İLK EVİM KREDİSİ 2026 | Ev alacaklara yüzde 1.20 faizle esnek konut kredisi! İşte örnek hesaplama tablosu

ARANAN ŞARTLAR NE OLACAK?

Henüz İlk Evim Kredisi için resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak başvuru için şu şartların aranması muhtemel:

İlk kez konut alacak olması, üzerine kayıtlı herhangi bir konutu bulunmaması

Konut alacağı şehirde ikamet etmesi

Son 1 yılda konut satmamış olması

Hisseli bir konutta yüzde 50'den fazla hissesi olmaması

Başvuran kişinin belirli bir gelir seviyesine sahip olması ve bu geliri belgeleyebilmesi,

Bu maddelere ilave şartlar aranacağı gibi, şartlar tamamen farklılık da gösterebilir.