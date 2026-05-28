Petrol Hürmüz’deki sıcak çatışmayla alevlendi! Uzmanlardan ’savaş primi kalıcı hale gelebilir’ uyarısı

UEA'DAN PETROL YATIRIMI UYARISI

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (UEA) son raporu petrol yatırımlarında aşağı yönlü ivmenin hızlandığına işaret etti. Rapora göre yüksek seyreden petrol fiyatlarına rağmen, yeni projelere ayrılan bütçenin 2026'da 500 milyar dolar psikolojik sınırının altında kalması bekleniyor.

UEA Başkanı Fatih Birol, raporla birlikte yaptığı açıklamada mevcut durumun geçici bir dalgalanma değil, küresel bir kırılma noktası olduğunu belirtti. Birol, "Dünyanın bugüne kadar karşılaştığı en büyük enerji güvenliği krizinin tam ortasındayız ve bu durumun küresel düzeyde yatırım stratejilerini yeniden şekillendireceğine inanıyorum" dedi.

Birol, hem üretici hem de tüketici tarafta enerji güvenliğini sağlama arzusunun, yatırımların yönünü kalıcı olarak değiştirdiğini ifade etti.