Hastaneye gidecekler dikkat! Katılım payları güncellendi... İşte yeni muayene ücretleri

AİLE HEKİMLİĞİ ÜCRETSİZ OLMAYA DEVAM EDECEK

Yeni düzenlemeye göre birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında, yani aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliklerinde yapılan hekim ve diş hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacak.

Bu uygulama mevcut haliyle devam edecek.