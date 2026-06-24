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Gram altında yeni dip testi! Altın faiz baskısıyla sert düştü: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları
Gram altında yeni dip testi! Altın faiz baskısıyla sert düştü: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları
Fed'in faiz arttırımına gideceğine yönelik baskının giderek artması altın fiyatlarında düşüşü hızlandırdı. Ons altın 4.000 dolar eşiğine yaklaşırken, gram altın ise 6.000 TL'li rakamlara geriledi. Gümüş fiyatlarında da satış dalgası hızlandı. Peki Kapalıçarşı'da gram altın bugün kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın kaç liradan satılıyor? Gümüş kaç TL oldu? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 24.06.2026 08:22
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 08:43