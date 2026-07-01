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Hastaneye gidecekler dikkat! Katılım payları güncellendi... İşte yeni muayene ücretleri

SGK, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenelerinde uygulanacak katılım paylarını yeniden belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle aile hekimlikleri ücretsiz kalırken, hastanelerde alınacak yeni katılım payları 50 TL ile 100 TL arasında değişecek. İşte ayrıntılar...

AA
Giriş Tarihi: 01.07.2026 12:31 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 12:35
Hastaneye gidecekler dikkat! Katılım payları güncellendi... İşte yeni muayene ücretleri

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenelerinde alınan katılım paylarını yeniden düzenledi.

Hastaneye gidecekler dikkat! Katılım payları güncellendi... İşte yeni muayene ücretleri

MUAYENE KATILIM PAYLARI GÜNCELLENDİ

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenelerinde uygulanacak katılım payları yeniden belirlendi.

Hastaneye gidecekler dikkat! Katılım payları güncellendi... İşte yeni muayene ücretleri

AİLE HEKİMLİĞİ ÜCRETSİZ OLMAYA DEVAM EDECEK

Yeni düzenlemeye göre birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında, yani aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliklerinde yapılan hekim ve diş hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacak.

Bu uygulama mevcut haliyle devam edecek.

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Hastaneye gidecekler dikkat! Katılım payları güncellendi... İşte yeni muayene ücretleri

HASTANELERDE YENİ MUAYENE ÜCRETLERİ

Güncellenen katılım payları şöyle belirlendi:

Sağlık kuruluşu Katılım payı
İkinci basamak resmi sağlık kuruluşları 50 TL
Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri 90 TL
Sağlık Bakanlığı üçüncü basamak hastaneleri 90 TL
Devlet üniversitesi tıp fakültesi hastaneleri 90 TL
Devlet üniversitesi diş hekimliği fakülteleri 90 TL
Vakıf üniversitesi tıp fakültesi hastaneleri 100 TL
Vakıf üniversitesi diş hekimliği fakülteleri 100 TL
İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık kuruluşları 100 TL
Hastaneye gidecekler dikkat! Katılım payları güncellendi... İşte yeni muayene ücretleri

AİLE HEKİMİ SEVKİNDE YÜZDE 50 İNDİRİM

Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşmeli, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinin sevkiyle hastanelere başvuran vatandaşlar için önemli bir avantaj da getirildi.

Bu durumda uygulanacak muayene katılım payı yüzde 50 indirimli tahsil edilecek.

Hastaneye gidecekler dikkat! Katılım payları güncellendi... İşte yeni muayene ücretleri

10 GÜN İÇİNDE AYNI BRANŞA GİDENLER DİKKAT

Tebliğde tekrar muayenelerine ilişkin yeni bir uygulama da yer aldı.

SGK tarafından belirlenen kronik hastalıklar ve acil durumlar hariç olmak üzere, birinci basamak sağlık kuruluşuna başvurunun ardından 10 gün içinde aynı uzmanlık dalında farklı bir sağlık kuruluşuna yeniden başvurulması halinde katılım payına 30 TL ilave ücret eklenecek.

Hastaneye gidecekler dikkat! Katılım payları güncellendi... İşte yeni muayene ücretleri

Bu ilave tutar:

  • SGK'dan gelir veya aylık alan kişiler için maaşlarından kesilecek.
  • Diğer vatandaşlardan ise eczaneler tarafından tahsil edilecek.
Hastaneye gidecekler dikkat! Katılım payları güncellendi... İşte yeni muayene ücretleri

YENİ MUAYENE ÜCRELERİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girerken, yeni katılım payları bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#SGK