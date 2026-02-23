’Hatır sigortası’ pahalıya patlıyor: Emekliliğiniz iptal olabilir

ÇALIŞMADAN KENDİNİ EMEKLİ OLARAK GÖSTERMEK

SGK'nın en çok tespit ettiği aykırılıklardan biri çalışmadığı halde kendini sigortalı olarak göstermek. Hatır sigortası denilen sistemde çoğu zaman yakın bir akraba ya da tanıdığın yanında kendini çalışıyor gibi göstererek sigorta primleri yatırılıyor. Ancak bu kişiler hiçbir zaman işe gitmiyor.