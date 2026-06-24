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Gram altında yeni dip testi! Altın faiz baskısıyla sert düştü: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

Fed'in faiz arttırımına gideceğine yönelik baskının giderek artması altın fiyatlarında düşüşü hızlandırdı. Ons altın 4.000 dolar eşiğine yaklaşırken, gram altın ise 6.000 TL'li rakamlara geriledi. Gümüş fiyatlarında da satış dalgası hızlandı. Peki Kapalıçarşı'da gram altın bugün kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın kaç liradan satılıyor? Gümüş kaç TL oldu? İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.06.2026 08:22 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 08:43
Gram altında yeni dip testi! Altın faiz baskısıyla sert düştü: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

Altın başta olmak üzere değerli metallerde faiz baskısı giderek artıyor. FED Başkanı Kevin Warsh şahin sinyalleri ve aralık ayı faiz artışı beklentisinin yüzde 86 seviyesine yükselmesiyle altın fiyatları sert düşüşe geçti. Spot altın günlük yüzde 1,33 kayıpla 4050 dolara indi. Gram altında da sert düşüşler yaşandı.

Gram altında yeni dip testi! Altın faiz baskısıyla sert düştü: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

FED ALTINI GİDEREK SIKIŞTIRIYOR

Fed'in faiz artırmasının beklentisiyle dolar endeksi 13 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Doların giderek güçlenmesiyle ons altında da düşüşler hızlandı. Ons altın Çarşamba günü sabah saatlerinde 4.050 doları görerek son iki haftanın en düşük seviyelerini test etti. Ardından ise 4.073 dolara yükselerek dengeledi.

Gram altında yeni dip testi! Altın faiz baskısıyla sert düştü: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Küresel piyasalardaki satış baskısı gram altına da yansıdı. Gram altın 6.054 TL'ye kadar düştü. Ardından ise 6.095 TL'de dengelemeye başladı.

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Gram altında yeni dip testi! Altın faiz baskısıyla sert düştü: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Gümüş fiyatlarında da düşüş ivmesi sürüyor. Ons gümüş dünkü işlemlerdeki 60 dolara kadar geriledi. Ardından 61.67 dolara kadar yükseldi. Gram gümüş ise 90 TL'ye kadar geriledi.

Gram altında yeni dip testi! Altın faiz baskısıyla sert düştü: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı piyasasında satılan fiziki gram altında sert düşüşler yaşandı. Gram altın kuyumcularda 6.135 TL'ye kadar düşerek son zamanların en düşük seviyesini gördü. Ardından ise 6.200 TL'ye doğru yükselerek toparladı.

Gram altında yeni dip testi! Altın faiz baskısıyla sert düştü: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

TAHMİNLER AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLİYOR

Faiz artırımı beklentilerini güçlendiren şahin mesajları sonrası küresel bankalar altın fiyatı tahminlerini aşağı yönlü revize etmeye başladı.

Goldman Sachs, Fed'in faiz indirim beklentisini geri çekmesinin ardından 2026 yılı sonu için ons altın hedefini 5.400 dolardan 4.900 dolara düşürürken, yükseliş beklentisini korusa da bunun daha sınırlı olacağını öngörüyor.

JPMorgan ise 2026 yılı ortalama ons altın tahminini 5.708 dolardan 5.243 dolara revize etmesine rağmen, yılın son çeyreğinde altının yeniden 5.000 dolar seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Gram altında yeni dip testi! Altın faiz baskısıyla sert düştü: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

HSBC ise net bir fiyat hedefi paylaşmamakla birlikte, kısa vadeli dalgalanmaların ardından yılın ilerleyen dönemlerinde altının yeniden yükseliş trendine girebileceği ve uzun vadeli görünümün olumlu olduğu değerlendirmesinde bulunuyor.

Bank of America (BofA) yüksek bütçe açıkları, finansman ihtiyacındaki artış ve kalıcı enflasyon baskılarının uzun vadede altını desteklemeye devam edeceğini belirtirken, yakın dönemde faiz beklentilerinin fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı.

Deutsche Bank, üçüncü çeyrekte ons altının 4 bin 300 dolar seviyesinde işlem görebileceğini, yılın son çeyreğinde ise fiyatın 4 bin 800 dolara ulaşabileceğini öngördü.

Gram altında yeni dip testi! Altın faiz baskısıyla sert düştü: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.

Gram altında yeni dip testi! Altın faiz baskısıyla sert düştü: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan takip edebilirsiniz.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GRAM ALTIN