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Gurbetçilere askerlik muafiyeti geliyor! 400 bin çifte vatandaş için düzenleme yolda

Yurt dışında yaşayan ve çifte vatandaşlığı bulunan binlerce Türk vatandaşını yakından ilgilendiren kritik bir askerlik düzenlemesi gündemde. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, mevcut yasadaki boşluklar nedeniyle yaşanan "kaçak" durumuna son verecek yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı. Ağaoğlu, sürecin bugün netlik kazanmasının beklendiğini belirtti.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.07.2026 11:29 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 11:54
Gurbetçilere askerlik muafiyeti geliyor! 400 bin çifte vatandaş için düzenleme yolda

Yurt dışında yaşayan milyonlarca Türk vatandaşının uzun süredir beklediği askerlik düzenlemesinde sona gelindi. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, mevcut yasadaki boşluklar nedeniyle yaşanan gurbetçilerin "kaçak" durumuna son verecek masadaki düzenlemedeki son durumu açıkladı.

Gurbetçilere askerlik muafiyeti geliyor! 400 bin çifte vatandaş için düzenleme yolda | Video

Gurbetçilere askerlik muafiyeti geliyor! 400 bin çifte vatandaş için düzenleme yolda

ÇİFTE VATANDAŞLAR İÇİN ASKERLİKTE YENİ DÖNEM

Mevcut düzenlemeye göre, çifte vatandaşlığa sahip gurbetçiler bulundukları ülkede askerlik yapsalar dahi Türkiye'de askerlik yapmadıkları takdirde "kaçak" durumuna düşmektedirler. Ancak meclis gündemindeki yeni çalışmayla bu durumun değişmesi hedefleniyor. Yapılacak düzenleme ile gurbetçilerin bulundukları ülkelerde askerlik görevini yerine getirmeleri halinde Türkiye'deki askerlik hizmetinden muaf tutulacak.

Gurbetçilere askerlik muafiyeti geliyor! 400 bin çifte vatandaş için düzenleme yolda

400 BİN KİŞİYE MUAFİYET İMKANI

Düzenlemenin kapsamına dair önemli rakamlar paylaşan A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, bu imkandan yaklaşık 400.000 kişinin yararlanmasının beklendiğini ifade etti.

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Gurbetçilere askerlik muafiyeti geliyor! 400 bin çifte vatandaş için düzenleme yolda

Ağaoğlu, sürecin işleyişini şu sözlerle aktardı:

"Mevcut düzenlemeye göre şu anda bulundukları ülkede askerlik hizmetini yapsalar dahi Türkiye'de kaçak durumda oluyorlar. Ancak yapılacak düzenlemeyle eğer bulundukları ülkelerde askerlik görevini yerine getirirlerse bu durumda Türkiye'de askerlik yapmaları gerekmeyecek, bundan muaf tutulacaklar."

Gurbetçilere askerlik muafiyeti geliyor! 400 bin çifte vatandaş için düzenleme yolda

BUGÜN NETLİK KAZANMASI BEKLENİYOR

Yasal sürecin işleyişi hakkında bilgi veren Ağaoğlu, düzenlemenin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili mevcut pakete eklenebileceğini şu sözlerle ifade etti:

"Düzenlemenin, şu anda Meclis Genel Kurulunda görüşülmekte olan Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili bir yasal düzenleme var, buraya eklenebileceği ifade ediliyor... Bugün akşam saatlerinde bunun da belli olmasını bekliyoruz."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör