Gram altında ya tamam ya devam! İslam Memiş 5’li rekor öncesi yatırımcı için yol haritasını açıkladı

GÜMÜŞÜN YILDIZI 2027 YILINDA PARLAYACAK

Altınla kıyaslandığında güçlü duruşunu koruyan gümüş piyasası için de değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini belirtti.

Gümüşün endüstriyel bir metal olması nedeniyle önümüzdeki yıllarda daha çok konuşulacağını ifade eden Memiş, gümüş tahminlerini şu sözlerle aktardı:

"Bu yıl sonuna kadar ons gümüş tarafında 96 dolar, gram tarafta 140 lira seviyesi teknik olarak hedefimizde olacak, takip edeceğimiz seviye olacak. Ancak uzun vadeli bir endüstriyel metal olduğu için 2027 yılında biraz daha önü açık gibi geliyor.