Gram altında yükseliş durdu! Kapalıçarşı'da makas daralıyor! İşte güncel altın fiyatları
Orta Doğu'da 15 günlük ateşkes ile yükselişe geçen altın ve gümüş, sürece ilişkin tedirgin eden açıklamalarla kritik eşikte dalgalanmaya başladı. Ons altın 4.800 doların altına gerilerken, gram altın ise 7.000 TL'nin altına indi. Spot piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki makas 70 TL'nin altına geriledi. Gümüş tarafında da benzer tablo yaşanıyor. Peki gram altın ne kadar oldu? Gram gümüş kaç TL'den satılıyor? İşte altın fiyatlarında son durum...
Giriş Tarihi: 10.04.2026 08:45