Grönland tehdidi sonrası piyaslarda risk rüzgarı: Morgan Stanley ve Citi’den kritik açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland üzerinden Avrupa ülkelerine tarife tehdidinde bulunması piyasaları hareketlendirdi. Ticaret savaşı endişelerinin yeniden yükselmesiyle ABD hazine tahvilleri dört ayın zirvesine çıkarken yatırımcı İsviçre Frangı, altın ve gümüş gibi güvenli limanlara sığındı. Uzmanlar Avrupa borsalarında risklerin arttığını Japon hisse senetlerinde görece daha iyi performans beklediklerini ifade ediyor.

Giriş Tarihi: 20.01.2026 09:23 Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:25
Tarife tehditlerinin ardından küresel piyasalarda risk iştahı olumsuz etkilendi. Piyasalarda belirsizlik hakim olurken güvenli liman talebi arttı. Donald Trump tarafından açıklanan tarife tehditleri Avrupa ülkelerinde tepkiyle karşılandı. Tarife tehditleri küresel ticareti tehdit etmeye devam ediyor.

TAHVİLLER 4 AYIN ZİRVESİNDE

Asya borsaları yeni güne gerileyerek başlarken güvenli liman arayışı ABD varlıklarına satış getirdi. ABD Hazine tahvil getirileri dört ayın zirvesine çıkarak eylül ayından bu yana ilk kez yüzde 4,265 oldu. Yatırımcılar gelişmelerin ardından ABD hisse senetlerini, doları ve ABD hazine tahvillerini elden çıkarmaya başladı. Nasdaq vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve erken Asya işlemlerinde %1 geriledi.

DOLAR ENDEKSİ

Dolar endeksi 13 Ocak'tan bu yana en yüksek değer kaybını kaydederek 98,891 seviyelerini gördü. Dolar yen karşısında yüzde 0,4 düşüşle 158 seviyesine geldi. Bu gerilemede Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin 8 Şubat'ta erken seçim yapılması çağrısında bulunması etkili oldu.

SAVUNMA HİSSELERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan yaşanan gelişmeler sonrasından değerlendirmelerini yayımlayan Morgan Stanley, risklerin az sayıda şirkette yoğunlaşması nedeniyle Avrupa hisse senetlerinin gümrük vergisi risklerini absorbe edebileceğini, savunma hisselerinin ise yapısal sermaye girişlerini çekmeye devam edeceğini öngörüyor.

Bankaya göre, gelişen riskler geniş kapsamlı bir etkiye neden olmak yerine belirli bir alanlarda yoğunlaşacak. Savunma hisselerinin bu ortamda ön plana çıkması bekleniyor. Bankanın müşterilerine gönderdiği bir notta, MSCI Avrupa endeksindeki gelirlerin yalnızca %2,2'sinin önerilen tarifelerden doğrudan etkileneceği tahmin ediliyor. Bankanın yorumuna göre, Avrupa savunma hisselerine yönelik "ağırlıklı alım" duruşunu sürdürecek.

CİTİ: JAPONYA DAHA GÜVENLİ

Citi ise Grönland belirsizlikleri nedeniyle Avrupa hisse senetlerini bir yıldan fazla bir süredir ilk kez nötr seviyeye indirdi. Banka yayımladığı notunda yaşanan gelişmelerin Avrupa hisse senetlerinin değerleme desteğinden ve iyileşen büyüme beklentilerinden faydalandığı bir dönemde güveni zedelediğini belirtti. Bu açıklamanın ardından Avrupa hisse senetleri düştü.

Banka Avrupa'da belirsizlikler artarken Japonya'dan daha ayakları yeren basan sinyaller olduğunu ifade etti. Banka, Avrupa'nın ticaret, jeopolitik ve politika koordinasyonu konusundaki belirsizlikle boğuştuğu bir dönemde, Japonya'da daha net politika sinyalleri, iyileşen kurumsal yönetim eğilimleri ve daha destekleyici bir kazanç görünümüne işaret etti.