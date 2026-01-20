Grönland tehdidi sonrası piyaslarda risk rüzgarı: Morgan Stanley ve Citi’den kritik açıklamalar

Banka Avrupa'da belirsizlikler artarken Japonya'dan daha ayakları yeren basan sinyaller olduğunu ifade etti. Banka, Avrupa'nın ticaret, jeopolitik ve politika koordinasyonu konusundaki belirsizlikle boğuştuğu bir dönemde, Japonya'da daha net politika sinyalleri, iyileşen kurumsal yönetim eğilimleri ve daha destekleyici bir kazanç görünümüne işaret etti.