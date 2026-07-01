Hastaneye gidecekler dikkat! Katılım payları güncellendi... İşte yeni muayene ücretleri

HASTANELERDE YENİ MUAYENE ÜCRETLERİ
Güncellenen katılım payları şöyle belirlendi:
|Sağlık kuruluşu
|Katılım payı
|İkinci basamak resmi sağlık kuruluşları
|50 TL
|Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri
|90 TL
|Sağlık Bakanlığı üçüncü basamak hastaneleri
|90 TL
|Devlet üniversitesi tıp fakültesi hastaneleri
|90 TL
|Devlet üniversitesi diş hekimliği fakülteleri
|90 TL
|Vakıf üniversitesi tıp fakültesi hastaneleri
|100 TL
|Vakıf üniversitesi diş hekimliği fakülteleri
|100 TL
|İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık kuruluşları
|100 TL