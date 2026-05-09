Hürmüz'de gizli petrol sevkiyatı! Goldman Brent Petrol için 100 dolarlık korkutan anketi yayımladı

ABD ile İran arasında ateşkese yönelik ilerleme sağlanamaması ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı kalması petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Barış anlaşması umuduyla 100 doların altına sarkan Brent petrol gerilimin yeniden tırmanmasıyla haftayı 100 doların üzerinde tamamladı. Goldman Sachs Wall Street yatırımcılarıyla yaptığı anketi paylaşırken, Suudi Arabistan ve BAE'li petrol şirketlerinin Hürmüz'de gizli petrol sevkiyatı yaptığı iddia edildi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 09.05.2026 11:43 Güncelleme Tarihi: 09.05.2026 11:56
Küresel petrol piyasası, ABD-İran arasında barış anlaşması beklentisiyle dalgalanmaya devam ediyor. Petrol fiyatları yeniden 100 doların üzerine tırmanırken, Goldman Sachs'ın Wall Street yatırımcılarıyla yaptığı anket krizin yıl sonuna kadar süreceğini gösterdi.

PETROL FİYATLARI YENİDEN 100 DOLARIN ÜZERİNDE

Hafta içi yüzde 7'den fazla değer kaybeden Brent Petrol, 96 dolara kadar gerilemişti. Gerilimin yeniden tırmanmasıyla Brent Petrol 101 doların üzerine fırladı. Haftalık olarak ise yüzde 6.36 düşüş yaşandı.

ABD Ham Petrolü (WTI) ise yüzde 6.40 düşüşle haftayı 95 dolar seviyesinden kapattı.

GOLDMAN'DAN PETROL ANKETİ

Goldman Sachs anketine göre, Wall Street yatırımcıları bu yıl Hürmüz Boğazı'na erişimin kısıtlı kalmasını bekliyor. Anket göre, yatırımcıların çoğunluğu boğazdaki trafiğin Temmuz ayı sonuna kadar veya daha sonra normale döneceğini beklese de petrol fiyatları yıl sonuna kadar 100 doların üzerinde kalacak.

Ankete katılanların yaklaşık %18'i, Brent petrol fiyatlarının yıl sonuna kadar varil başına 100 dolar veya daha yüksek olmasını beklediklerini söyledi. Yaklaşık dörtte biri, fiyatların 2026 yılının sonuna kadar 90 ila 100 dolar arasında olacağını tahmin ederken, %33'ü petrolün 80 ila 90 dolar arasında olacağını öngördü.

SUUDİ ARABİSTAN VE BAE'DEN GİZLİ PETROL SEVKİYATI

ABD medyasının aktardığına göre Suudi Arabistan'ın petrol ticaret şirketi Aramco Trading Co. ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet enerji şirketi Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) Hürmüz Boğazı'nda gizli petrol sevkiyatı yapmaya başladı.

Konuya yakın kaynaklara göre Nisan ayı sonlarında, Abu Dabi menşeli ham petrol taşıyan bir süper tanker Hürmüz Boğazı'ndan transponder kapalı şekilde geçti. Tanker, güvenli bölge olarak kabul edilen Umman açıklarında başka bir gemiye yük devri yaptıktan sonra Çin'e yönlendirildi.

Ayrıca bazı gemilerin Zirku Adası'ndan alınan petrolü açık denizde gemiden gemiye transfer yöntemiyle yüklediği bildirildi. Bu operasyonların kimin tarafından organize edildiği ise netlik kazanmış değil.

"Daha fazla tanker geçiyor ama görünmüyor"

Enerji piyasalarındaki bu hareketlilik hakkında Mercuria Energy Group CEO'su Marco Dunand, Londra'da düzenlenen FT Global Commodities Summit'te yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı:

"Farklı yöntemler var. Daha fazla tanker boğazdan geçiyor ancak takip sistemlerinde görünmüyor."

ABD'DE BENZİN FİYATLARININ YÜKSELME İHTİMALİ ÇOK GÜÇLÜ

JPMorgan analistleri ise göre, ABD'de benzin fiyatlarının, rafinerilerin diğer ürünler pahasına jet yakıtı üretimine öncelik vermesi nedeniyle galon başına 5 dolara kadar yükselme ihtimali oldukça yüksek olduğunu belirtti.

JPMorgan Chase & Co. analistleri Natasha Kaneva liderliğinde yayımlanan notta, ABD'de benzin fiyatlarının şu anda galon başına yaklaşık 4,55 dolar seviyesinde olduğuna dikkat çekti.

Analistler şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu durum, ABD'de benzin fiyatlarının 5 dolar seviyesine yaklaşma riskinin artık göz ardı edilemeyeceğini açıklıyor."

