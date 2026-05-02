Gram altında ya tamam ya devam! İslam Memiş 5'li rekor öncesi yatırımcı için yol haritasını açıkladı

Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimlerin etkisi sürerken yatırımcılar, yön bulmakta zorlanan değerli metallerde yeni trendin ne olacağını merak ediyor. Son iki haftadır sert düşen ve Nisan ayını 'primsiz' kapatan gram altın için Finans Analisti İslam Memiş, yeni trendi açıkladı. Ya tamam ya da devam diyen İslam Memiş, 5'li rekor öncesi yatırımcıya için yol haritasını verdi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 02.05.2026 15:52 Güncelleme Tarihi: 02.05.2026 16:14
Gram altında ya tamam ya devam! İslam Memiş 5’li rekor öncesi yatırımcı için yol haritasını açıkladı

Piyasalar, jeopolitik gerilimlerin gölgesinde dalgalı bir seyir izlerken yatırımcılar yön bulmakta zorlanıyor. Ne gram altın ne de gümüş yüz güldürmezken, yatırımcılarda tedirginlik ve kafa karışıklığı sürüyor.

Gram altında ya tamam ya devam! İslam Memiş 5’li rekor öncesi yatırımcı için yol haritasını açıkladı

Finans analisti İslam Memiş, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmelerle altın ve gümüş piyasalarındaki belirsizliği mercek altına alarak yatırımcılara kritik seviyeleri açıkladı.

Gram altında ya tamam ya devam! İslam Memiş 5’li rekor öncesi yatırımcı için yol haritasını açıkladı

GRAM ALTINDA HEDEF 10 BİN LİRA

İran-İsrail gerilimindeki tansiyonun düşmesiyle birlikte piyasalarda "savaş bitti" havası oluşsa da İslam Memiş, belirsizliğin hala sürdüğünü ifade etti.

Altın fiyatlarının geniş bir bant aralığında dalgalandığını belirten Memiş, orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu vurguladı.

Memiş, "Piyasa 'ya tamam ya devam' noktasında" diyerek iki senaryoya dikkat çekti:

Senaryo Beklenti
Barış/pozitif gelişme 5000 dolar üzeri atak
Savaşın devamı 4500 dolar desteğine geri çekilme
Gram altında ya tamam ya devam! İslam Memiş 5’li rekor öncesi yatırımcı için yol haritasını açıkladı

Memiş, gram altınla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Özellikle mayıs ayı içinde 7.000 lira seviyesinin üzerinde yerleşen bir gram altın; temmuz, ağustos aylarında yine 8.000 lira seviyesinin üzerine yerleşen bir trend beklediğimi söyleyebilirim."

Gram altında ya tamam ya devam! İslam Memiş 5’li rekor öncesi yatırımcı için yol haritasını açıkladı

Uzun vadeli hedefini de yineleyen analist, "Gram altın tarafında 10.000 yine hedef konumunda. Teknik olarak burada bir bozulma yok." sözleriyle yatırımcılara seslendi.

Gram altında ya tamam ya devam! İslam Memiş 5’li rekor öncesi yatırımcı için yol haritasını açıkladı

GÜMÜŞÜN YILDIZI 2027 YILINDA PARLAYACAK

Altınla kıyaslandığında güçlü duruşunu koruyan gümüş piyasası için de değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini belirtti.

Gümüşün endüstriyel bir metal olması nedeniyle önümüzdeki yıllarda daha çok konuşulacağını ifade eden Memiş, gümüş tahminlerini şu sözlerle aktardı:

"Bu yıl sonuna kadar ons gümüş tarafında 96 dolar, gram tarafta 140 lira seviyesi teknik olarak hedefimizde olacak, takip edeceğimiz seviye olacak. Ancak uzun vadeli bir endüstriyel metal olduğu için 2027 yılında biraz daha önü açık gibi geliyor.

Gram altında ya tamam ya devam! İslam Memiş 5’li rekor öncesi yatırımcı için yol haritasını açıkladı

ALIM İÇİN FIRSAT VAR

İslam Memiş, 2026 yılını "manipülasyon yılı" olarak adlandırarak yatırımcıları sağlıksız fiyat hareketlerine karşı uyardı.
Ocak ayındaki aşırı yükselişlerin ardından yaşanan geri çekilmelerin, özellikle düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için bir fırsat olduğunu belirten Memiş, şu açıklamayı yaptı:

"Ocak ayında mesela düğün sezonu yavaş yavaş başladı; 10 gramlık bir bilezikte 10.000 lira gibi bir düşüş var, çeyrek altında 2.500 lira gibi bir gerileme var. Biz bunları fırsat olarak görüyoruz önümüzdeki risklere baktığımız zaman. O yüzden düğün yapacak olanlar, altın borcu olanlar bence bu fırsatı değerlendirmesi lazım. Çünkü hiçbir şey sonsuza kadar düşmez, yükselmez."

Gram altında ya tamam ya devam! İslam Memiş 5’li rekor öncesi yatırımcı için yol haritasını açıkladı

Piyasaların artık manipülatif haberlere karşı daha dirençli olduğunu söyleyen Memiş, "Çok düşüş yönlü bir beklentimiz yok; olsa bile kalıcı olmasını beklemiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

