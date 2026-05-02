Gram altında ya tamam ya devam! İslam Memiş 5’li rekor öncesi yatırımcı için yol haritasını açıkladı

Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimlerin etkisi sürerken yatırımcılar, yön bulmakta zorlanan değerli metallerde yeni trendin ne olacağını merak ediyor. Son iki haftadır sert düşen ve Nisan ayını 'primsiz' kapatan gram altın için Finans Analisti İslam Memiş, yeni trendi açıkladı. Ya tamam ya da devam diyen İslam Memiş, 5'li rekor öncesi yatırımcıya için yol haritasını verdi. İşte ayrıntılar...
GRAM ALTINDA HEDEF 10 BİN LİRA
İran-İsrail gerilimindeki tansiyonun düşmesiyle birlikte piyasalarda "savaş bitti" havası oluşsa da İslam Memiş, belirsizliğin hala sürdüğünü ifade etti.
Altın fiyatlarının geniş bir bant aralığında dalgalandığını belirten Memiş, orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu vurguladı.
Memiş, "Piyasa 'ya tamam ya devam' noktasında" diyerek iki senaryoya dikkat çekti:
|Senaryo
|Beklenti
|Barış/pozitif gelişme
|5000 dolar üzeri atak
|Savaşın devamı
|4500 dolar desteğine geri çekilme