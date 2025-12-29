Gümüş fiyatı Çin’in hamlesiyle rekor kırdı! Elon Musk’ı korku sardı

Başta ABD ekonomisi olmak üzere küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler değerli metal fiyatlarında ralliye neden oldu. Gümüş fiyatı tüm zamanların zirvesine oturarak rekor seviyeleri test etti. Gümüş, altından farklı olarak endüstride sık kullanılan bir metal. Bu da arz tarafındaki endişelerin direkt olarak sanayi alanına sıçramasına neden oluyor. Elon Musk ise gümüş için endişelerini dile getiren bir açıklama yaptı. Gram gümüş fiyatı ne kadar oldu?