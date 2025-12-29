Gümüş fiyatı Çin'in hamlesiyle rekor kırdı! Elon Musk'ı korku sardı
Gümüş fiyatı pazartesi günü resmen ralliye girerek bir önceki seanstaki yüzde 5'lik kaybını telafi etti. Gümüş, jeopolitik riskler, arz endişeleri, merkez bankası alımları, ETF girişleri ve ABD faiz indirimleri beklentileriyle 2025 yılı Ocak ayından bu yana yüzde 166 değer kazandı. Ünlü milyarder Elon Musk ise gümüş arzına yönelik endişelerini açıkladı. Gram gümüş fiyatı ne kadar oldu? İşte gümüş piyasalarında son durum…
Giriş Tarihi: 29.12.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 09:32