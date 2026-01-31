GÜNCEL ALTIN KURU 31 OCAK: Bugünkü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar?

Altın piyasası için Ocak ayı, hem rekorların tazelendiği hem de ani düşüşlerin görüldüğü bir dönem oldu. Ayın son gününde (31 Ocak Cumartesi), piyasaların kapalı olmasına rağmen serbest piyasada ve kuyumcularda altın alış-satış işlemleri hafta kapanış verileri üzerinden devam ediyor. ABD Merkez Bankası (FED) cephesinden gelen "faizlerin bir süre daha mevcut seviyelerde kalabileceği" sinyalleri, altının ons fiyatını baskılasa da yeniden toparlanma eğilimi uzmanların gündeminde.