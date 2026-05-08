Güvenli liman kaybettirdi! Ne altın ne dolar bakın, yatırımcısına en çok ne kazandırmış?

TÜİK'in açıkladığı nisan ayı verileri yatırım araçlarındaki dengelerin değiştiğini ortaya koydu. Uzun süredir "güvenli liman" olarak görülen bazı araçlar yatırımcısına kaybettirirken, listenin zirvesine çıkan yatırım aracı dikkat çekti... İşte aylık ve yıllık bazda kazandıran ve kaybettirenler...

Giriş Tarihi: 08.05.2026 10:38 Güncelleme Tarihi: 08.05.2026 11:01
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2026 Nisan ayı finansal yatırım araçları reel getiri verilerinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Enflasyona göre yapılan hesaplamalarda bazı yatırım araçları yatırımcısını zarara uğratırken, bir yatırım aracı hem aylık hem de orta vadeli değerlendirmelerde öne çıktı.

Aylık bazda mevduat faizi, euro, dolar, külçe altın ve DİBS yatırımcısına kaybettirdi.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yatırım araçlarından;

mevduat faizi (brüt) %0,08, Euro %0,73, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,60, Amerikan Doları %1,80 ve külçe altın %6,85 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise;

mevduat faizi (brüt) %1,05, Euro %1,69, DİBS %2,55, Amerikan Doları %2,75 ve külçe altın %7,76 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

AYLIK REEL GETİRİ ZİRVESİ BORSADA

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %4,05, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %3,04 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

EN ÇOK KAYBETTİREN ALTIN, EN ÇOK KAZANDIRAN BORSA

Üç aylık değerlendirmede en yüksek getiriyi sağlayan yatırım aracı borsadan gelirken, en çok kaybettiren araç ise külçe altın oldu.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %2,16, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,00 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,58, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,65 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

6 AYLIKTA DA BORSA KAZANDIRDI

6 aylık değerlendirmede borsa en yüksek reel getiriyi sağlarken, Amerikan doları en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %15,58, TÜFE ile indirgendiğinde ise %11,71 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken,

aynı dönemde Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,25 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE KÜLÇE ALTIN KAZANDIRDI

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %32,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise %28,41 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Külçe altından sonra yıllık değerlendirmede BIST 100 ve mevduat faizi getiri sağlarken, euro ve dolar yatırımcısına kaybettirdi

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından;

BIST 100 endeksi %15,84, DİBS %9,40 ve mevduat faizi (brüt) %3,26 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken;

Euro %5,09 ve Amerikan Doları %8,69 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise;

BIST 100 endeksi %12,53, DİBS %6,28 ve mevduat faizi (brüt) %0,31 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken;

Euro %7,80 ve Amerikan Doları %11,30 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör
