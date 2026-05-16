Trend Galeri Trend Ekonomi Hürmüz korkusu daha da tırmandı! Petrol Trump-Xi zirvesinin ardından son bir ayın zirvesine çıktı

Hürmüz korkusu daha da tırmandı! Petrol Trump-Xi zirvesinin ardından son bir ayın zirvesine çıktı

Trump-Xi zirvesi petrol fiyatlarında beklenen etkiyi göstermedi. Trump'ın Hürmüz'ün açılması için Çin'den iyilik istemeye ihtiyacım yok sözlerinin ardından endişeler tırmandı. 109 dolara yükselen Brent Petrol son 1 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Arz şoku nedeniyle petrol talebindeki büyüme, Covid'den bu yana en büyük darbeyi aldı. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.05.2026 11:41 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 11:53
Hürmüz korkusu daha da tırmandı! Petrol Trump-Xi zirvesinin ardından son bir ayın zirvesine çıktı

ABD Başkanı Trump'ın Çin'den İran'ı Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya ikna etme konusunda bir taahhüt alamaması üzerine İran'daki savaşın sona ermesine dair umutlar azaldı.

Hürmüz korkusu daha da tırmandı! Petrol Trump-Xi zirvesinin ardından son bir ayın zirvesine çıktı

Trump'ın "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması için baskı yapmasını istemediğimi, çünkü 'iyiliklere ihtiyacım yok'" şeklindeki sözleri, İran'ın ise ABD'ye 'güvenmediğini' ve savaşa geri dönmeye hazır olduğuna yönelik açıklamaları petrol piyasasının yükselişine ivme kazandırdı.

Dünyanın ham petrolünün beşte birini taşıyan Hürmüz Boğazı için endişelerin artması nedeniyle petrol fiyatları yükseldi, hisse senetleri düştü ve tahvil getirileri fırladı.

Hürmüz korkusu daha da tırmandı! Petrol Trump-Xi zirvesinin ardından son bir ayın zirvesine çıktı

Orta Doğu'da savaşın başlamasından bu yana petrol fiyatları yüzde 50 artış yaşayan uluslararası gösterge niteliğindeki Brent petrolün fiyatı Cuma günü yüzde 3'ten fazla artarak varil başına 109,26 dolara yükseldi. Haftayı ise yüzde 8'e yakın yükselişle kapattı. Bu son bir ayın en yüksek haftalık kapanışı oldu.

Batı Teksas Ham Petrolü ise varil başına yüzde 4'ten fazla yükselerek 105 doları aştı. Haftalık ise yüzde 10'dan fazla yükseliş kaydetti.

Hürmüz korkusu daha da tırmandı! Petrol Trump-Xi zirvesinin ardından son bir ayın zirvesine çıktı

HÜRMÜZ BOĞAZI NE ZAMAN AÇILACAK?

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatmıştı. Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 65'lere kadar artış görüldü.

Yaşanan krizin Covid-19'dan bu yana küresel talep büyümesinde en büyük darbeyi tetikleyeceği tahmin edilirken, Hürmüz Boğazı'nın ne zaman açılacağı belirsizliğini koruyor.

Hürmüz korkusu daha da tırmandı! Petrol Trump-Xi zirvesinin ardından son bir ayın zirvesine çıktı

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle gemi trafiğinde kesintilerin yaşandığı Hürmüz Boğazı'ndaki akışın "en geç yazın başlayacağını" söylese de Pekin'den sonuç çıkmaması endişeleri daha da tırmandırdı.

Hürmüz korkusu daha da tırmandı! Petrol Trump-Xi zirvesinin ardından son bir ayın zirvesine çıktı

HÜRMÜZ'DE GİZLİ YAKIT GEÇİRME ÇABALARI SÜRÜYOR

Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ANOC), Hürmüz Boğazı'ndan daha fazla yakıt geçirme çabaları kapsamında, Basra Körfezi'nde tankerlere sıvılaştırılmış doğal gaz yüklemeye devam ediyor ve bu sırada tankerlerin konumunu gizliyor.

Copernicus Sentinel-2 uydusu tarafından çekilen görüntülere göre, cuma günü Adnoc'un Das Island ihracat terminalinde bir LNG tankeri demirliydi. Gemi verilerine göre, tesis yakınlarında hiçbir tanker konumunu bildirmedi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BRENT PETROL #TRUMP