Güvenli liman kaybettirdi! Ne altın ne dolar bakın, yatırımcısına en çok ne kazandırmış?

EN ÇOK KAYBETTİREN ALTIN, EN ÇOK KAZANDIRAN BORSA

Üç aylık değerlendirmede en yüksek getiriyi sağlayan yatırım aracı borsadan gelirken, en çok kaybettiren araç ise külçe altın oldu.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %2,16, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,00 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,58, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,65 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.