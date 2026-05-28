Petrol Hürmüz'deki sıcak çatışmayla alevlendi! Uzmanlardan 'savaş primi kalıcı hale gelebilir' uyarısı
Diplomatik temasların sürmesi ve gerilimin kontrollü kalacağı beklentisiyle düşüşe geçen petrol fiyatları, Hürmüz'de başlayan sıcak çatışmalarla yeniden yükselişe geçti. Brent Petrol yüzde 4,2 oranında değer kazanarak varil başına 98 doların üzerine çıktı. UEA ise petrol projelerine yapılan harcamaların düştüğünü belirterek uyardı. Uzmanlar ise 100 dolarlık savaş priminin kalıcı hale gelebileceğini belirtti.
Giriş Tarihi: 28.05.2026 09:35