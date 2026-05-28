Petrol Hürmüz’deki sıcak çatışmayla alevlendi! Uzmanlardan ’savaş primi kalıcı hale gelebilir’ uyarısı

Diplomatik temasların sürmesi ve gerilimin kontrollü kalacağı beklentisiyle düşüşe geçen petrol fiyatları, Hürmüz'de başlayan sıcak çatışmalarla yeniden yükselişe geçti. Brent Petrol yüzde 4,2 oranında değer kazanarak varil başına 98 doların üzerine çıktı. UEA ise petrol projelerine yapılan harcamaların düştüğünü belirterek uyardı. Uzmanlar ise 100 dolarlık savaş priminin kalıcı hale gelebileceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 28.05.2026 09:35
ABD-İran arasında diplomatik çözüm beklentileriyle 100 doların altına düşen petrol fiyatları, Hürmüz'de yeniden başlayan sıcak çatışma ile tekrar yükselişe geçti.

HÜRMÜZ'DE SICAK ÇATIŞMALAR ENDİŞELERİ ARTIRDI

Dünya ticaretinin bel kemiği konumundaki Hürmüz Boğazı'nda sıcak çatışmalar ABD Başkanı Trump'ın "Ya anlaşma olacak ya da bu işi bitireceğiz" tehdidinin ardından yeniden başladı. ABD, İran'ın Bender Abbas bölgesindeki askeri noktaları vururken, Tahran yönetimi saldırının kaynağı olduğunu belirttiği ABD hava üssünü hedef aldığını duyurdu.

PETROL FİYATLARI SERT YÜKSELDİ

Yüzde 7'den fazla düşerek 95 dolar seviyesinin altına gerileyen Brent Petrol, ABD'nin İran hedeflerine yönelik operasyonlarının ardından yüzde 4,2 oranında değer kazanarak varil başına 98 doların üzerine çıktı. ABD Ham Petrolü (WTI) ise yüzde 2,06 artışla 90,51 dolara yükseldi.

SAVAŞ PRİMİ KALICI HALE GELEBİLİR

Hürmüz Boğazı'ndaki fiziki sevkiyatın risk altına girmesi, piyasaların zaten dar olan arz dengesini daha da bozma potansiyeli taşıyor. Analistler, barış görüşmelerine dair umutların ABD Başkanı Trump'ın "memnuniyetsizlik" açıklamaları ve bu son saldırılarla zayıflamasının, petrol fiyatlarında 100 dolar üzerindeki "savaş primini" kalıcı hale getirebileceğini belirtiyor.

UEA'DAN PETROL YATIRIMI UYARISI

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (UEA) son raporu petrol yatırımlarında aşağı yönlü ivmenin hızlandığına işaret etti. Rapora göre yüksek seyreden petrol fiyatlarına rağmen, yeni projelere ayrılan bütçenin 2026'da 500 milyar dolar psikolojik sınırının altında kalması bekleniyor.

UEA Başkanı Fatih Birol, raporla birlikte yaptığı açıklamada mevcut durumun geçici bir dalgalanma değil, küresel bir kırılma noktası olduğunu belirtti. Birol, "Dünyanın bugüne kadar karşılaştığı en büyük enerji güvenliği krizinin tam ortasındayız ve bu durumun küresel düzeyde yatırım stratejilerini yeniden şekillendireceğine inanıyorum" dedi.

Birol, hem üretici hem de tüketici tarafta enerji güvenliğini sağlama arzusunun, yatırımların yönünü kalıcı olarak değiştirdiğini ifade etti.

HÜRMÜZ'DEN GEÇEN GEMİLER SİNYALLERİNİ KAPATIYOR

Hürmüz Boğazı'ndan geçen iki dev tanker ve bir sıvı doğal gaz (LNG) tankeri, takip cihazlarını kapatarak bölgeden ayrıldı. Suudi Arabistan ve BAE'den hareket eden gemilerin Çin ve Hindistan'a doğru yöneldiği belirtiliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
