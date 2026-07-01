Gurbetçilere askerlik muafiyeti geliyor! 400 bin çifte vatandaş için düzenleme yolda
Yurt dışında yaşayan ve çifte vatandaşlığı bulunan binlerce Türk vatandaşını yakından ilgilendiren kritik bir askerlik düzenlemesi gündemde. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, mevcut yasadaki boşluklar nedeniyle yaşanan "kaçak" durumuna son verecek yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı. Ağaoğlu, sürecin bugün netlik kazanmasının beklendiğini belirtti.
Giriş Tarihi: 01.07.2026 11:29
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 11:54