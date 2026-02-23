Trend Galeri Trend Ekonomi 'Hatır sigortası' pahalıya patlıyor: Emekliliğiniz iptal olabilir

Milyonlarca kişi çalışma yaşamları boyunca emeklilik hayali kurar. Ancak, bazı durumlarda bu hayal tamamen ortadan kalkabilir. İş yerlerinin sahte sigorta gibi hukuksuz yöntemlere başvurması, akraba hatırı ile kâğıt üzerinde sigorta yapılması, prim günlerinin gerçeğe aykırı olarak bildirilmesi emeklilik iptaline neden olabiliyor. SGK ise bu tür aykırılıklara göz açtırmıyor. Peki, hangi hallerde emeklilik iptal edilebilir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23.02.2026 10:54 Güncelleme Tarihi: 23.02.2026 11:16
Usulsüz durumlarla karşılaşılması halinde emeklilik hakkı iptal edilerek ödenen ücretler faizi ile geri alınabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılık kapsamında son 5 yıl içinde yaklaşık 650 bin kişinin emekliliğini iptal etti. Hukuksuz yollarla emekli olanlar için bazı durumlarda dolandırıcılık suçları kapsamında hapis cezası verilebiliyor.

ÇALIŞMADAN KENDİNİ EMEKLİ OLARAK GÖSTERMEK

SGK'nın en çok tespit ettiği aykırılıklardan biri çalışmadığı halde kendini sigortalı olarak göstermek. Hatır sigortası denilen sistemde çoğu zaman yakın bir akraba ya da tanıdığın yanında kendini çalışıyor gibi göstererek sigorta primleri yatırılıyor. Ancak bu kişiler hiçbir zaman işe gitmiyor.

İş yerine gidilmemesi halinde hizmet dökümünde fiilli çalışma olmaması emekliliğin iptal edilme yoluna gidilmesine neden oluyor. İş veren ile sigortalı arasındaki ilişki, çalışan kişilerin belirlenen tarihlerde gerçekten çalışıp çalışmadığı, işyerinin gerçekte faaliyet gösterip göstermediği sahte sigortalılığında tespitinde önemli kriterler oluyor.

HİZMET DÖKÜMÜNDE K, Ş VE S HARFLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Hizmet dökümünde görülen K,Ş ve S harfleri emeklilik için oldukça önemli. Eğer hizmet dökümünüzde K (Kontrollü), Ş (Şüpheli) ve S (Sahte) harflerini görüyorsanız 'K' inceleme başladığını gösterir. 'Ş' varsa durum ciddidir. 'S' varsa geçmiş olsun; sigortanız iptal olur.

ÖDENEN MAAŞLAR FAZLASIYLA GERİ ALINABİLİYOR

Öte yandan bu şekilde bir uygunsuzluğun tespit edilmesi halinde kişinin sigortalılık günleri ve maaş ödemeleri iptal edilebiliyor. Dahası ödenen maaşlar faizleri ile beraber geri alınabiliyor.

Sahte sigortalılığın tespit edilmesi halinde hangi yaptırımlar uygulanabiliyor?

  • Hukuksuzluğun tespit edilmesi halinde kişinin sigorta sicil numarası iptal edilir.
  • İş yeri kayıt belgelerinin gereçsiz sayılması halinde idari para cezası uygulanır.
  • SGK tarafından yapılan ödemeler kişilerden tahsis edilir.
  • Gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına sorumlularla ilgili suç duyurusunda bulunulur.