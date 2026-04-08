Hırsızların yeni hedefi: Rodyum altından daha nadir!

Otomobillerin altında, kimsenin fark etmediği bir hazine saklı. Sadece 30 gramı 500 bin TL'ye alıcı bulan rodyum, egzoz sistemlerinde kullanılan katalizörlerin içinde bulunuyor. Altından çok daha değerli olan rodyum, son dönemde otomobil hırsızlarının başlıca hedefi haline geldi. KATALİZÖRÜN GİZLİ KAHRAMANI Egzoz sisteminde görev yapan katalizör, motorun ürettiği zararlı gazları etkisiz hâle getiriyor. Ancak bu temizleme işleminin esas gücü, katalizörün içindeki rodyumdan geliyor. Yalnızca 1-2 gramlık miktarıyla aracın çevre dostu olmasını sağlayan rodyum, yüksek sıcaklıklara dayanabilen nadir metalllerden biri. NEDEN BU KADAR DEĞERLİ? Rodyum, egzoz sisteminde 1000 dereceyi aşan sıcaklıklara dayanabiliyor ve azot oksitleri nötralize ederek havayı temizliyor. Ancak doğada bağımsız olarak nadiren bulunuyor ve saf hâline getirilmesi oldukça zahmetli. Ortalama 6 ay süren işlemle, madenciler 20 ton cevherden yalnızca 30 gram rodyum çıkarabiliyor. KATALİZÖRLER 'YÜRÜYEN MADENE' DÖNÜŞTÜ Platin, paladyum ve rodyumun yükselen fiyatları, eski araç parçalarını adeta değerli birer hazineye çevirdi. Arızalı katalizörler eritilerek içindeki değerli metaller ayrıştırılıyor ve bu iş küresel çapta yüksek kazanç sağlıyor. Uzmanlar uyarıyor: Otomobilinizin egzoz sistemi, her zamankinden daha değerli.