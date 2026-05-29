İki ay sonra emekli olanlara 742.430 TL! İşte tüm çalışanlar için kıdem tazminatı tavanı hesabı

Milyonlarca çalışan emeklilik başta olmak üzere işten ayrılırken ne kadar kıdem tazminatı alacağını merakla araştırıyor. 2026 yılının ikinci yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı memur maaşlarına yapılacak zam ile yeniden belli olacak. Hesaplamalara göre kıdem tazminatı tavanı 74 bin 243 liraya yükselecek. Bu durumda 10 yıl çalışan bir işçi Temmuz ayından sonra emeklilik halinde vergiler hariç 742.430 TL alacak. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 29.05.2026 17:06
Milyonlarca çalışan için 2026 kıdem tazminatı tavanı için gözler Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs ayı enflasyonu ile 5 aylık rakamlar kesinleşirken, Merkez Bankası Piyasa katılımcıları anketi kıdem tazminatı tavanı için tahminlerini netleştirdi. Hesaplamalara göre kıdem tazminatı tavanı Temmuz ayından sonra 74 bin 243 liraya yükselecek. Bu durumda brüt maaşı bu rakamın üzerinde ne olursa olsun 10 yıllık bir çalışan en fazla 742.430 TL alacak. İşte ayrınılar...

2026 KIDEM TAZMİNATI TAVAN VE TABANI NE KADAR?

Memur maaşlarına orantılı olarak belirlenen kıdem tazminatı tavanı 2026 yılı 1 Ocak – 30 Haziran dönemi için 64.948,77 TL oldu. Kıdem tazminatı alt sınırı ise brüt asgari ücret yani 33.030 TL olarak belirlendi. Asgari ücrette artış yapılmadığı sürecek yıl sonuna kadar bu taban rakam geçerli olmayı sürdürecek.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİYOR?

Sosyal güvenlik mevzuatı gereği çalışanların emeklilik başta olmak üzere işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı hakkı bulunuyor. Kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle işi bırakanlar eğer iş yerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa kıdem tazminatı alabiliyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı, çalışanın işten ayrıldığı tarihteki son giydirilmiş brüt ücreti esas alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamada çıplak brüt maaşın yanı sıra yol, yemek, düzenli prim, ikramiye ve benzeri süreklilik arz eden yan haklar da dikkate alınıyor. Çalışanın toplam hizmet süresi ile giydirilmiş brüt ücret çarpılarak kıdem tazminatı tutarı belirlenirken, bu tutardan yalnızca damga vergisi kesintisi yapılıyor. Ancak hesaplamada devlet tarafından belirlenen kıdem tazminatı tavanı sınırı uygulanıyor. Buna göre çalışanın giydirilmiş brüt ücreti tavan tutarı aşsa bile ödeme, yalnızca açıklanan tavan rakam üzerinden yapılıyor.

EK ÖDEMELER KIDEM TAZMİNATINI NASIL ETKİLİYOR?

Kıdem tazminatı hesabında yalnızca çıplak maaş değil, çalışana düzenli olarak yapılan ek ödemeler de dikkate alınıyor. Yemek, yol yardımı, prim, ikramiye ve benzeri ek ödemeler, son bir yıl içinde yapılan toplam tutarın 365'e bölünmesiyle günlük ortalamaya çevriliyor. Elde edilen günlük tutar daha sonra 30 ile çarpılarak aylık karşılığı bulunuyor ve çalışanın brüt ücretine eklenerek kıdem tazminatı hesabına dahil ediliyor.

Öte yandan, Yargıtay kararlarına göre yıl içinde çalışanın ücretine zam yapılmışsa, hesaplamada önceki ödemeler değil son yapılan ödeme tutarı esas alınıyor. Bu uygulama, kıdem tazminatı tutarının çalışanın güncel gelir seviyesini yansıtmasını sağlıyor.

HESAPLAMAYA NELER DAHİL EDİLİYOR?

Çalışanlara düzenli yapılan ödemeler dikkate alınıyor.

  • Bunlar arasında yemek, yol, giyim, sağlık, barınma, kira, yakacak-aydınlatma, eğitim, erzak, çocuk ve aile yardımı, yıpranma ve mali sorumluluk tazminatı ile devamlı ödenen primler var.
  • İşçiye özel sağlık ve hayat sigortası yapılmışsa bunların primleri de dahil ediliyor.
  • Yol yardımında aylık yol ücreti, otobüs kartı veya servis bedelleri hesaplamaya dâhil ediliyor.
  • Evden çalışanlara düzenli olarak verilen elektrik ve internet desteklerinin de dahil edilmesi şart.
  • Düzenli verilmeyen primler, yıllık izin, hafta tatili ve genel tatil ücreti, bayram ve izin harçlığı, teşvik ikramiyesi ve primleri, seyahat primleri, iş arama yardımı, bir defalık verilen ikramiyeler, hastalık, evlenme, doğum ve ölüm yardımı gibi ödemeler ise eklenmiyor.
TAM YILI AŞAN SÜRELER NASIL HESAPLANIYOR?

Bir tam yılı aşan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil ediliyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 18.58 olacak. Yüzde 6.83'lik enflasyon farkı ile memur maaşı yüzde 14.31 olarak gerçekleşecek. Bu durumda halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 70 bin 744 liraya yükselecek.

Böylelikle kıdem tazminatı tavanı da 74 bin 243 liraya çıkacak, damga vergisinin kesilmesiyle ise toplamda 73 bin 679 lira olacak.

KIDEM TAZMİNATINDA YENİ ORAN NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Kıdem tazminatında yeni tavan özel sektör işçilerinde 1 Temmuz, kamu işçilerinde 15 Temmuz'dan itibaren uygulanacak. Özel sektörde 1 Ocak, kamu işçilerinde 15 Ocak tarihine kadar geçerli olacak.

TOPLAM TAZMİNAT NE KADAR YATACAK?

Kıdem tazminatı tavanının 74 bin 243 liraya yükselmesi halinde 10 yıllık bir çalışan son giydirilmiş brüt ücreti bu rakam veya daha üstü olduğu varsayıldığında en fazla 742.430 TL tazminat hakkı alabilecek.

Eğer Temmuz'da tavan 74.243 TL olursa 10 yıllık bir çalışan için maaş maaş tazminatı hesaplaması şu şekilde:

1) Aylık 40.000 TL maaş

Brüt: 400.000 TL
Net: 396.964 TL

2- 50.000 TL maaş

Brüt: 500.000 TL
Net: 496.205 TL

3- 60.000 TL maaş

Brüt: 600.000 TL
Net: 595.446 TL

4 - 70.000 TL maaş

Brüt: 700.000 TL
Net: 694.687 TL

5- 74.243 TL ve üzeri maaş

Brüt: 742.430 TL (tavan)
Net: 736.795 TL

Not: Hesaplamaya ek ödemeler dahil edilmemiştir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
