Trend Galeri Trend Ekonomi Grönland gerilimi piyasayı sarstı: Petrol fiyatları geri çekildi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etmeye yönelik açıklamaları piyasalarda endişe yaratırken, bu gelişme petrol fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Washington'un Arktik bölge üzerindeki hamleleri, ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ittifaka dair soru işaretlerini artırarak, hisse senetleri ve petrol başta olmak üzere riskli varlıklara olan talebi zayıflattı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) küresel piyasalarda ciddi bir arz fazlası oluşacağı yönündeki öngörüleri de petrol üzerindeki baskıyı artırıyor. Ajansın tahminlerine göre, bu yıl üretimin talebin üzerine çıkması beklenirken, ham petrol fiyatları söz konusu beklentiyle düşüş eğilimini sürdürüyor. İşte tüm detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.01.2026 07:20
ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ABD'ye katma yönündeki hamleleri piyasalarda huzursuzluk yaratırken, petrol fiyatlarında düşüş görüldü.

Yatırımcılar ise Uluslararası Enerji Ajansı'nın küresel ham petrol arz ve talep dengesine ilişkin açıklayacağı yeni verileri yakından izliyor.

Söz konusu gelişmelerle birlikte Brent petrolün varil fiyatı 64 dolar seviyelerine doğru gerilerken, Batı Teksas türü ham petrol 60 doların altına indi.

Washington'un Arktik bölge üzerindeki girişimleri, ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin geleceğine dair soru işaretlerini artırdı. Bu durum, hisse senetleri ve petrol gibi riskli varlıklara olan talebi azaltırken, ham petrol piyasasında dalgalanmanın yüksek seyretmesine neden oldu.

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) İcra Direktörü Fatih Birol, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında katıldığı bir panelde, önümüzdeki üç-dört yıl boyunca özellikle ABD ve bazı diğer ülkelerden gelecek yüksek üretim nedeniyle petrol ve doğal gaz fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşabileceğini belirtti.

Öte yandan Trump'ın bugün Davos Forumu'nda konuşma yapması bekleniyor. Bu konuşma öncesinde ABD yönetiminin, Grönland gerilimi nedeniyle sekiz Avrupa ülkesine yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulama vaadinde bulunması, küresel büyümeyi olumsuz etkileyebilecek ve enerji talebini zayıflatabilecek yeni ticaret gerilimleri ihtimalini gündeme taşıdı.