.566 dolar seviyesine kadar gerilediğini, gram altının ise 6.633 lira seviyesinde işlem gördüğünü belirten ve serbest piyasalarda fiziki altın tarafında da zayıf seyrin devam ettiğine dikkat çeken Memiş, "Altın fiyatları yeni haftaya yine düşüşle başladı ve şu anda düşüşlerin devamını gözlemliyoruz" dedi.