Grönland gerilimi piyasayı sarstı: Petrol fiyatları geri çekildi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etmeye yönelik açıklamaları piyasalarda endişe yaratırken, bu gelişme petrol fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Washington'un Arktik bölge üzerindeki hamleleri, ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ittifaka dair soru işaretlerini artırarak, hisse senetleri ve petrol başta olmak üzere riskli varlıklara olan talebi zayıflattı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) küresel piyasalarda ciddi bir arz fazlası oluşacağı yönündeki öngörüleri de petrol üzerindeki baskıyı artırıyor. Ajansın tahminlerine göre, bu yıl üretimin talebin üzerine çıkması beklenirken, ham petrol fiyatları söz konusu beklentiyle düşüş eğilimini sürdürüyor. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 21.01.2026 07:20