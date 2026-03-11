Trend Galeri Trend Ekonomi Hürmüz'de 'mayın' tehlikesi! Petrol sert dalgalandı tahminler yükseldi, işte felaket senaryosu

Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret akışın durması enerji krizini derinleştiriyor. İran boğaza mayın döşerken, Trump'tan rest geldi. Önce 100 doları aşarak son 4 yılın zirvesine çıkan petrol fiyatları aynı hızla geri düştü. Son 24 saat içinde yaşanan yüzde 30'luk sert dalgalanmanın ardından tahminler yükseldi. Bölge ülkelerinde üretim giderek azalırken, uluslararası kuruluşun felaket senaryosu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.03.2026 07:14 Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 07:22
İran ile İsrail-ABD arasında hızla tırmanan savaş nedeniyle enerji piyasası alt üst oldu. Hürmüz Boğazı'ndan kargo gemilerinin geçemediği her an petrol fiyatlarını yukarı yönlü tetiklendi. Brent Petrol bir günde yüzde 25'i geçen artışla 120 dolara dayandı.

G7 ülkelerinin stratejik rezervleri devreye alma planı ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan sınırlı da olsa tanker geçişlerine izin vermesinin ardından petrol fiyatlarında tansiyon düşse de ABD ve uluslararası kuruluşlardan gelen tahminler felaket senaryosunu ortaya koydu

PETROL FİYATLARI SERT DALGALANIYOR

Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve üretim sahalarındaki aksama nedeniyle petrol fiyatları zirve noktasından yüzde 30'dan fazla değer kaybederek keskin bir düşüş yaşadı.

Bir günde yüzde 25'i geçen artışla 119 doları aşan petrol fiyatları, G7 ülkelerinin stratejik rezervleri devreye alacağına yönelik beklenti ile yüzde 17.4 düşüş ile 98 dolara indi. Ardından ise Asya piyasalarında varil başına 78 dolara kadar geriledi.

İRAN HÜRMÜZ'E MAYIN DÖŞEDİ

İran Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutmak için mayın döşedi. ABD Başkanı Donald Trump, mayınları kaldırma çağrısında bulunarak, aksi halde Tahran'ın daha önce görülmemiş düzeyde askeri sonuçlarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

ÜRETİM GİDEREK AZALIYOR

Bölge ülkelerinde arz kesintisine yönelik rakamlar da ortaya çıktı. Irak, günlük yaklaşık 2,9 milyon varil ile en sert kesintiyi yapan ülke oldu. Suudi Arabistan üretimini günlük 2 milyon ile 2,5 milyon varil arasında düşürdü. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), günlük 500 bin ile 800 bin varil arasında bir azalışa gitti. Kuveyt ise günlük yaklaşık 500 bin varil kesinti uyguluyor.

İRAN'DAN HÜRMÜZ'DEN GEÇİŞE SINIRLI İZİN

İran kapattığı Hürmüz Boğazı'ndan Bangladeş'e ait petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşıyan gemilerin geçişine izin verdi.

PETROLDEKİ ATEŞ ABD'DE AKARYAKIT FİYATLARINA YANSIDI

Amerikan Otomobilciler Birliği'ne göre, ülkede ortalama benzin fiyatı bir ay önceye kıyasla galon başına yaklaşık 2,92 dolardan 3,50 doların üzerine çıktı. Dizelin fiyatı da da aynı dönemde 3,66 dolardan 4,78 dolara yükseldi.

BEYAZ SARAY: PETROL FİYATLARINDAKİ SON ARTIŞ GEÇİCİ

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak hava harekâtının hedeflerine ulaşmasıyla petrol ve gaz fiyatlarındaki son artışın geçici olduğunu ve uzun vadede enerji fiyatlarının düşeceğini söyledi.

PETROL DEVİ UYARDI: FELAKET OLUR

Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, yaşanan krizin bir an evvel çözülmesi için çağrı yaptı. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından kaynaklanan aksaklığın ne kadar uzun sürerse, küresel ekonomi için sonuçların o kadar vahim olacağını söyleyen Amin Nasser, "Geçmişte aksaklıklarla karşılaştık, ancak bu, bölgenin petrol ve doğalgaz endüstrisinin karşılaştığı en büyük kriz" yorumunu yaptı.

ABD TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), petrol fiyatlarına ilişkin tahminlerini yukarı yönlü revize etti. EIA, 2026 yılında Brent petrolün ortalama fiyatının varil başına 78,84 dolar olacağını öngördü. Önceki tahmin ise sadece 57,69 dolar seviyesindeydi.

FELAKET SENARYOSU

Uluslararası danışmanlık şirketi Wood Mackenzie, bölgedeki risklerin artması halinde petrol arzında ciddi daralma yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumunda günlük yaklaşık 15 milyon varillik arz küresel piyasadan çekilme ihtimalini değerlendiren şirket bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Brent petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara kadar yükselebileceği öngördü.

HSBC de fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2026 yılı ortalama Brent petrol fiyatı beklentisini 65 dolardan 80 dolara çıkarırken, aynı dönem için WTI ham petrol tahminini 62 dolardan 76 dolara yükseltti.