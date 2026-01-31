GÜNCEL ALTIN KURU 31 OCAK: Bugünkü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar?

Yatırımcıların gözdesi altın, 2026 yılının ilk ayını kritik bir seviyede kapatıyor. Küresel piyasalarda ons altının 4.855 dolar seviyesindeki mücadelesi sürerken, yurt içinde dolar kurundaki yatay seyir ve yerel talep altın fiyatlarını dengelemeye çalışıyor. Peki, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü gram altın kaç TL oldu? Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum ne? İşte haftalık kapanış sonrası serbest piyasa ve kuyumculardan alınan güncel alış-satış rakamları.
|Yarım Altın
|23.324 TL
|24.195 TL
|Tam Altın
|46.504 TL
|48.204 TL