Hürmüz'de 'mayın' tehlikesi! Petrol sert dalgalandı tahminler yükseldi, işte felaket senaryosu
Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret akışın durması enerji krizini derinleştiriyor. İran boğaza mayın döşerken, Trump'tan rest geldi. Önce 100 doları aşarak son 4 yılın zirvesine çıkan petrol fiyatları aynı hızla geri düştü. Son 24 saat içinde yaşanan yüzde 30'luk sert dalgalanmanın ardından tahminler yükseldi. Bölge ülkelerinde üretim giderek azalırken, uluslararası kuruluşun felaket senaryosu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 11.03.2026 07:14
Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 07:22