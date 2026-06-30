GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI 2026: En yüksek promosyonunu hangi banka veriyor?

Ziraat Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan veya ilk kez emekli maaşı almaya başlayan müşterilere yönelik yeni avantaj paketini duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere faizsiz kredi, nakit iade, ücretsiz hizmetler ve çeşitli bankacılık ayrıcalıkları sunuluyor.

Banka, maaşını Ziraat'e taşıyan emeklilere 40 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi imkânı sağlıyor. Ayrıca otomatik fatura talimatlarında aylık 500 TL'ye, yıllık toplamda ise 6 bin TL'ye varan iade fırsatı veriliyor.

Emekliler için ücretsiz HGS etiketi, indirimli kiralık kasa hizmeti ve dijital kanallardan ücretsiz para transferi gibi avantajlar da kampanyaya dahil edildi. Bankkart Lira kampanyasıyla market, sağlık ve belirli sektörlerde yapılan harcamalara aylık 6 bin TL'ye kadar geri ödeme sağlanabiliyor.

Ayrıca emekliler, yılda iki kez 25 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans kullanabiliyor. ATM'lerden ise tüm maaş tutarı ücretsiz çekilebiliyor.