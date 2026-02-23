'Hatır sigortası' pahalıya patlıyor: Emekliliğiniz iptal olabilir
Milyonlarca kişi çalışma yaşamları boyunca emeklilik hayali kurar. Ancak, bazı durumlarda bu hayal tamamen ortadan kalkabilir. İş yerlerinin sahte sigorta gibi hukuksuz yöntemlere başvurması, akraba hatırı ile kâğıt üzerinde sigorta yapılması, prim günlerinin gerçeğe aykırı olarak bildirilmesi emeklilik iptaline neden olabiliyor. SGK ise bu tür aykırılıklara göz açtırmıyor. Peki, hangi hallerde emeklilik iptal edilebilir? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 23.02.2026 10:54
Güncelleme Tarihi: 23.02.2026 11:16