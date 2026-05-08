Güvenli liman kaybettirdi! Ne altın ne dolar, yatırımcısına en çok kazandıran araç belli oldu

Külçe altından sonra yıllık değerlendirmede BIST 100 ve mevduat faizi getiri sağlarken, euro ve dolar yatırımcısına kaybettirdi
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından;
BIST 100 endeksi %15,84, DİBS %9,40 ve mevduat faizi (brüt) %3,26 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken;
Euro %5,09 ve Amerikan Doları %8,69 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde ise;
BIST 100 endeksi %12,53, DİBS %6,28 ve mevduat faizi (brüt) %0,31 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken;
Euro %7,80 ve Amerikan Doları %11,30 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.