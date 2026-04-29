Trend Galeri Trend Ekonomi Gram altında ters korelasyon! İslam Memiş bu akşam için beklentisini açıkladı

Gram altında ters korelasyon! İslam Memiş bu akşam için beklentisini açıkladı

Gram altın ABD Başkan Trump'ın İran'ın barış anlaşması tekfini reddetmesiyle sert düşüşe geçti. 2 gündür devam eden sert düşüş, FED faiz kararı öncesinde yerini denge arayışına bıraksa da değerli metalde düşüşün sürüp sürmeyeceği merak konusu oluyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, FED sonrası beklentisini açıkladı. A Haber'e konuşan İslam Memiş, petrol ile altın fiyatları arasındaki ters korelasyona dikkat çekti.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.04.2026 14:59 Güncelleme Tarihi: 29.04.2026 15:01
ABD-İran arasındaki Hürmüz krizinin derinleşmesiyle 5 hafta sonra eksiye geçen altın fiyatları, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın barış anlaşması teklifini reddetmesiyle sert düşüşe geçti. 2 gündür yaşanan düşüş ivmesi bugün yerini denge arayışına bırakırken gözler FED tarafından açıklanacak faiz kararına çevrildi.

Türkiye saati ile 21:00'de kamuoyuna açıklayacak karar öncesinde Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber'de altın fiyatlarına ilişkin beklentisini açıkladı.

Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının yeni haftaya düşüşle başladığını belirterek, küresel gelişmelerin değerli metaller üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini söyledi. Uluslararası piyasalarda ons altının 4.566 dolar seviyesine kadar gerilediğini, gram altının ise 6.633 lira seviyesinde işlem gördüğünü belirten ve serbest piyasalarda fiziki altın tarafında da zayıf seyrin devam ettiğine dikkat çeken Memiş, "Altın fiyatları yeni haftaya yine düşüşle başladı ve şu anda düşüşlerin devamını gözlemliyoruz" dedi.

Petrol fiyatları baskıyı artırıyor

Altın üzerindeki baskının temel nedenlerinden birinin enerji fiyatları olduğunu vurgulayan Memiş, Brent petrol fiyatlarının 113 dolara kadar yükseldiğini hatırlattı. Bu yükselişte OPEC içindeki gelişmelerin etkili olduğunu belirten Memiş, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilişkin haber akışının da fiyatları yukarı taşıdığını ifade etti.

ALTIN VE PETROL ARASINDAKİ TERS KORELASYON

Memiş, "Petrol fiyatları yükseldikçe altın, gümüş ve diğer endüstriyel metaller baskı altında kalıyor. Bu ters korelasyon dikkat çekici" değerlendirmesinde bulundu.

Gözler İran ve jeopolitik gelişmelerde

Jeopolitik risklerin piyasalar üzerindeki etkisine de değinen Memiş, özellikle İran kaynaklı gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi. ABD ile İran arasındaki gerilimin belirsizliği artırdığını vurgulayan Memiş, OPEC'ten gelecek kararların da petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini kaydetti.

Merkez bankalarının karar haftası

Bu haftanın piyasalar açısından kritik olduğunu belirten Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarının yakından izleneceğini ifade etti.

Memiş, "Piyasaların genel beklentisi faizlerde bir değişiklik olmayacağı yönünde. Ancak merkez bankası başkanlarının yapacağı açıklamalar, özellikle enerji krizi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin mesajlar açısından önemli olacak" dedi.

ALTINDA DÜŞÜŞLER KALICI MI?

Altın fiyatlarında teknik olarak geri çekilmelerin sürebileceğini dile getiren Memiş, 4.500 dolar seviyesinin önemli bir destek noktası olduğunu vurguladı.

Memiş, "Kısmen geri çekilmeler olabilir ancak bu düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, öte yandan daha önceki açıklamalarında ateşkesin sürmesi halinde 7.000 - 7.500 TL aralığına yerleşen bir fiyat görüleceğini, Temmuz ayı gibi düğün sezonunda ise 8.000 TL ve üzerindeki rakamların tekrar fiyatlanacağını belirtmişti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#İSLAM MEMİŞ #GRAM ALTIN