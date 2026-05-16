Hürmüz korkusu daha da tırmandı! Petrol Trump-Xi zirvesinin ardından son bir ayın zirvesine çıktı

HÜRMÜZ'DE GİZLİ YAKIT GEÇİRME ÇABALARI SÜRÜYOR

Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ANOC), Hürmüz Boğazı'ndan daha fazla yakıt geçirme çabaları kapsamında, Basra Körfezi'nde tankerlere sıvılaştırılmış doğal gaz yüklemeye devam ediyor ve bu sırada tankerlerin konumunu gizliyor.

Copernicus Sentinel-2 uydusu tarafından çekilen görüntülere göre, cuma günü Adnoc'un Das Island ihracat terminalinde bir LNG tankeri demirliydi. Gemi verilerine göre, tesis yakınlarında hiçbir tanker konumunu bildirmedi.