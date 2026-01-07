Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? İşte ikinci el otoobilde en ucuz modeller

Yeni yılda hız sınırı ihlalinden, kırmızı ışık ihlaline kadar birçok kalemde araç sahiplerini ilgilendiren önemli artışlar yaşandı. Özellikle Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yapılan artış tüm araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Bu yıl, geçmiş uygulamalardan farklı olarak Cumhurbaşkanı kararıyla MTV'deki artış oranı yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 olarak belirlendi.

MTV'de ilk taksit ödemeleri başlarken, hangi araç sahibinin ne kadar vergi ödeyeceği merak konusu olmayı sürdürüyor.