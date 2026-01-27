Trend Galeri Trend Ekonomi İLK EVİM KREDİSİ 2026 | Ev alacaklara yüzde 1.20 faizle esnek konut kredisi! İşte örnek hesaplama tablosu

Yüzyılın Konut Projesi'yle Türkiye'yi ev sahibi yapmaya başlayan hükümet ilk kez konut alacaklar için düğmeye basıyor. OVP'de de yer alan düzenleme kapsamında ilk kez ev alacaklara yüzde 1.20 faizle 2 milyon TL esnek konut kredisi verilmesi için harekete geçildi. Peki İlk Evim Kredisi şartları ne olacak? Kampanya ne zaman başlayacak? 1 milyon, 2 milyon ve 3 milyon konut kredisi için aylık kaç TL ödeme yapılacak? İşte örnek hesaplama tablosu...

Giriş Tarihi: 27.01.2026 15:53
Yeni yılda ev almak isteyenler için hükümet bir biri ardına adım atmaya devam ediyor. TOKİ 500 bin konut projesi ile 81 ilde vatandaşları ev sahibi yapmak için harekete geçen hükümet şimdi de ilk kez ev alacaklara yönelik adım atıyor.

İLK KEZ EV SAHİBİ OLACAKLAR İÇİN DÜĞMEYE BASILIYOR

Hükümet düşük faizli konut kredisi için İlk Evim Kredisi kampanyasını başlatmaya hazırlanıyor. Ekonomi yönetimi tarafından konu Finansal İstikrar Komitesi'nde masaya yatırıldı. Toplantının ardından yapılan açıklamada "Bankacılık sektörünün genel görünümü, ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamalar ele alınmış, istişarelerde bulunulmuştur" denildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) karar çerçevesinde ilk evini alırken kredi kullanmak isteyenlere kolaylık sağlayacak.

KREDİLER ESNEK HALE GETİRİLECEK

BDDK'nn yapacağı düzenleme ile ilk kez konut alacak dar gelirli vatandaşların konut erişiminde kredi kullanımı esnek hale getirilecek.

NE KADAR FAİZ VE VADE UYGULANACAK?

İlk Evim Kredisi kampanyası kapsamında konut kredisi oranları yüzde 1,20 gibi ciddi bir orana indirilecek. 2 milyon liranın üzerinde kredi alamayanlar için limit artırılabilecek.

Konut kredisi avantajları yalnızca düşük faizle sınırlı kalmayacak aynı zamanda vade sayısı 180 aya kadar çıkabilecek.

ARANAN ŞARTLAR NE OLACAK?

Henüz İlk Evim Kredisi için resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak başvuru için şu şartların aranması muhtemel:

  • İlk kez konut alacak olması, üzerine kayıtlı herhangi bir konutu bulunmaması
  • Konut alacağı şehirde ikamet etmesi
  • Son 1 yılda konut satmamış olması
  • Hisseli bir konutta yüzde 50'den fazla hissesi olmaması
  • Başvuran kişinin belirli bir gelir seviyesine sahip olması ve bu geliri belgeleyebilmesi,

Bu maddelere ilave şartlar aranacağı gibi, şartlar tamamen farklılık da gösterebilir.

HANGİ BANKALAR KREDİYİ VERECEK?

Kampanyayı kamu bankaları başlatacak. Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank İlk Evim Kampanyası'nda öncü olacak. Diğer özel bankaların da rekabet gereği konut kredilerinde aynı oran olmasa dahi mevcut oranların altına da çekmesi muhtemel.

İLK EVİM KREDİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüzde 1,20 düşük faizli konut kredisi kampanyasının çalışmaları henüz sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen bu kampanyanın 2026 yılı içerisinde Meclis gündemine gelmesi ve başvuruların açılması öngörülüyor.

1 MİLYON TL DAHA AZ ÖDENECEK

2025 yılı sonu itibarıyla kamu ve özel bankalarda konut kredisi ortalama olarak 2,65 düzeyinde. Sadece Ziraat Bankası konut kredisi faizlerini 'Konut Kredisi Ürün Paketi' kapsamında yüzde 2.69'dan yüzde 2,49'a çekti. Mevcut şartlarda 1 milyon TL konut kredisi için geriye 3,5 milyon TL'ye yakın geri ödeme yapılıyor.

Genellikle evin değerinin %80'ine kadar kredi çekilebilir, kalan %20'lik kısım peşinat olarak ödeniyor. İlk Evim Kredisi'nde konutun tamamına kredi verilip verilmeyeceğine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Yaklaşık %1,20 sabit faiz ve 180 aya kadar vade üzerinden yapılan hesaplamaya göre 1 milyon TL tutarında İlk Evim Konut Kredisi için aylık taksit tutarı yaklaşık 13.587,23 TL olacak. Toplam geri ödeme miktarı ise 2.445.701,40 TL'ye ulaşacak. Böylelikle ortalama 1 milyon TL daha az ödenmiş olacak.

İşte örnek hesaplama tablosu: