Gurbetçilere askerlik muafiyeti geliyor! 400 bin çifte vatandaş için düzenleme yolda

BUGÜN NETLİK KAZANMASI BEKLENİYOR

Yasal sürecin işleyişi hakkında bilgi veren Ağaoğlu, düzenlemenin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili mevcut pakete eklenebileceğini şu sözlerle ifade etti:

"Düzenlemenin, şu anda Meclis Genel Kurulunda görüşülmekte olan Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili bir yasal düzenleme var, buraya eklenebileceği ifade ediliyor... Bugün akşam saatlerinde bunun da belli olmasını bekliyoruz."