Hürmüz’de gizli petrol sevkiyatı! Goldman Brent Petrol için 100 dolarlık korkutan anketi yayımladı

Konuya yakın kaynaklara göre Nisan ayı sonlarında, Abu Dabi menşeli ham petrol taşıyan bir süper tanker Hürmüz Boğazı'ndan transponder kapalı şekilde geçti. Tanker, güvenli bölge olarak kabul edilen Umman açıklarında başka bir gemiye yük devri yaptıktan sonra Çin'e yönlendirildi.

Ayrıca bazı gemilerin Zirku Adası'ndan alınan petrolü açık denizde gemiden gemiye transfer yöntemiyle yüklediği bildirildi. Bu operasyonların kimin tarafından organize edildiği ise netlik kazanmış değil.