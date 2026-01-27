Trend
İLK EVİM KREDİSİ 2026 | Ev alacaklara yüzde 1.20 faizle esnek konut kredisi! İşte örnek hesaplama tablosu
Yüzyılın Konut Projesi'yle Türkiye'yi ev sahibi yapmaya başlayan hükümet ilk kez konut alacaklar için düğmeye basıyor. OVP'de de yer alan düzenleme kapsamında ilk kez ev alacaklara yüzde 1.20 faizle 2 milyon TL esnek konut kredisi verilmesi için harekete geçildi. Peki İlk Evim Kredisi şartları ne olacak? Kampanya ne zaman başlayacak? 1 milyon, 2 milyon ve 3 milyon konut kredisi için aylık kaç TL ödeme yapılacak? İşte örnek hesaplama tablosu...
