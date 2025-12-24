Trend Galeri Trend Ekonomi GÜNCEL ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ: Bugün tam, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik, gram altın ne kadar oldu?

Altın piyasalarında yükseliş serisi devam ediyor! 24 Aralık 2025 Çarşamba günü gram altın ve ons altın fiyatları güne nasıl başladı? Yatırımcıların ve hediye alacakların gözü kulağı anlık rakamlarda. Alış-satış rakamları günün en çok araştırılanları arasında. İşte bugünkü canlı tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları... Kapalıçarşı ve serbest piyasada son durum:

Giriş Tarihi: 24.12.2025 14:32
Küresel piyasalardaki hareketlilik ve ons altındaki yukarı yönlü ivme, iç piyasada altın fiyatlarını bir kez daha zirveye taşıdı. 24 Aralık 2025 sabahında altın yatırımcıları ekran başındaki yerini aldı. Özellikle gram altının 6.170 TL eşiğini aşarak yeni bir rekor kırması, gözleri çeyrek ve tam altın fiyatlarına çevirdi. Peki, bugün kuyumcularda ve serbest piyasada altın ne kadar oldu? İşte en güncel verilerle 24 Aralık 2025 canlı altın fiyatı takip ekranı.

24 ARALIK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yeni güne zirvelerini tazeleyerek başlayan gram altın, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. 24 Aralık 2025 sabah saatlerinde gram altın serbest piyasada 6.166 TL seviyelerinden işlem görüyor. Ons altının 4.485 dolar sınırına dayanması, yurt içinde gram altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

İşte, canlı alış-satış rakamları:

ONS ALTIN

ALIŞ: 4.485,54 dolar
SATIŞ: 4.485,81 dolar

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 41.382,00 TL
SATIŞ: 42.004,00 TL

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.166,07 TL
SATIŞ: 6.167,86 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 5.684,83 TL
SATIŞ: 5.952,73 TL

ATA ALTIN

ALIŞ: 41.714,00 TL
SATIŞ: 42.038,00 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.018,00 TL
SATIŞ: 10.272,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 40.058,00 TL
SATIŞ: 40.888,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 20.016,00 TL
SATIŞ: 20.538,00 TL

