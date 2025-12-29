Trend Galeri Trend Ekonomi Gümüş fiyatı Çin'in hamlesiyle rekor kırdı! Elon Musk'ı korku sardı

Gümüş fiyatı pazartesi günü resmen ralliye girerek bir önceki seanstaki yüzde 5'lik kaybını telafi etti. Gümüş, jeopolitik riskler, arz endişeleri, merkez bankası alımları, ETF girişleri ve ABD faiz indirimleri beklentileriyle 2025 yılı Ocak ayından bu yana yüzde 166 değer kazandı. Ünlü milyarder Elon Musk ise gümüş arzına yönelik endişelerini açıkladı. Gram gümüş fiyatı ne kadar oldu? İşte gümüş piyasalarında son durum…

Giriş Tarihi: 29.12.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 09:32
Başta ABD ekonomisi olmak üzere küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler değerli metal fiyatlarında ralliye neden oldu. Gümüş fiyatı tüm zamanların zirvesine oturarak rekor seviyeleri test etti. Gümüş, altından farklı olarak endüstride sık kullanılan bir metal. Bu da arz tarafındaki endişelerin direkt olarak sanayi alanına sıçramasına neden oluyor. Elon Musk ise gümüş için endişelerini dile getiren bir açıklama yaptı. Gram gümüş fiyatı ne kadar oldu?

GÜMÜŞ FİYATI 80 DOLAR

Jeopolitik belirsizliklerden desteklenen gümüş, haftanın ilk işlem gününe 80 dolarlık kilit seviyeyi aşarak başladı. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini ancak, gerçek bir anlaşmanın haftalar alabileceğini ifade etti. Trump, Donbas gibi önemli bölgelerde konuların çözüme kavuşturulması gerektiğini açıkladı.

Ukrayna görüşmelerine ek olarak Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve ABD Venezuela arasında devam eden gerilim değerli metal fiyatlarında güven liman alımlarını destekledi. Yaşanan gelişmeler eşliğinde gümüş geçtiğimiz hafta yüzde 17 değer kazandı.

GRAM GÜMÜŞ FİYATI NE KADAR OLDU?

Ons gümüş fiyatlarındaki artışlarla beraber gram gümüş son bir haftada yüzde 15,17 oranında değer kazanarak 109,24 lira oldu.

ÇİN'İN GÜMÜŞ HAMLESİ

Bir süredir Çin'in gümüş ihracatını devlet ticareti kapsamına alacağı konuşuluyordu. Analistlere göre, Çin'in bu hamlesi ihracat kısıtlamalarıyla bağlantılı ciddi bir küresel arz kıtlığına neden olabilir. Dünyanın en çok gümüş üreten 3. Ülkesi olan Çin, 1 Ocak 2026'dan itibaren gümüş ihracatında devlet lisansı şartı getirmeye hazırlanıyor. Böylece Çin'den çıkan gümüş arzında büyük bir kısıtlılık hali söz konusu olacak. Çin ekim ayında 660 tonun üzerinde gümüş ihraç ederek tarihi bir rekora imza atmıştı.

Çin'in hamlesi küçük ihracatçıları fiilen dışlayacak ve Çin gümüşünün küresel pazarlara akışını kısıtlayacaktır. Tahminlere göre, Çin, dünyadaki gümüşün üretim ve işleme kapasitesinin yaklaşık %60-70'ini elinde tutuyor. İhracat koşullarındaki herhangi bir sıkılık tedarike bağımlı endüstriyel alanlar için önemli bir sıkıntıya sebep olacak.

MUSK ENDİŞELİ

Öte yandan Elon Musk sosyal medya hesabından gümüş arzına yönelik endişelerini dile getiren bir açıklama yaptı. Musk açıklamalarında Çin'in plandığı tarzda bir gelişmenin "iyi olmadığını" belirterek, gümüşün çok çeşitli endüstriyel süreçlerdeki önemine dikkat çekti.

Elektrikli araçlarda önemli ölçüde gümüş kullanılıyor. Bu nedenle Tesla gibi şirketler, gümüş fiyatlarındaki sürekli artışlara karşı özellikle hassas. Bu olay, endüstriyel girdilerin Çin'in politikalarına karşı hassasiyetini artıyor. Öte yandan enerji yatırımlarıyla birlikte gümüşe yönelik endüstriyel talebin artmaya devam etmesi arzda yaşanabilecek hafif bir kısıtlamanın bile fiyatlar üzerinde ciddi bir etkiye neden olabileceğini ortaya koyuyor.