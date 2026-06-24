Gram altında yeni dip testi! Altın faiz baskısıyla sert düştü: İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

TAHMİNLER AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLİYOR

Faiz artırımı beklentilerini güçlendiren şahin mesajları sonrası küresel bankalar altın fiyatı tahminlerini aşağı yönlü revize etmeye başladı.

Goldman Sachs, Fed'in faiz indirim beklentisini geri çekmesinin ardından 2026 yılı sonu için ons altın hedefini 5.400 dolardan 4.900 dolara düşürürken, yükseliş beklentisini korusa da bunun daha sınırlı olacağını öngörüyor.

JPMorgan ise 2026 yılı ortalama ons altın tahminini 5.708 dolardan 5.243 dolara revize etmesine rağmen, yılın son çeyreğinde altının yeniden 5.000 dolar seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor.