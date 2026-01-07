Trend Galeri Trend Ekonomi Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? İşte ikinci el otoobilde en ucuz modeller

Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? İşte ikinci el otoobilde en ucuz modeller

Araç sahipleri için yeni yılla birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeni tutarlar belli oldu. İlk taksit ödemeleri başlarken, araç sahipleri ne kadar MTV ödeyeceğini merak ediyor. Otomotiv Piyasaları Uzmanı Erkoyuncu A Haber ekranlarında MTV düzenlemesine ilişkin tüm detayları aktardı. Aynı zamanda ikinci elde MTV avantajı sağlayan en ucuz otomobil modelleri de belli oldu. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 07.01.2026 15:37 Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:41
Yeni yılda hız sınırı ihlalinden, kırmızı ışık ihlaline kadar birçok kalemde araç sahiplerini ilgilendiren önemli artışlar yaşandı. Özellikle Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yapılan artış tüm araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Bu yıl, geçmiş uygulamalardan farklı olarak Cumhurbaşkanı kararıyla MTV'deki artış oranı yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 olarak belirlendi.

MTV'de ilk taksit ödemeleri başlarken, hangi araç sahibinin ne kadar vergi ödeyeceği merak konusu olmayı sürdürüyor.

Otomotiv Piyasaları Uzmanı Göksel Erkoyuncu, A Haber ekranlarında araç sahipleri için MTV düzenlemesinin detaylarını aktardı.

HANGİ ARAÇ SAHİBİ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

MTV ödemelerinin motor hacmi ve vergi matrağına göre yapılacağını söyleyen Erkoyuncu, "1300 motor hacmine kadar olan araçlarda -en üst dilimden- 6.900 TL, 1300 ile 1600 silindir hacmine sahip arabalar ise 12 bin 28 TL MTV ödenecek" dedi.

1300 cm3 ve aşağı motor hacmine sahip araçlarda MTV 4-6 yaş bandında 4.807 TL ve 7-11 yaş bandında ise 2.693 TL, 1301-1600 cm3 arası motor hacminde ise 4-6 yaş bandında 9.012 TL ve 7-11 yaş bandında 5.220 TL olacak.

MTV ÖDEMESİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Erkoyuncu, MTV için belirlenen yeni tutarların yıl boyunca ödenecek toplam tutar olduğunu belirterek, "Bu tutarların hepsi total, yani bunlar iki taksitle ödenecekler. Şu an ilk taksit ödemesi 1 Ocak'ta başladı ve son ödeme tarihi ise 2 Şubat. İkinci MTV taksit ödemeleri Temmuz ayında olacak. Temmuzun 1 ile 31'i arası ikinci taksit ödenecek" ifadelerini kullandı.

MTV AVANTAJI OLAN MODELLER İLK TERCİH

Yeni yılda otomobil alacaklar, MTV avantajı sunan hem yaşı büyük hem de motor hacmi küçük modelleri tercih ediyor.

İşte 2026 yılında MTV'de en avantajlı otomobiller:

1 - Renault Clio - 1.0 L ≤ 1.300 cm³ - 5–7 yaş - MTV 5.000 TL / 8–11 yaş MTV 3.500 TL

2- Hyundai i10 1.0 L ≤ 1.300 cm³ 5–7 yaş - MTV 5.000 TL / 8–11 yaş MTV 3.500 TL

3- Suzuki Swift 1.2 L ≤ 1.300 cm³ 5–7 yaş MTV 5.800 TL / 8–11 yaş MTV 4.000 TL
4- Toyota Yaris 1.3 L ≤ 1.300 cm³ 5–7 yaş MTV 6.200 TL / 8–11 yaş MTV 4.300 TL
5- Volkswagen Polo 1.4 L 1.301–1.600 5–7 yaş MTV 8.500 TL

6- Fiat Egea 1.6 L 1.301–1.600 5–7 yaş MTV 9.000 TL

7- Toyota Corolla 1.5 L 1.301–1.600 5–7 yaş MTV 9.700 TL

8 - Honda Civic 1.5 L 1.301–1.600 5–7 yaş MTV 9.900 TL