Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Grönland tehdidi sonrası piyaslarda risk rüzgarı: Morgan Stanley ve Citi'den kritik açıklamalar
Grönland tehdidi sonrası piyaslarda risk rüzgarı: Morgan Stanley ve Citi'den kritik açıklamalar
ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland üzerinden Avrupa ülkelerine tarife tehdidinde bulunması piyasaları hareketlendirdi. Ticaret savaşı endişelerinin yeniden yükselmesiyle ABD hazine tahvilleri dört ayın zirvesine çıkarken yatırımcı İsviçre Frangı, altın ve gümüş gibi güvenli limanlara sığındı. Uzmanlar Avrupa borsalarında risklerin arttığını Japon hisse senetlerinde görece daha iyi performans beklediklerini ifade ediyor.
Giriş Tarihi: 20.01.2026 09:23
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:25