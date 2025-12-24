Trend
Galeri
Trend Ekonomi
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ: Bugün tam, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik, gram altın ne kadar oldu?
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ: Bugün tam, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik, gram altın ne kadar oldu?
Altın piyasalarında yükseliş serisi devam ediyor! 24 Aralık 2025 Çarşamba günü gram altın ve ons altın fiyatları güne nasıl başladı? Yatırımcıların ve hediye alacakların gözü kulağı anlık rakamlarda. Alış-satış rakamları günün en çok araştırılanları arasında. İşte bugünkü canlı tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları... Kapalıçarşı ve serbest piyasada son durum:
Giriş Tarihi: 24.12.2025 14:32