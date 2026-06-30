GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI 2026: En yüksek promosyonunu hangi banka veriyor?
Emekli maaşı zammı 3 Temmuz Cuma günü belli olacak. Milyonlarca SSK, Bağkur emeklisi maaş zamlarının yanında banka promosyonlarını da yakından takip ediyor. Bankalar yeni müşterileri kazanmak için sadece nakit ödeme değil, farklı imkanlar da sağlıyor. Güncel emekli promosyonu kampanyaları bankadan bankaya değişiyor. İş Bankası, TEB, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Garanti BBVA ve VakıfBank'ın güncel promosyon ödemeleri ne kadar? İşte banka banka yeni oranlar…
Giriş Tarihi: 30.06.2026 08:07
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 08:32