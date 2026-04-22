Hesabına yüklü para gelenler IBAN’a dikkat! Bunu yaparsanız sorguya çekilebilirsiniz

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılık tekniklerini de çeşitlendiren vurguncular vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Suç şebekelerinin vatandaşları dolandırmak için geliştirdiği yeni yöntem, banka hesapları üzerinden işliyor. Dolandırıcılar, vatandaşların iyi niyetini kullanarak onları farkında olmadan dolandırıcılık zincirinin bir parçası haline getirebiliyor. PARA GÖNDERİYORLAR, SONRA GERİ İSTİYORLAR Uzmanların uyarılarına göre dolandırıcılık süreci oldukça basit bir yöntemle başlıyor. Öncelikle dolandırıcılar, bir kişinin banka hesabına tanımadığı bir hesaptan para gönderiyor. Kısa bir süre sonra ise hesabın sahibi aranarak paranın yanlışlıkla gönderildiği söyleniyor ve başka bir IBAN numarasına geri gönderilmesi isteniyor. Vatandaşlar çoğu zaman iyi niyetle hareket ederek parayı belirtilen IBAN numarasına gönderiyor. Ancak bu noktada büyük bir risk ortaya çıkıyor. Aktarılan bilgilere göre dolandırıcılar bu yöntemi, başka kişileri dolandırarak elde ettikleri parayı gizlemek için kullanıyor. PARAYI GÖNDERİRSENİZ ŞÜPHELİ KONUMUNA DÜŞEBİLİRSİNİZ Önce mağdurlardan elde ettikleri parayı farklı bir kişinin hesabına gönderiyorlar, ardından o kişiden parayı başka bir IBAN'a aktarmasını istiyorlar. Böylece paranın izi kaybettiriliyor. Parayı gönderen kişi ise dolandırıcılık sürecinin bir parçası gibi göründüğü için soruşturmalarda şüpheli konumuna düşebiliyor. NE GERİ GÖNDERİN NE DE KULLANIN Yani kişi dolandırıcılık yapmasa bile, para transferi nedeniyle hukuki süreçlere dahil olma riskiyle karşı karşıya kalabiliyor. Uzmanlar bu nedenle vatandaşlara önemli bir uyarıda bulunuyor. Banka hesabınıza tanımadığınız bir kişiden para gelmesi durumunda parayı kesinlikle başka bir IBAN'a göndermeyin ve kullanmayın. HEMEN BANKAYLA TEMASA GEÇİN Böyle bir durumla karşılaşıldığında yapılması gereken en doğru şeyin bankaya bilgi vermek olduğu belirtiliyor. Bankalar, gerekli incelemeyi yaparak karşı banka ile iletişime geçiyor ve resmi iade sürecini kendileri başlatıyor. Bu nedenle hesabınıza gelen tanımadığınız paralar konusunda dikkatli olunması ve işlemlerin banka aracılığıyla yürütülmesi büyük önem taşıyor. SİSTEM NASIL İŞLİYOR? NE YAPMANIZ GEREKİYOR?