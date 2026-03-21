GS, FB, BJK ve TS yatırımcıyı bezdirdi! Böyle çöküş görülmedi... İşte borsada çileden çıkartan tablo

22.3 MİLYAR TL ERİDİ

Spor hisselerinin son 1 yıldaki hızlı düşüşü, piyasa değerlerini de eritti. 4 büyük kulübün 1 yıl önce 68 milyar 615 milyar lira olan toplam piyasa değeri, 19 Mart 2026 tarihi itibarıyla 46 milyar 262 milyon liraya geriledi. 1 yıllık süreçte piyasa değerindeki erime 22 milyar 353 milyon liraya ulaştı.

Bu dönemde piyasa değeri Fenerbahçe'de 22.6 milyar liradan 17.6 milyara, Galatasaray'da 18.6 milyar liradan 14.9 milyara, Beşiktaş'ta 11.4 milyar liradan 6.6 milyara, Trabzonspor'da ise 15.9 milyar liradan 7.1 milyar liraya düştü.