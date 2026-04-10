Gram altında yükseliş durdu! Kapalıçarşı’da makas daralıyor! İşte güncel altın fiyatları

Orta Doğu'da 15 günlük ateşkes ile yükselişe geçen altın ve gümüş, sürece ilişkin tedirgin eden açıklamalarla kritik eşikte dalgalanmaya başladı. Ons altın 4.800 doların altına gerilerken, gram altın ise 7.000 TL'nin altına indi. Spot piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki makas 70 TL'nin altına geriledi. Gümüş tarafında da benzer tablo yaşanıyor. Peki gram altın ne kadar oldu? Gram gümüş kaç TL'den satılıyor? İşte altın fiyatlarında son durum...

Giriş Tarihi: 10.04.2026 08:45
Altın ve gümüşte gözler ABD-İran ateşkesi için İslamabad'dan çıkacak sonuca ve ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından alınacak faiz kararına çevrildi.

ALTIN VE GÜMÜŞ KRİTİK EŞİKTE

Kritik süreç öncesi altın ve gümüş, Lübnan kriziyle yeniden kritik eşiğin altına geriledi. Ons altın haftayı 4.800 dolardan, ons gümüş ise 76 dolardan kapatmaya hazırlanıyor.

Ons altın yeni günde 4.764 dolardan, ons gümüş ise 76 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altındaki hareketle 6.600 TL civarındaki gram altın, spot piyasada yukarı yönlü ivmesini sürdürdü. Ateşkes sonrası 6.900 TL'yi aşan gram altın, yeni günde 6.840 TL'den işlem görüyor. Gram gümüş ise 109 TL'nin üzerinde fiyatlanıyor.

MAKAS DARALIYOR

Spot piyasanın aksine ateşkes sonrası gram altın Kapalıçarşı'da yükselişini durdurdu. 7.000 TL'yi aşan fiziki gram altın, belirsizlik ile yeniden kritik eşiğin altına düştü. Gram altın kuyumcularda 6907 TL'den satılmaya devam ediyor. Spot piyasa ile Kapalıçarı arasındaki makas ise 70 TL'nin altına indi.

Gram gümüş ise kuyumcularda 114 TL'den satılıyor. Beyaz metalde makas sadece 5 TL.

10 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN
Alış: 6.830,53
Satış: 6.831,31

ÇEYREK ALTIN
Alış: 11.252,00
Satış: 11.537,00

YARIM ALTIN
Alış: 22.505,00
Satış: 23.074,00

TAM ALTIN
Alış: 45.009,00
Satış: 45.873,00

CUMHURİYET ALTINI
Alış: 45.299,00
Satış: 45.984,00

ATA ALTIN
Alış: 45.828,00
Satış: 46.697,00

22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.203,95
Satış: 6.501,13

HAS ALTIN
Alış: 6.830,53
Satış: 6.831,31

ONS ALTIN
Alış: 4.761,41
Satış: 4.762,05

18 AYAR ALTIN
Alış: 5.000,79
Satış: 5.009,58

14 AYAR ALTIN
Alış: 3.728,98
Satış: 4.961,74